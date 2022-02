Jelzett a Super Bowl indikátor: emelkedés lesz idén! Komolyan vehetjük ezt egyáltalán?

A hétfő hajnalban lezárult Super Bowl, a nagy amerikai foci döntő egy végsőkig kiélezett, szinte az utolsó pillanatig nyitott mérkőzés volt a Cincinnati Bengals és a Los Angeles Rams között, akik közül végül az utóbbi tudott végül nagy nehezen felülkerekedni. A találkozó tele volt fordulatokkal, jó pár megkérdőjelezhető bírói döntésessel, de az idő nagy részében a védelmek dominálták a nettó 60 perc játékidőt. A tőzsdei befektetők egy része azonban talán nemcsak a nyers szurkolás miatt rágta a körmét a meccs közben, hanem azért is, mert egyes piaci hiedelmek szerint a győztes kiléte misztikus módon a részvénypiac adott évi teljesítményét is alapvető szinten határozza meg. Cikkünkben annak jártunk utána, hogy ez pontosan mit jelent és mennyire is kell komolyan venni.

Az amerikai fociliga, az NFL (National Football League) két főcsoportból áll: az AFC (American Football Conference) és az NFC (National Football Conference). Mindkettőben 16-16 csapat található, és az alapszakasz során ezek közül olykor-olykor azért találkoznak az egyes tagok néhány mérkőzés erejéig. Amíg vannak olyan mérkőzések, ahol a két csapat évente kétszer is megmérkőzik egymással, addig a két főcsoport között azért jóval ritkább az átjárás, például az idei két döntős eddig összesen 16 alkalommal játszott egymás ellen 1972 óta.

Azonban amint a elkezdődik a rájátszás, vagyis az egyenes kieséses szakasz, a két főcsoport hermetikusan elzáródik egymástól. Az AFC csapatok játszanak egymás ellen, és az NFC továbbjutott klubjai ugyanezt teszik. Így mindkét szegmensnek lesz egy külön bajnoka, de ami még fontosabb: így lesz garantálva, hogy a nagy döntőben, vagyis a Super Bowl-ban mindenképpen egy AFC-s és egy NFC-s csapat vesz majd részt. Ez alapján pedig természetesen lehet arról statisztikát vezetni, hogy hány alkalommal nyerte meg az egyik, illetve a másik főcsoportból egy-egy klub a győztesnek járó Vince Lombardi kupát.

A Rams ma hajnali győzelmével az állás 29-27 az NFC javára, ami annyira minimális előny, hogy nyugodtan írhatjuk a statisztikai zaj számlájára és kijelenthetjük: a két főcsoport közötti erőviszonyok hosszútávon nagyjából kiegyenlítettek.

Ez nem kis részben egyébként az NFL fizetési plafon, illetve draft, vagyis új játékos szerződtetési szabályrendszere miatt van így, hogy a liga lehetőleg minél izgalmasabb, kiélezettebb maradjon. Ahogy hajnalban láthattuk: ez legtöbbször sikerül is.

Jó pár éve, egészen pontosan 1978-ban azonban a New York Times egyik sportújságírója kitalálta, hogy a két főcsoport implicit konkurenciaharca jó indikáció lehet évről évre arra, hogy az adott évben mi fog történni a részvénypiacokon. A finoman szólva is áltudományos szabály így néz ki: ha az AFC (illetve elődje, az AFL) valamelyik csapata arat diadalt a kora februári Super Bowl-on, akkor a főbb tőzsdeindexek esni fognak az adott évben; ugyanakkor ha az NFC-től érkezik a győztes, akkor ezzel éppen ellenkezőleg: emelkedés várható. A publikálás évében ez az indikátor historikusan egy kivétellel minden évben jó jelzést adott, vagyis az AFC-s nyertesek éveiben estek, az NFC-seké esetén pedig nőttek az árfolyamok. Azóta viszont már nem olyan szép a track record.

Mégis, az összesített statisztika még így is 40 - 14 a pontos találatok javára, vagyis a találati arány 74%, ami mindenképpen figyelemre méltó.

Azonban az utóbbi bő két évtizedben a statisztikákat megnézve már egészen más a kép, hiszen 2000 óta 12 rossz, és 10 jó jóslata volt a Super Bowl indikátornak. A jelenség mögött egy érdekes tényező is van, mivel egyetlen csapat, az AFC-ben lévő New England Patriots nagyon durván dominálta a főcsoportot és tulajdonképpen az egész ligát is, hiszen 2002 és 2019 között hat alkalommal nyerték meg a nagy döntőt egyedül ők, és akkor még a mostanra már letűnt időszak olyan sikeres csapatait, mint a Pittsburgh Steelers, az Indianapolis Colts, illetve a Baltimore Ravens figyelembe se vettük. Az ezredforduló óta 13 alkalommal az AFC, 9 alkalommal pedig az NFC bizonyult győztesnek (nem figyelembe véve a Rams győzelmét, hiszen az idei egész év részvénypiaci teljesítményét még nem ismerjük). Márpedig éppen az előbbi jelzi a csökkenést,

a részvénypiacon ugyanakkor sokkal gyakoribb egy-egy adott naptári évben az emelkedés, a történeti statisztikák szerint éppen 80%-ban, így a találati arány mostanában már mindössze 41%.

Az intuíciónk már csak az utóbbi évek miatt is nyilvánvalóan azt súgja, hogy a két esemény teljes mértékben független egymástól, így az összefüggés csupán illúzió, a két történés között bármilyen determinisztikus vagy akár statisztikailag szignifikáns szintű, sztochasztikus összefüggés sem létezhet, ez csupán valamilyen áltudományos megfigyelés. Ez szinte biztosan így is van, ugyanakkor mind a részvénypiac, mind az NFL történetének karakterisztikája magyarázhatja, hogy miért látszik úgy, hogy van, vagy volt összefüggés a kettő között.

Már a részvénypiac esetén is létezik egyfajta autokorreláció hosszabb időtávok esetén, főleg felfelé, az amerikai foci ligában sem függetlenek időben az egymáshoz közel álló események.

Ha egy sportcsapat erős, akkor még az esélyek kiegyenlítésén aktívan dolgozó bajnokságban is létrejönnek olyan csapatok, amelyek jó pár éven keresztül képesek felülemelkedni a többi csapaton,

akár főcsoporton, akár a teljes ligán belül. Ezeket a csapatokat, pontosabban adott időszakait hívják az NFL-en belül dinasztiának. Ilyenkor a keret, az edzők és gyakran az újító stratégiák mind elérik, hogy pár évig kiemelkedő teljesítménye legyen az adott klubnak.

Ilyen volt a hetvenes évek második felében a Pittsburgh Steelers, amely az 1975-től kezdődő hat év során négy alkalommal is hazavihette a Lombardi kupát. A csapat az AFC része, vagyis győzelme a csökkenést vetítette előre, márpedig a hetvenes évek nem a részvénypiac sikertörténeteként vonult be a történelemkönyvekbe, az elszálló energiaárak, a magas infláció, a társadalmi feszültségek és a stagnáló gazdaság miatt.

az elszálló energiaárak, a magas infláció, a társadalmi feszültségek és a stagnáló gazdaság miatt. Szintén hasonló volt a nyolcvanas években Joe Montana vezette San Francisco 49ers, amely szintén egy hat éves időintervallum leforgása alatt három alkalommal jutott fel a csúcsra. Esetleg még ide lehetne sorolni a New York Giants, illetve az azóta már nevet változtatott Washington Redskins, akik 2-2 győzelmet arattak. Mindannyian az NFC részei, de érdekes módon szinte csak ők vitték el a pálmát abban az évtizedben. A nyolcvanas évek pedig a Reagan-féle expanzió során nagy részvénypiaci szárnyalást hoztak magukkal, amit még az elhíresült, 1987 októberi tőzsdekrach is csak átmenetileg tudott megakasztani.

amit még az elhíresült, 1987 októberi tőzsdekrach is csak átmenetileg tudott megakasztani. Érdemes még kiemelni a kilencvenes évek első feléből az azóta egyébként rájátszásban rendre szenvedő Dallas Cowboys csapatát, akik 1991 utáni négy év során háromszor is megnyerték a Super Bowl-t. A csapat az NFC főcsoportjában van, és azok az évek is sikeresek voltak a tőzsdén.

Hiába gondolhatnánk azt tehát, hogy a sokaság 54 olyan elemből áll, amelyek függetlenek egymástól, illetve a ennek tükrében a 75%-os találati arány már tendál afelé, hogy statisztikailag függetlenek legyenek egymástól.

A valóságban az illúzió, hogy az egyes éveket, külön, diszkrét eseményként kezeljünk, hiszen a statisztikai anomáliát nagyrészt magyarázza három, esetleg öt dinasztia, amelyek éppen akkor voltak a csúcson, amikor a Super Bowl indikátor magyarázata szerint az ő főcsoportjuk sikere és a részvénypiac mozgása egybeesett.

A Patriots utóbbi két évtizedének - minden bizonnyal mostanra véget ért - dinasztiája pedig éppen abban segített, hogy az inga részben vissza is lendüljön az egyensúlyi helyzetébe. Más szóval megfogalmazva: mindez véletlen, és az esetszám nagyon alacsony is ehhez a dinasztiák hullámai miatt, így igazi anomáliáról sem beszélhetünk.

További fontos tényező, hogy természetesen nemcsak a piac iránya, hanem az elmozdulás mértéke is fontos lenne, ha a Super Bowl indikátort szeretnénk követni. Erre csak egy példa: 2008 elején a jóval esélytelenebb New York Giants egy elképesztően izgalmas és emlékezetes meccsen verte meg az egész évben veretlen, feljebb már említett New England Patriots csapatát. Az NFC-s győzelem emelkedést kellett volna, hogy "generáljon", ehelyett évtizedek óta nem látott összeomlás történt meg a részvénypiacon, amelynek hullámai egy elnyúlt válságot is okoztak. Hiába keresett tehát valaki akár három évig évente 10%-ot, ha utána bő 40%-ot veszít egyetlen negatív jelzéssel. Így az indikátor nemcsak áltudományos és értelmetlen, de használata még egyéb, fontos kockázatokat is magában hordoz.

Mindezek miatt arra bátorítok mindenkit, hogy ne használja a Super Bowl indikátort, vagy az egyéb misztikus mutatókat, de nézze az amerikai foci meccseket, hiszen azok önmagukban is nagyon izgalmasak.



Címlapkép: Duane Prokop/Getty Images