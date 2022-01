Ezek lehetnek 2022 legnagyobb kockázatai az elemzők szerint

A világszerte berobbant infláció, a központi bankok szigorítási hullámai és a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos fertőzési számok meredek emelkedése komoly bizonytalanságot jelenthetnek a részvénypiacok számára, ám egyes elemzők nem vizionálnak jelentősebb korrekciót 2022-ben. Mik lehetnek a számos kockázat ellenére azok a pozitív kilátások, amik mentén a 2008 óta nem látott rossz évkezdés közepette bizakodóan lehet tekinteni az idei évre befektetési szempontból?

Felhúzza a kesztyűt a Fed

A múlt héten az amerikai részvénypiacok a Lehman Brothers 2008-as összeomlása és a gazdasági világválság berobbanása óta a legrosszabb évkezdetüket élték meg, amit elsősorban a jegybank szerepét betöltő Federal Reserve intézkedéseinek és a jövőbeli intézkedésekkel kapcsolatos várakozások alakulásának "köszönhettek" a piaci szereplők. Többek között kifejezetten erős üzeneteket fogalmazott meg a Fed decemberi ülésének jegyzőkönyve, melyben arra utaltak, hogy az eszközvásárlási program fokozatos leállítása után hamarosan elindulhat a mérleg leépítése, vagyis a megvásárolt értékpapírok eladása is.

A várakozások kapcsán is lehet is ok az aggodalomra a piaci szereplők részéről, a Goldman Sachs szerint például a Fed idén várhatóan négy alkalommal emel majd kamatot és legkésőbb júliusban megkezdi a mérlegének zsugorítását

Mindezek hatására kimondottan rossz hangulatú évkezdést láthattunk tehát a tengerentúli tőzsdéken, elsősorban a technológiai részvényektől szabadultak a befektetők az emelkedő állampapír-hozamok és az infláció elleni kesztyűfelhúzás közepette, ennél fogva

a tech-túlsúlyos Nasdaq index például 5,5 százalékot esett már idén.

Az omikron megítélése

A kimondottan borús tőkepiaci közhangulatban a Fed paradigmaváltásán túl közrejátszik még a koronavírus-helyzet alakulása, az omikron variáns gyors terjedése ugyanis világszerte szintén tartósan beárnyékolta a részvénypiaci kilátásokat az elmúlt hónapokban, a napi esetszámok rekordot értek el több helyen (köztük az Egyesült Államokban is), és számos nagy gazdaságban szigorodtak a korlátozó intézkedések.

A baljós körülmények dacára azonban több elemző is bizakodó az előttünk álló év kilátásait illetően. Így vélekedett például a helyzettel kapcsolatban hétfőn Luca Paolini, a Pictet Asset Management vezető stratégája: "Az omikron-változat ugyan több korlátozáshoz vezetett, de a gazdasági fellendülés ennek ellenére továbbra is stabil, ami azt jelenti, hogy a részvények nem tűnnek különösebben sebezhetőnek egy korrekcióval szemben"

Ezzel szemben bár az eddigi adatok azt jelzik, hogy a kimondottan gyorsan terjedő omikron változat nem olyan súlyos lefolyású, mint a vírus korábbi változatai, George Lagarias, a Mazars vezető közgazdásza úgy fogalmazott, hogy

a piacoknak nem szabadna nagyvonalúnak lenniük a világjárványhoz kapcsolódó egyéb sokkok lehetőségével kapcsolatban.

"Nem engedhetjük meg magunknak, hogy abba a csapdába essünk, hogy megpróbáljuk megjósolni a helyzet végének időpontját, bármikor jöhet az újabb fordulat. Jelenleg a kockázat nem lineáris, hanem parabolikus" - tette hozzá Lagarias.

Jó kilátások, de rengeteg kockázat

Paolini szerint a gazdasági stabilitás mellett

a globális fellendülést továbbra is az erős munkaerőpiac, a szolgáltatások iránti kereslet megugrása és az egészséges vállalati teljesítmények

támogathatják. Mindezek mellett azonban elismerte, hogy az erős GDP-növekedési várakozások ellenére, különösen az Egyesült Államokban és Európában, a felpörgő infláció komoly kockázatot jelenthet. A szakember szerint az áremelkedés valószínűleg 2022 első felében tetőzhet, mindezek értelmében a Fed júniusban emelhet majd kamatot.

James Solloway, a SEI alapkezelő vezető piaci stratégája a múlt héten hasonló hangot ütött meg, hozzátéve kockázatként, hogy a GDP növekedése lassulni fog, a munkaerőpiac be fog szűkülni valamennyire, az infláció tetőzni fog, és a koronavírus rövid távon továbbra is negatív hatással lesz, tehát a gazdaságoknak át kell vészelniük az időszakos visszaeséseket.

"Bár a pénzügyi világ egyes területein akadtak mostanában spekulatív lehetőségek (például a mémrészvények, SPAC-k, kriptovaluták és NFT-k), de

nem látunk most olyan spekulatív őrület beindulását jelző körülményt, amely 2022-ben komoly részvénypiaci korrekcióhoz vezetne

- tette hozzá Solloway.

Kockázati tényezőként ki lehet továbbá emelni azt a körülményt is, hogy az amerikai részvények egyesek szerint kifejezetten drágák - ám Lagarias vélekedése szerint ezzel kapcsolatos kedvező körülmény, hogy a befektetőknek jelenleg általában kevés alternatívájuk van a részvénybefektetéssel szemben.

A fentiek alapján tehát összegezve elmondható, hogy számos kockázati tényezővel kell számolniuk a befektetőknek idén is, de persze pozitív hozzáállásra is lehet okot találni - ami pedig a Paolini által említett vállalati teljesítményeket illeti, ezzel kapcsolatban is egyre több információnk lesz a hét végével kezdődően, beindul ugyanis rövidesen a negyedik negyedéves gyorsjelentési szezon az USA-ban.

Címlapkép: Thana Prasongsin via Getty Images