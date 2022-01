Az évtized legnagyobb durranása lehet a metaverzum - mik most a legmenőbb kriptók a virtuális világban?

Egyre többen és többen kapják fel a fejüket a sokak által már az internet következő korszakaként emlegetett technológiai forradalomra, ami rövidesen alapjaiban forgathatja fel az eddig megszokott életünket. Természetesen a virtuális univerzumról, azaz a metaverzumról van szó - a legextravagánsabb víziók szerint bőven lehetséges, hogy pár éven belül gyakorlatilag az életünk minden aspektusát (munka, közösségi és társas élet) különböző "párhuzamos" univerzumokban fogjuk élni, és ez lehet hogy egyeseknek ijesztő, de lehet hogy inkább izgalmas, egy dolog azonban biztos: tech-óriások és kisebb fejlesztők tömegei ugrottak neki a virtuális valóságok megépítésének. Felmerülhet egy fontos kérdés: ha a metaverzumokban fogjuk élni az életünket, akkor nyilván ott is fogunk költekezni, de mégis milyen pénzből, milyen tranzakciókról van itt szó? Cikksorozatunk most következő részében azt járjuk körül, hogy jelenleg melyikek a még igencsak kezdetleges és kiforratlan metaverzum-koncepcióban a legfelkapottabb fizetőeszközök, hol lehet velük fizetni (és miért), illetve kriptobefektetőként hol lehet hozzájutni ezekhez a tokenekhez, ha egyszer úgy dönt az ember, hogy ki szeretné venni a részét a berobbanó metaverzum-őrületből.

Hogy találjuk meg a legmenőbb metaverzumokat?

A metaverzummal foglalkozó cikksorozatunkban elsőként körbejártuk ezt a jelenleg még igencsak gyerekcipőben járó koncepciót: megnéztük, hogy pontosan mit értenek metaverzum és metaverzumok alatt az őket fejlesztő nagy tech cégek vezetői és úgy általában kik a fontosabb szereplői jelenleg a térnek, illetve milyen motivációk vezettek a sokak által az internet következő korszakaként, azaz Web 3.0-ként emlegetett világ kialakulásához. Ezt követően mutattunk néhányat a jelenleg elérhető világok és projektek közül, amelyeken a legnagyobb szereplők dolgoznak, illetve néhány feltörekvő metaverzumot is megnéztünk közelebbről.

Az eddigi fejlesztések alapján az körvonalazódik, hogy az iparág nagy szereplői jellemzően saját, centralizált platformokat fejlesztenek, de vannak olyan virtuális világok, amelyek decentralizáltak és ezek szinte mind rendelkeznek saját kriptovalutával, amelyet a világon belül pénzügyi műveletek végrehajtásához használnak.

Tehát ha valaki virtuális földterületet akar venni, vagy egy NFT formájú kiegészítőt az avatárjára, akkor ezt jó esélyel a projekt natív kriptovalutájával fogja tudni megtenni, viszont ezekkel a tokenekkel különféle kriptotőzsdéken is lehet kereskedni. Ennél fogva a nagyobb piaci értékeltséggel rendelkező tokenekről feltételezhető, hogy

olyan játékhoz/platformhoz köthetőek, amelyek jelenleg nagyon felfutottak a felhasználók körében.

Erre a párhuzamra támaszkodva az alábbi cikkünkben megnézzük az öt legjelentősebb metaverzum-tokent, utánajárunk, hogy kriptobefektetőként hogyan tudja kivenni az ember a részét az éppen berobbanó metaverzum-őrületből: felderítjük, hogy milyen platformon lehet kereskedni az adott tokenekkel, hogyan alakult az árfolyamuk és hogy mit érdemes tudni az adott coinról.

Kicsi még a piac

Jelenleg a teljes decentralizált metaverum-piac mérete 34,6 milliárd dollár környékén mozog – és csak hogy kontextusba helyezve érzékeltessük, hogy mennyire gyerekcipőben járó koncepcióról van egyelőre szó, érdekes lehet az egyik élen járó tech-óriás, a Facebookból lett Meta méretével összevetni ezt a számot; Mark Zuckerberg vállalata ugyanis egyedül több mint 900 milliárd dollárt ér, azaz a teljes decentralizált metaverzum-piacnak a közel harmincszorosát – és akkor még nem beszéltünk más, a területben rengeteg potenciált látó nagyágyúról, mint például az Appleről, a Microsoftról vagy a Baiduról.

Mielőtt azonban fejvesztve rohannánk a falnak és felvásárolnánk minden elénk kerülő metaverzum-tokent, nagyon fontos kiemelni: a tech világban alapvetően jellemző dinamizmus, hogy a győztes mindent visz, elég a Google böngészőre, a Youtube-ra vagy a Facebookra gondolni. Éppen ezért korántsem kizárt, hogy a fejlesztési verseny és a most berobbant őrület végén csak néhány (vagy akár egy) olyan metaverzum platform "marad életben", ahol felhasználók százmilliói fognak felcsatlakozni és tranzaktálni az adott metaverzum által elfogadott tokennel

- a vesztesekre pedig senki nem fog emlékezni, és rövid úton eltűnnek a süllyesztőben.

És persze az is lehetséges, hogy nem a decentralizált megközelítés fog végül győzedelmeskedni, (ahol az emberek maguk birtokolják a virtuális teret és nem egy centralizált, központi entitásról van szó), hanem a Meta és a Microsoft által is vizionált centralizált metaverzum - és hogy ebben milyen pénzt fognak elfogadni, az megint csak a fejlesztőkön (illetve a vállalat vezetésén) áll.

Mindenesetre az alábbi ábrán látható a tíz legjelentősebb metaverzum-token - a fent kifejtett logika mentén ezek mind olyan játékhoz/platformhoz köthetőek, amelyek jelenleg nagyon felfutottak a felhasználók körében:

A következőkben az öt legjelentősebbel fogunk foglalkozni: megnézzük, hogy milyen platformon lehet kereskedni az adott tokenekkel, hogyan alakultak az árfolyamok a mögöttünk álló hónapokban és hogy mit érdemes még tudni az adott coinról.

A legfontosabb tokenek

Decentraland

Árfolyam alakulása: jelenleg 3 dollárba kerül egy token, a piaci érték pedig jelenleg 5,5 milliárd dollár , a forgalomban lévő coinok száma valamivel több, mint 1,8 millió darab. 24 millió dolláros ICO keretein belül került a kriptotőzsdékre a Decentraland tokenje, 2019-ig béta verzióként futott, majd 2020 februárjában vált elérhetővé a szélesebb kriptoközösség számára. A legmagasabb árfolyamot tavaly november végén érte el a jegyzés, akkor egy coin 5,3 dollárba került, a piaci érték pedig 10,3 milliárd dollárra rúgott.

Hol lehet megvenni: A MANA néven futó token jelenleg körülbelül 100 különböző tőzsdei platformon vásárolható és adható el - 2021 januárjától többek között a Binance, az OKEx és a Coinbase Pro felületein is lehet tranzaktálni a tokennel.

Mit érdemes még tudni: a Decentraland metaverzummal itt foglalkoztunk részletesebben. A Decentraland felhasználói digitális ingatlanokat vásárolhatnak és adhatnak el, miközben felfedezhetik, interakcióba léphetnek és játszhatnak ebben a virtuális világban. Idővel a platform fejlődött, hogy interaktív alkalmazásokat, világon belüli fizetéseket és peer-to-peer kommunikációt valósítson meg a felhasználók számára.

Axie Infinity

Árfolyam alakulása: egy Axie Infinity token ára ma 77,4 dollár, piaci kapitalizációja pedig körülbelül 4,7 milliárd dollár. A forgalomban lévő készlet jelenleg közel 61 millió érme, a maximális készlet pedig 270 millió AXS coin. Maga a token a Binance egy futó projektjeként született még 2020 novemberében, amikor is 0,1 dolláros árfolyamon hirdették meg az első bevezetett coinok kisorsolását. Egy nyertes lottójeggyel összesen 200 dollárnyi tokent lehetett akkor nyerni

- ez mostani árfolyamon számolva már körülbelül 47,9 millió forintot jelent.

A legmagasabb árfolyamot egyébként tavaly november elején érte el a jegyzés, akkor egy coin 160,1 dollárba került, a piaci érték pedig 9,6 milliárd dollárra rúgott.

Hol lehet megvenni: a token jelenleg számos tőzsdei platformon elérhető, beleértve az olyan szereplőket, mint: Coinbase, FTX, Bithumb, KuCoin, Gate.io és a Kraken.

Mit érdemes még tudni: Maga az Axie Infinity egy pokémon ihlette NFT-alapú játék, amely lehetővé teszi a játékosok számára, hogy tenyésszék, képezzék és versenyeztessék kiskedvenceiket - mindezek során coinokat gyűjthetnek a felhasználók, amiket később játékon belüli eszközökre költhetnek NFT formájában, de akár át is konvertálhatják ethereumra vagy dollárra - ez az úgynevezett play-to-earn modell. Olyannyira csábító ez a koncepció, hogy rengetegen hagyják ott munkájukat azért, hogy ezt a játékot (vagy bármely, a modell szerint működő játékot) játszva keressék meg a kenyerüket. A játék hivatalos weboldala itt található.

The Sandbox

Árfolyam alakulása: jelenleg 5,1 dollárba kerül egy token, a piaci érték pedig 4,7 milliárd dollár , a forgalomban lévő coinok száma több, mint 920 millió darab, míg a maximum 3 milliárd token a rendszerben. A legmagasabb árfolyamot tavaly november végén érte el a jegyzés, akkor egy coin 8,4 dollárba került, a piaci kapitalizáció pedig 10,37,5 milliárd dolláros volt. A kriptotőzsdéken 2020 augusztusa óta jegyzik a coint, akkor 5 dollárcentbe került egy token.

Hol lehet megvenni: a nagyobb kriptotőzsdék közül például a Binance-en lehet megvásárolni a tokent, de ugyancsak elérhető a Uniswap (V2), a Gate.io, és a LATOKEN felületén is.

Mit érdemes még tudni: maga a Sandbox játék 2011-ben startolt el, a metaverzumban a játékosok felépíthetik, birtokolhatják és monetizálhatják a saját játékélményeiket a platform tokenje segítségével. Játékosként digitális eszközöket (NFT-ket) hozhatunk létre, feltöltjük őket a piactérre, és a The Sandbox Game Maker segítségével egyedi játékélményeket is kreálhatunk.

Theta Network

Árfolyam alakulása: jelenleg 4,3 dollárba kerül egy token, a piaci érték pedig 4,3 milliárd dollár , a forgalomban lévő coinok száma pontosan egymilliárd darab, ez megegyezik a maximális darabszámmal is. A legmagasabb árfolyamot tavaly április közepén érte el a jegyzés, akkor egy coin 14,3 dollárba került, a piaci érték pedig ugyancsak 14,3 milliárd dollárra ugrott.

Hol lehet megvenni: A THETA, mint a platform fő tokenje, a nagyobb kriptotőzsdéken kereskedhető, így például elérhető a Binance-n, de ugyancsak megtalálható az OKEx, a Mandala Exchange, a Huobi Global, és a Bybit felületein.

Mit érdemes még tudni: maga a Theta egy blokklánc-alapú hálózat, amelyet kifejezetten videostreamingre terveztek. A 2019 márciusában indított Theta mainnet decentralizált hálózatként működik, amelyben a felhasználók peer-to-peer alapon osztják meg a sávszélességet és a számítási erőforrásokat. 2019 óta a projektet olyan neves szakemberek vezetik, mint például Steve Chen, a YouTube társalapítója és Justin Kan, a Twitch társalapítója.

Enjin Coin

Árfolyam alakulása: jelenleg 2,6 dollárba kerül egy token, a piaci érték pedig 2,16 milliárd dollár , a forgalomban lévő coinok száma valamivel kevesebb, mint 850 millió darab. Az Enjin Coin-t 2017 júliusában jelentették be, és végül 2018 júniusában indult el az Ethereum mainneten. A kibocsátáskor egy coin 2 dollárcentbe került, a legmagasabb árfolyamot pedig tavaly november végén érte el a jegyzés, akkor egy coin 4,7 dollárba került, a piaci érték pedig 3,9 milliárd dollárra rúgott.

Hol lehet megvenni: Az Enjin Coin többek között olyan kriptopénz-tőzsdéken vásárolható meg, mint a Binance, a Bithumb, a Uniswap (V2) és Balancer.

Mit érdemes még tudni: Maga az Enjin vállalat blokklánc alapú játéktermékek ökoszisztémáját kínálja, az Enjin Network pedig egy közösségi játékplatform, amelyen keresztül a felhasználók weboldalakat hozhatnak létre, cseveghetnek, és virtuális tárgyakat tárolhatnak. Érdekességként megjegyezhető, hogy az Enjin társalapítója, Witek Radomski írta a kódot az egyik legelső NFT-hez. Korábban komoly probléma volt, hogy amikor beszüntettek egy játékot vagy az adott metaverzum már nem üzemelt többé, a játékosok nem tudták megtartani az addig összegyűjtött NFT-iket, hogy egy másik platformon használhassák. Az Enjin azonban a vonatkozó leírás szerint úgy küszöböli ki ezt a problémát, hogy integrálja a különböző játékplatformokat, és lehetővé teszi a játékosok számára, hogy eladjanak egy NFT-t, vagy több játékban használják azt: minden Enjin token rendelkezik úgynevezett olvasztási funkcióval, ami azt jelenti, hogy miután egy NFT eladására vagy megvásárlására használták, az NFT beolvasztható (vagyis átváltható) Enjin dollárra, aminek értékében a következő metaverzumban tud majd vásárolni a felhasználó.

Nagyokat lehet kaszálni, de óriásiakat bukni is

Az előző fejezetet olvasva szembetűnő lehet, hogy a legtöbb metaverzum-token jegyzése október végén-november eleje környékén tudott szédítő magasságokba szárnyalni - ez leginkább annak tudható be, hogy ekkortájt kezdtek el a "nagy halak" is nyíltan és nagyobb erőbedobással foglalkozni a metaverzummal, október végén nevezték át például a Facebookot is Metára.

Ennél fogva azok a szerencsés kriptobefektetők, akik az októberi hullám előtt bevásároltak (vagy akár sorsolás útján hozzájutottak) a fenti coinok valamelyikéhez, most vélhetően komoly realizált vagy realizálatlan pénzek felett ülnek. Egész pontosan így nézett ki az általunk tárgyalt 5 legjelentősebb token árfolyamalakulása az elmúlt egy évben, a pluszok jelentős része tehát az október végi megugrásnál generálódott:

Itt kerül azonban a képbe annak a bizonyos érmének a másik oldala: amint berobbant a köztudatba a metaverzum-koncepció, a téma iránt fogékony tréderek természetesen azonnal ráharaptak a kínálkozó befektetési lehetőségekre, és elképesztő kereskedési volumen mellett vásárolták többek között a fenti tokeneket is. A kezdeti hype azonban - természetéből fakadóan - gyorsan alábbhagyott és a hetekben tapasztalt széleskörű kriptopiaci hangulatromlást is ha idevesszük, akkor talán senkit nem lep meg, hogy

végül lelkes befektetők tömegei jöttek ki rosszul a történetből,

vélhetően sokan zárták komoly mínuszban ezt a sztorit - hogy konkrét számokkal is érzékeltessük, a következőképpen alakultak az árfolyamok a fent tárgyalt coinoknál a novemberi csúcsok óta:

A kriptovaluta-piacra annyira jellemző árfolyam-ingadozás tehát

ennél az új, egyelőre ismeretlen és behatárolatlan, rendkívül izgalmas területen hatványozottan jelen van,

és az idő múlásával és az újabb és újabb fejlesztésekkel és bejelentésekkel, illetve szabályozási megnyilvánulásokkal ez minden bizonnyal még sokáig így is lesz. Mindezt figyelembe véve elsősorban az acélidegekkel rendelkező befektetőknek javasoljuk a témában való alaposabb elmélyülést, egy dologra azonban egészen biztosan számíthatunk: öveket bekapcsolni, izgalmas és rázós menet lesz!

Címlapkép: Yuichiro Chino via Getty Images