Raiffeisen: ébresztő pofonnal indult az újév

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Raiffeisen Alapkezelő írását olvashatják:

"A tavalyi évhez hasonlóan idén év elején is menetrendszerűen megérkezett a fejlett kötvénypiacokra egy intenzív hozamemelkedési hullám. Míg azonban a részvénypiacokon ez tavaly nem okozott különösebb aggodalmat, addig idén rég nem látott esés bontakozott ki. A piaci szereplők különösen az eredménytermelő-képességük szempontjából drága növekedési részvényeket, illetve az olyan erősen spekulatív eszközöket büntették, mint a kriptodevizák.

Joggal merülhet fel a kérdés, hogy miért pont idén pattant el a húr a piacokon, mi változott az utóbbi hetekben, ami ilyen jelentős átárazódást tett hirtelen indokolttá. Az ugyanis már a tavalyi év előrehaladtával egyre világosabbá vált, hogy az átmeneti inflációs megugrás a korábbi várakozásoknál nagyobb mértékű és tartósabb lehet. Emiatt az extrém laza monetáris politika gyorsabb szigorítására lehet szükség, vagyis hamarabb véget érhet a likviditásbőség, ami önmagában nem kedvez a piacoknak. A magas inflációs nyomás és szűk munkaerőpiac szorításában a Federal Reserve már novemberben bejelentette eszközvásárlási programjának leépítését, decemberben pedig felgyorsította a folyamatot, ráadásul az infláció átmenetiségét hangoztató rész is kimaradt a jegybanki kommunikációból. Ez lényegében teljes kapituláció volt a Fed részéről inflációs fronton, és bár a Nasdaq ebben a helyzetben már nem tudott új csúcsra menni decemberben, az S&P 500 lerázta magáról az inflációs (és monetáris szigorítási) félelmeket, és a 4800-as szintet átlépve új csúcsra tört. Aztán január 5-én látszólag minden megváltozott: megjelent a Fed decemberi ülésének jegyzőkönyve, amiből kiolvasható volt, hogy a döntéshozók szerint a jelenlegi gazdasági környezetben a 2015-ös kamatemelési ciklusra jellemzőnél gyorsabb szigorításra lesz szükség, ráadásul a válságkezelési eszközökkel óriásira hizlalt jegybankmérleg leépítéséhez is korábban hozzá kell kezdeni.

Az, hogy a korábban vártnál gyorsabb lesz a szigorítás üteme, nem szabadott volna, hogy ekkora meglepetésként érje a piacokat, mégis ez történt. Úgy tűnik, a valóság kiosztott egy jókora újévi pofont a piacoknak, amire sokan felriadtak álomvilágukból.

A magasabb infláció és a gyors monetáris szigorítás önmagában nem kell, hogy komoly reálgazdasági károkkal járjon, hiszen ilyen dinamikus béremelkedés, illetve a háztartások által felhalmozott jelentős megtakarítás-állomány mellett a lakossági fogyasztás támogathatja a ciklikus fellendülést az Egyesült Államokban. Ezzel párhuzamosan a feltörekvő piaci országok folyamatosan növekvő koronavírussal szembeni immunizációjának köszönhetően világszerte erőre kaphat a fellendülés, ami ellensúlyozhatja a Fed-szigorítás negatív reálgazdasági hatásait a térségre nézve.

Továbbra is úgy gondoljuk, hogy középtávon az infláció (és a monetáris politikai szigorítás) lesz a piacok szempontjából a legmeghatározóbb kérdés, és egyben fő kockázat is, ami különösen a még mindig magas árazási szorzók mellett forgó növekedési részvények és a drága fejlett piaci kötvények árfolyamát érintheti negatívan. Emiatt továbbra is a részvények kötvényekkel szembeni felülsúlyozását, azon belül is elsősorban a ciklikus szektorok papírjainak tartását javasoljuk mintaportfóliónkban. Régiók szintjén a kedvezőbb árazás következtében a feltörekvő piacokat részesítjük előnyben, különös hangsúlyt fektetve a kelet-közép-európai térségre. Ezen felül az emelkedő hazai hozamkörnyezet hatására növeltük a hazai kötvények súlyát a portfólióban. A részvényeken túl az alternatív eszközök, mint az ingatlanok és nyersanyagok is jelentős súllyal rendelkeznek a portfóliónkon belül, igaz, az ingatlanok és a nyersanyagok súlyát a változó piaci környezetben csökkentettük. Az elkövetkező időszakban az orosz-ukrán válság, illetve a Kína-USA-Tajvan szembenállás plusz volatilitást vihet az egyébként is ideges piacokra, ezeken azonban a hosszú távú befektetési szemlélet miatt áttekintünk, és adott esetben vételi lehetőségként értékeljük őket."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.