Nagyon régen volt ilyen drága az olaj

Az olajárak ma több mint hétéves csúcsra emelkedtek a potenciális ellátási zavarok miatti aggodalmak okán, miután az Iránnal szövetséges, jemeni Houthi csoport megtámadta az Egyesült Arab Emírségeket. Emellett a kifejezetten hideg téli időjárás-előrejelzések és egyes OPEC-termelők nehézségei miatt is drágulhat a kőolaj, egyes elemzők már három számjegyű jegyzésre számítanak.

Az újabb geopolitikai feszültség hozzátett a piac eddig is tapasztalt jelentős szűkösségéhez, írta befektetőknek szóló jegyzetében az ANZ Research elemzője. A Brent nyersolaj határidős jegyzése 1,3 százalékkal 87 dollárra emelkedett hordónként, miután korábban

87,55 dolláron elérte a több mint 7 hét éves csúcsot,

egész pontosan 2014. október 29-e óta nem volt ilyen magasan a jegyzés.

Eközben az amerikai West Texas Intermediate (WTI) nyersolaj határidős jegyzése 1,13 dollárral, azaz 1,4 százalékkal ugrott a pénteki záráshoz képest több mint kéthavi csúcsra, egész pontosan hordónként 84,95 dolláron volt a legmagasabb a jegyzés. A hétfői kereskedés még többnyire visszafogott volt, mivel munkaszüneti nap volt az Egyesült Államokban.

Miután drón- és rakétacsapásokat indítottak, amelyek üzemanyagszállító teherautók felrobbanását és ezzel együtt három ember halálát is okozták, a Houthi mozgalom figyelmeztetett, hogy további létesítményeket is célba vehetnek, míg az Egyesült Arab Emírségek közölte, hogy fenntartja a jogot arra, hogy "válaszoljon ezekre a terrortámadásokra". Az ADNOC egyesült arab emírségekbeli olajipari vállalat közölte, hogy a Mussafah üzemanyagraktárában történt incidens után továbbra is biztosított az üzletmenetük folytonossága.

Mindezek mellett a CommSec elemzői szerint az olajárak emelkedését az északi féltekén uralkodó hidegebb téli időjárás is támogatja, ez a körülmény természetesen növelte a fűtőanyagok iránti keresletet.

"Az elemzői előrejelzések szerint a kereslet idén meghaladja a kínálatot, mivel a világ kiszabadul a 2 éves bezártságból és újra normálisabb pályára áll a kereslet" - fogalmazott a helyzettel kapcsolatban Ash Glover a CMC Marketsnél.

Mindezek mellett az OPEC-országok egyes termelői az alulfinanszírozottság és a leállások miatt nehezen tudják kihasználni az engedélyezett kapacitásukat - az Oroszországgal és szövetségeseivel kötött megállapodás értelmében ugyanis havonta napi 400 000 hordó többletet kellene biztosítania az OPEC-nek.

Ennek a körülménynek ugyancsak támogatnia kell az olajár-emelkedést és

lassan már érdemes lehet a három számjegyű árakról beszélgetni,

vélekedett Craig Erlam, az OANDA elemzője. "Ha a jelenlegi geopolitikai feszültségek nem enyhülnek és az OPEC+ tagok nem tudják teljesíteni a napi 400 000 hordós emelést, akkor az árak a technikai kilátásokat is idetéve a 100 dolláros szint felé szökhetnek, ez ugyanis a következő ellenállási szint" - összegezte Glover.

