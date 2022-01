Fontos szint esett el a bitcoinnál, szakad az árfolyam

Portfolio 2022. január 10. 16:00

A mai kereskedésben közel 4 havi mélypontra, 40 ezer dollár alá esett a legjelentősebb kriptovaluta, a bitcoin jegyzése. A több napja tartó meredek mélyrepülés mögött több ok is meghúzódik, a legjelentősebb azonban vélhetően a technikai kép alakulásában ragadható meg, a most elért és átlépett lélektani szint ugyanis több ízben is szolgált már támaszként még tavaly szeptember végén, most pedig úgy néz ki, hogy sikerült ezt a szintet letörnie az árfolyamnak, ez akár egy komolyabb zuhanást vetíthet előre a kriptovaluta esetében.