Nemi bajhoz hasonlította a bitcoint Warren Buffett jobbkeze

Portfolio 2022. február 17. 11:26

Charlie Munger, Warren Buffett cégének alelnöke a kockázati tőke és a bitcoin "nyomorult túlkapásairól" beszélt tegnap, és azt is mondta a milliárdos, hogy a kriptovalutákat be kellene tiltani. Emellett a kínai befektetésekről is beszélt a guru, szerinte a vállalatok, amelyekbe befektet, erősebbek a versenytársaikhoz képest és alacsonyabban is vannak árazva.