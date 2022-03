Nyugtalanok az orosz oligarchák, menekítik jachtjaikat a szankciók elől

Folyamatosan csökken az orosz milliárdosok vagyona, különösen azóta, hogy a nyugati országok jelentős szankciókat vetettek ki Oroszországra és sok magánszemélyre is. Egyre inkább úgy tűnik, hogy a szankciókat az oligarchák ingatlanjaira és egyéb vagyontárgyaira is kivetik, így néhányan közülük már elkezdték „elköltöztetni” szuperjachtjaikat és magángépeiket biztonságosabb vizekre.

A Bloomberg Billionaires Index adatai szerint idén eddig már összesen több mint 83 milliárd dollárnyi vagyont vesztettek az orosz milliárdosok az orosz-ukrán háború és annak hatásai miatt. Valószínűleg a veszteségek ennél is nagyobbak, de hétfőn az orosz tőzsde zárva tartott.

Az EU hétfőn szankciókat fogadott el Oroszország néhány szupergazdagja ellen, köztük Aliser Uszmanov fémmágnás, az Alfa csoport tulajdonosai, Mihail Fridman és Petr Aven, valamint Alekszej Mordasov acélmágnás ellen. Az intézkedések hatással vannak Putyin korábbi szóvivőjére, Dmitrij Peszkovra, az állami média szereplőire és magas rangú katonai tisztviselőkre is. Szintén hétfőn Svájc beutazási tilalmat vezetett be öt, az orosz vezetőhöz közel álló oligarchára, és közölte, hogy lezárja légterét minden Oroszországból induló járatnak, beleértve a magánrepülőket is.

Az elitbe tartozók közül a Lukoil elnökének, Vagit Alekperovnak a vagyona idén eddig mintegy 13 milliárd dollárral csökkent, ami a legnagyobb vagyoncsökkenés a Bloomberg indexén szereplő 22 orosz milliárdos körében.

Gennagyij Timcsenko, akit az Egyesült Királyság az elsők között szankcionált, idén elvesztette nettó vagyonának csaknem felét, vagyona 10,6 milliárd dollárra zuhant. A Novatek másik részvényese, Leonid Mikhelson 2022-ben 10,2 milliárd dollárt vesztett vagyonából.

Az ukrajnai válság jobban ráirányította a figyelmet Roman Abramovicsra, az egyik legismertebb orosz milliárdosra, akinek olyan érdekeltségei vannak, mint az acélgyártó Evraz és a Chelsea futball klub. A lap szerint az 55 éves Abramovics, aki jelenleg nem szerepel az Egyesült Királyság szankciós listáján, körülbelül 13,9 milliárd dollár nettó vagyonnal bír, ez körülbelül 5 milliárd dollárral csökkent az idén.

Nem tétlenkednek azok sem, akik azt gyanítják, hogy az EU-s szankciós kör előbb-utóbb rájuk is vonatkozni fog, magánrepülőgépeik ugyanis mozgásba lendültek: Usmanov Airbus A340-es gépe például hétfőn elhagyta Münchent, és elhagyta az EU légterét.

De nemcsak a magánrepülők mozognak, az orosz milliárdosok tulajdonában lévő szuperjachtok is mozgolódnak, mivel úgy tűnik, további szankciók jöhetnek az orosz oligarchák ingóságaira és ingatlanjaira is.

A CNBC a Marine Traffic adatait megnézve arra jutott, hogy legalább négy, orosz cégvezetők tulajdonában lévő hatalmas jacht indult el Montenegró és a Maldív-szigetek felé, mióta az elmúlt napokban számos szankciót jelentettek be a világ vezetői Oroszország központi bankja ellen is.

A Nomad Capitalist szerint a Maldív-szigetek nem kötött kiadatási szerződést az Egyesült Államokkal.

A szankciókkal célzott orosz cégvezetők ingatlanjai valószínűleg újabb ütést fognak kapni, mivel a Biden-adminisztráció a közelmúltban bejelentette, hogy létrehoz egy munkacsoportot, amely az oligarchák jövedelmező eszközeit, köztük jachtjaikat és kastélyaikat veszi célba.

Franciaország listát állít össze az orosz oligarchák tulajdonában lévő ingatlanokról, köztük autókról és jachtokról, amelyeket az Európai Unió szankciói alapján lefoglalhatnak.

Nem meglepő tehát, hogy az orosz milliárdosok közül néhányan más helyekre szállítják hajóikat, abban a reményben, hogy elkerülhetik ezek lefoglalását. Vagit Alekperov, a Lukoil elnöke, a Marine Traffic szerint Montenegróba hajózik jachtjával. Várhatóan a következő napokban érkezik oda a spanyolországi Barcelonából. Montenegró egyébként a NATO tagja, és a külügyminiszter közölte, hogy Montenegró, amely 2008-ban kérte az Európai Unió tagságát, csatlakozik az EU-hoz az Oroszország elleni szankciók kapcsán.

Legalább három, más orosz milliárdosok tulajdonában lévő jacht kerül eközben egyre közelebb az Indiai-óceánon fekvő kis ország, a Maldív-szigetek felé. A szigetország az évek során az oroszországi turisták kedvence volt. A Maldív-szigetek turisztikai minisztere szerint az orosz invázió komoly hatással lesz turisztikai szektorára. A milliárdos, Oleg Deripaska Clio néven ismert jachtja csaknem két hete hagyta el Srí Lankát, és a Marine Traffic szerint hamarosan megérkezik a Maldív-szigetekre.

Deripaskát és a vele kapcsolatban álló társaságokat 2018-ban szankcionálta az Egyesült Államok. Egyike volt egyébként azon kevés orosz milliárdosnak, akik kifejezték nemtetszésüket az oroszok ukrajnai támadásával kapcsolatban. „A béke az elsődleges. A tárgyalásokat mielőbb meg kell kezdeni” – írta vasárnap Deripaska, akinek becsült nettó vagyona körülbelül 4 milliárd dollár.

Címlapkép: Shutterstock