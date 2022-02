Egyre több pénzük van és nem félnek használni - Ők lesznek a jövő befektetői

Nagy átalakuláson megy keresztül a vagyonkezelői piac és a befektetők összetétele is, egy friss felmérés szerint három olyan csoportot lehet kiemelni, akik jelentősen átszabják a befektetések eddigi világát.

Annak ellenére, hogy a pandémia alatt szépen növekedtek a vagyonkezelői számok a megnövekedett befektetői aktivitás és a jó piaci teljesítményeknek köszönhetően, jelentős kihívásokkal néz szembe a szakma a költségoldali nyomást, a piaci és kamatkockázatok, az új szereplők keltette verseny és az egyre öregedő és csökkenő tanácsadói létszám tekintetében.

Az amerikai vagyonkezelők profitmarzsa 2020-ban 11%-kal esett, forrás: McKinsey

A McKinsey friss elemzése szerint ettől még az amerikai vagyonkezelői piac mintegy 5%-os növekedés elé néz éves szinten a következő 5 évben, ez idő alatt azonban a befektetők köre is jelentősen változhat, néhány csoport számottevő növekedést mutathat be.

A jelentés szerint ez a három befektetői kör

a nőké,

az új befektetőké, akik a pandémia alatt nyitottak először értékpapírszámlát, valamint

a hibrid affluens befektetőké, akik a hagyományos értelemben vett pénzügyi tanácsadókkal és online befektetési számlákkal is rendelkeznek.

Előretörnek a nők

A McKinsey elemzése szerint már most is a nők kezében van a befektethető eszközök 33%-a, tehát mintegy 12 ezermilliárd dollár Amerikában. Ez az összeg és arány pedig csak növekedni fog a következő tíz évben, részben amiatt is, hogy sajnos egyre több, 1946 és 1964 között született férfi (baby boomer) fog elhunyni a következő években, akik vagyonukat a többnyire fiatalabb és magasabb várható élettartammal rendelkező feleségeikre fogják hagyni.

2030-ra a tanácsadó becslése szerint a baby boomberek kezében lévő 30 ezermilliárd dollár jelentős részét már az amerikai nők fogják birtokolni.

Mindemellett a fiatalabb és tehetősebb nők száma is növekedni fog a piacon, a McKinsey számai szerint egyre nagyobb érdeklődést mutatnak ugyanis a pénzügyek iránt, a házas nők körében 30%-kal ugrott meg a befektetési döntéseket hozók száma az 5 évvel ezelőtti állapothoz képest. Fontos azonban, hogy a nők nem feltétlenül ugyanazt keresik egy befektetésben, mint a férfiak, például sokukat jobban érdekli a család jóléte, mint a befektetés teljesítménye, így erre sem árt felkészülniük a vagyonkezelőknek a jövőben.

Új befektetők

2020 eleje óta több mint 25 millió új brókerszámlát nyitottak az Egyesült Államokban, ráadásul ezek közül számos számlát a piacon újként megjelenő befektetők nyitottak.

Azt azért a McKinsey is megjegyzi, hogy ez a dinamikus növekedés nem valószínű, hogy sokáig megmarad, de a következő évtizedben ettől még jelentős szeletet hasítanak ki maguknak az új befektetők, már csak amiatt is, mivel igen alacsony, 35 éves medián életkorral bír ez a csoport.

Tehetősebb befektetők és a hibrid vagyonkezelés

Egyre több tehetősebb befektető választja a vagyonkezelés hibrid formáját, a pénzügyi tanácsadók mellett saját maguk által kezelt befektetéseik is vannak.

Tavaly az affluens – 250 ezer dollárnál több, de 2 millió dollárnál kisebb befektethető vagyonnal bíró – háztartások egyharmada fektetett be hibrid módon, ami három év alatt 9 százalékpontos növekedést jelent, így a tanulmány szerint azok a vagyonkezelők lesznek a közeljövőben a legjobb pozícióban, akik online számlákkal és személyes tanácsadással is segíteni tudják ügyfeleiket.

Más szokásokat is megváltoztatott a koronavírus

Az adatok azt mutatják, hogy a pandémia következtében nagyban változott az is, miképpen kívánják a tehetősebb befektetők a vagyonnal kapcsolatos tanácsadást kapni a jövőben. A válaszadók mindössze 15%-a tervez visszatérni a bankfióki tanácsadáshoz. Ehhez képest a több mint 2 millió dollár vagyonnal bírók mintegy 40%-a inkább a telefont vagy a videókonferenciát preferálja a megbeszélések módjaként.

Preferált ügyintézési csatornák a Covid-19 után (válaszok %-os értéke)

Egyre többször tűnnek fel az alternatív befektetési eszközök is a portfóliókban. A McKinsey szerint a 25-44 évesek mintegy 35%-a mutat egyre nagyobb érdeklődést az olyan lehetőségek iránt, mint a magántőkealapok, ingatlan, infrastruktúra vagy természeti erőforrásokhoz kapcsolt befektetések.

Sőt, egyre többen keresik a digitális eszközöket, mint a kriptodevizák, tokenizált részvények, stablecoinok vagy digitális műalkotások.

Különböző tanácsadási modellek használata életkor szerinti bontásban

