Szakad a Tesla, folytatódik az esés a tengerentúlon

Kimondottan rossz a hangulat a világ tőzsdéin a geopolitikai feszültségek miatt és a Fed kamatdöntéséhez közeledve, a jelentős európai mínuszok után nagy eséssel kezdték a napot a tengerentúli tőzsdék is. Elsősorban a növekedési potenciáljaik alapján árazott részvényektől szabadulnak a befektetők, ennél fogva nem kímélik például az elektromosautó-gyártókat sem, így jelentős, közel két számjegyű esést láthatunk többek között a Tesla részvényénél. A múlt heti volt a tech-túlsúlyos Nasdaq és az S&P 500 index koronavírus-járvány kitörése óta látott legrosszabb hete - kérdés, hogy erre rá tud-e licitálni az előttünk álló pár nap, illetve hogy mekkora tere lehet még az esésnek?

Komoly zuhanással kezdi a napot Amerika

Kinyitottak az amerikai tőzsdék, bár ennek vélhetően sok befektető nem örül ma (sem): a múlt heti mélyrepülés után a tengerentúlon is folytatódik a lejtmenet, és ahogy azt a napokban már megszokhattuk, a legnagyobb mértékben a technológia-túlsúlyos Nasdaq index esik, jelenleg 2,2 százalékos a mínusz a börzénél.

A blue chipeket tömörítő Dow eközben ugyancsak jelentős, 1,7 százalékos esésnél jár,az S&P 500 eddig 2 százalékkal került lejjebb. Az S&P 500 és a Nasdaq egyébként

A LEGROSSZABB HETI TELJESÍTMÉNYÉT PRODUKÁLTA A MÚLT HÉTEN A 2020 MÁRCIUSI PÁNIKELADÁSOK ÓTA,

amikor a koronavírus-járvány kitörésének apropóján menekültek a tőzsdékről a befektetők.

Hogy néz ki a technikai kép?

Az S&P 500 esetén nagy eladások szinte minden fontos támasz alá lökték szinte napok alatt az indexet. Emögött igazán nagy disztribúciók azért nem álltak, az ekkora eséshez rendszerint nagyobb forgalom szokott társulni, ami azt jelzi, hogy még számos nagyobb piaci szereplő van, aki kivár, és nem döntött a kitettség komoly mértékű csökkentéséről. A 4 300 pontos támasz nagyon fontos, már a hosszú távú kép szempontjából is, ugyanakkor rövidtávon ez a támasz, az S&P 500 esetén ritkán látható masszív túladottság, a megjelenő alsó árnyék, és a magas volatilitás is arra utal, hogy ellenirányú mozgás várható pár napig.

A Dow technikai képe nem túl meglepő módon hasonlóan fest, ugyanakkor relatív gyengeséger világít rá, hogy itt a mai nap már teljes mértékben a korábbi támasz alatt zajlik. A túladottság, magas volatiitás, (eddigi) alsó árnyék kombináció azért szintén azt mutatja, hogy a shortosok már elkezdték zárni pozícióikat és bátortalan vásárolgatás is megy. Ám ez csak a rövidtávú helyzetet erősíti, hosszabb időintervallumokon már rosszabb a helyzet.

Mindeközben a FAANG-részvénycsoportból a Facebook anyacége 1,8 százalékos, az Apple 1,7 százalékos, az Amazon 1,1 százalékos, a Google anyacége pedig 2 százalékos mínuszban jár, míg a pénteken alaposan megütött Netflixnél folytatódik a szabadesés és több mint 6 százalékkal került már lejjebb a jegyzés.

Zuhanórepülésbe kapcsolt a Tesla

A fenti meredek árfolyameséseknél is jóval nagyobb békát kell lenyelniük a Tesla-hívőknek, az elektromosautó-gyártó részvénye ugyanis

9,2 százalékot zuhant a kereskedés elején.

A Tesla mai esése mögött cégspecifikus hírt nem látni, sokkal inkább a makrogazdasági környezet változása az, amely számos más növekedési részvénnyel együtt a Teslára is nyomást gyakorol. A Tesla tipikusan az a részvény, amelybe egy nagyon optimista forgatókönyv van árazva, mely szerint a vállalat cash flowjának oroszlánrésze majd csak a jövőben érkezik meg. Viszont amikor az árazási modellekben a jövőbeli cash flowkat diszkontáljuk le, akkor a diszkontráta emelkedésével együtt csökkenő vállalatértéket kapunk.

A Tesla árfolyam előbb kitört egy kisebb szimmetrikus háromszög alakzatból, jelezve, hogy az eladók vették át az irányítást a piacon. A mai napon pedig beesett két nagyon fontos támasz alá is, ezzel már középtávon is negatív képet mutatva. Hozzá kell tenni, hogy az árfolyam értelemszerűen gyorsan változik, így jelenleg egy kicsit biztató alsó árnyék azt mutatja, hogy bármelyik pillanatban visszamászhat a lejjebb lévő szint fölé a részvény. A hosszabb távú trend is közvetlen veszélybe került, de a kurzus egyelőre a 200 napos mozgóátlag felett van. Rövidtávon a magas volatilitás és a masszív eladások is lassan túlvett státuszt sejtetnek, nagy kérdés, hogy a technikai korrekció képes lesz-e arra, hogy letörölje az elmúlt napok zuhanását.

Ami a közelebbi versenytársakat illeti, a Nio jegyzése 11,9 százalékos, a Workhorse-é 8,9 százalékos mínuszban van, míg a Li Auto részvénye 6,2 százalékot, az XPengé pedig 9,4 százalékot esett, a BYD pedig 6,8 százalékos mínuszban jár. Az elektromos autógyártók hetek óta komoly eladói nyomás alatt vannak, erre múlt heti technikai elemzésünkben is felhívtuk a figyelmet.

