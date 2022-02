Ez már háború: meddig eshetnek a piacok?

Az orosz hadsereg számos ukrán város ellen indított műveleteket ma hajnal folyamán. Ez egy olyan helyzet, amivel Európában a mostani befektetői generáció még nem találkozott. A határidős piacok mozgása alapján ma a nyitás során nagy esés várható, és a gázárra, szankciók kétoldalú káraira és egyéb további következményekre való érzékenység miatt könnyen elképzelhető további zuhanás. A technikai elemzés a gyengélkedést a piacokon, az egyéb tényezőkre való figyelemmel is már jelezte, így érdemes egy-egy gyors pillantást vetni a főbb indexek grafikonjaira, hogy a piaci reakciók mit árulhatnak el a helyzetről, és meddig eshetnek még.

S&P 500

A legfontosabb amerikai index már tegnap letört a 4 300-as támaszról, amely innentől ellenállásként funkcionál. Az eladók minden szempontból irányítják a piac mozgását, nagyobb szereplők is komolyabb kiszórásokat eszközöltek. A támasz elvesztése azt jelenti, hogy bár a mozgóátlagok csak mostanában fordulnak le és a középtávú még bőven a hosszútávú alatt van, ez gyorsan meg fog változni, és mostantól egyértelműen egy medve piacon vagyunk, így a korábbi közép- és hosszútávú pesszimizmusunkat meg kell erősítenünk a látottak alapján. Bár a nap elején nagy esés lehet, a túladottság, illetve a háború gyors lefutása szomorú módon bármikor torkollhat egy gyors korrekcióba. Ez azért technikai oldalról akkor valószínűbb inkább, ha a volatilitás a korábbi magas szintekre visszaér.

Támasz: 4 070

Ellenállás: 4 300, 4 500, 4 720, 4 800

Kockázat: magas

Rövid távú értékelés: enyhén negatív

Középtávú értékelés: negatív

Hosszú távú értékelés: negatív

Nasdaq

Hasonló a helyzet az inkább technológia gazdag Nasdaq esetén, azzal a különbséggel, hogy itt még a relatív erő hiánya is sokkal inkább lefelé mutat. Emiatt a halálkereszt itt is kialakult, és még világosabb, hogy egy besszben vagyunk már. Mindezek miatt szintén megerősítésre került a korábbi negatív értékelésünk pár hónapos, illetve fél éven túli időtávra. Érdekes látni, hogy az RSI-ben milyen komoly divergencia alakult ki pár hónapja, előrejelezve az esést, és bár most a túladott zónánál vagyunk, időzítésre ennyire kaotikus helyzetben ez nem alkalmas, de rövidtávra érdemes óvatosnak lenni és itt is inkább a volatilitás szintjét nézni.

Támasz: 12 600

Ellenállás: 14 900, 14 800, 16 050

Kockázat: átlagos

Rövid távú értékelés: enyhén negatív

Középtávú értékelés: negatív

Hosszú távú értékelés: negatív

DAX

A német indexben végleg elesett tegnap a sokszor megénekelt hosszú távú támasz zóna 14 800 és 15 000 között. Innentől hatalmas tér nyílt meg lefelé a DAX számára, ami közel 9%-os zuhanás valószínűségét vetíti előre a következő napokra, hetekre. A legnagyobb európai gazdaság számára ez azért is nagy esélyű, mert a gazdasági szankciók, az energiabiztonság őket mélyebben érinti, mint az amerikai piacokat. Egy kis különbség, ami éppen ebből fakad: a volatilitás itt már most elég magas, így van rá esély, hogy pár nap alatt lehet már visszapattanás, de az ilyen helyzetben így is hatalmas kockázatokkal jár, bármiféle vásárlás.

Támasz: 13 750, 11 500

Ellenállás: 14 810, 15 000, 16 300

Kockázat: magas

Rövid távú értékelés: enyhén negatív

Középtávú értékelés: negatív

Hosszú távú értékelés: negatív

BUX

Nem sok jóra számíthatunk a hazai piacon sem, hiszen a közvetett érintettség itt is nagyon erős a három blue chip keleti kitettsége miatt. Az első támasz elesése nagyon valószínű, és könnyen elképzelhető pár nap alatt a következő szint elérése is. A napon belüli mozgásnak van jelentősége, de immáron kisebb, mint akár csak a hét elején, hiszen egy katonai konfliktus és egy eszét vesztett agresszor bármilyen őrültségre képes lehet, ami tovább eszkalálja a válságot. A magas volatilitás, túladottság kombináció jelentősége ezért most viszonylag kicsi.

Támasz: 47 000, 42 400

Ellenállás: 49 200, 51 000, 53 900, 55 200, 56 100

Kockázat: átlag alatti

Rövid távú értékelés: semleges

Középtávú értékelés: enyhén pozitív

Hosszú távú értékelés: enyhén pozitív

BTC

Nem sokaknak volt már az az illúziója, hogy a kriptoeszközök jó menekülőeszközt lehetnek akár egy mostanihoz hasonló, akár bármilyen válság esetén, de ezek az elképzelések ma hajnalban végleg elhullottak. Úgy néz ki, hogy a bitcoin elveszíti az elmúlt hetekben kialakított, egyébként sem túl erős 35 000 dolláros támaszát és megcélozza a 30 000-es szintet. Az eladói nyomás egyelőre világos, és a túladottság, magas volatilitás napokig is kitarthat, bár hetekig nem valószínű.

Támasz: 35 000, 30 000

Ellenállás: 41 500, 46 000, 52 000, 54 000, 60 000, 66 000

Kockázat: magas

Rövid távú értékelés: enyhén negatív

Középtávú értékelés: negatív

Hosszú távú értékelés: negatív

Az értékelés paraméterei

A támasz és ellenállás szintek olyan árfolyamokat jelölnek, amelyek a piaci pszichológia alapján nagyobb eséllyel képesek megfordítani egy-egy mozgást, illetve ezek áttörése után könnyebben elérhetővé válik a következő szint.

A kockázat a pénzügyi piacokon elérhető befektetési instrumentumok jellemző árfolyam-ingadozásához képest értendő. A kockázat az alábbi értékeket veheti fel: nagyon alacsony, alacsony, átlag alatti, átlagos, átlag feletti, magas, nagyon magas. Például, ha egy részvényre nagyon magas kockázati szintet írunk, akkor az azt jelenti, hogy a pénzügyi piacokon található eszközök között a legnagyobb árfolyam-ingadozást, így veszteséglehetőséget hordja magában.

Az értékelés során azt vizsgáljuk, hogy a technikai elemzés szerint újabb drasztikus külső behatás nélkül adott időtávon belül nagyobb eséllyel milyen irányú árfolyammozgást fog végezni.

Rövid táv: 15 kereskedési nap

Középtáv: 50 kereskedési nap

Hosszú táv: 200 kereskedési nap

Az értékelés az alábbi értékeket veheti fel: nagyon negatív, negatív, enyhén negatív, semleges, enyhén pozitív, pozitív, nagyon pozitív. Például, ha egy részvény esetén rövid távra a nagyon pozitív értékelést írjuk, akkor drasztikus külső behatás nélkül arra van jó esély, hogy a papír 15 kereskedési nap (azaz mintegy három hét) múlva magasabb árfolyamon fog forogni.

