Ellátási problémák jönnek a győri Audinál az ukrán beszállítók miatt

Napokon belül jelentős alkatrészellátási problémákkal számol a győri Audi az ukrán helyzet miatt, tudta meg a Telex. A magyarországi gyár ezen a héten még zavartalanul ki tudja szolgálni a megrendelőit, de egyáltalán nem biztos, hogy ez a jövő héten is így marad. Nem egyedi esetről beszélünk, nagymértékű alkatrészhiány miatt korlátozni kényszerült a hét elejétől az új személygépkocsik gyártását a cseh Skoda Auto autógyár is.

A győri Audi a Volkswagen Konszern központi motorszállítója, így ha a motorgyár termelését korlátozni kell, az nemcsak az Audira, hanem valamennyi VW-márkára kihat, írja a Telex. A lap információi szerint az Audi Hungaria ukrán beszállítóktól vásárolja a motorgyártáshoz a kábelkötegeket, a járműhöz pedig az üléshuzatokat. A Telex szerint már most is jóval kevesebb érkezik ezekből az alkatrészekből, de a tartalékok felhasználásával eddig ki tudták egyenlíteni a hiányt. Ez hosszú távon biztosan nem lesz tartható.

A Telex arra vonatkozó kérdésére, hogy vannak-e már alkatrészellátási problémák, az Audi Hungaria ezt válaszolta:

Valóban: már érezzük az ellátási problémákat, a vállalat beszerzői keresik a megoldást az alkatrészellátás normalizálására

A VW konszern nemrég ugyancsak bejelentette, hogy zwickaui gyárában keddtől, a drezdaiban pedig szerdától leállítják a termelést.

Nem elszigetelt esetről beszélünk, ugyancsak nagymértékű alkatrészhiány miatt korlátozni kényszerült a hét elejétől az új személygépkocsik gyártását a cseh Skoda Auto autógyár. A hiányzó alkatrészeket néhány ukrajnai üzemben gyártották, amelyek az orosz hadművelet következtében most leálltak - közölte a vállalat kedden.

Emellett tegnap a BMW is közölte, hogy a németországi, ausztriai és brit telephelyeken csökkenteni fogja a termelést, illetve az orosz agresszióra és az általa okozott veszteségekre hivatkozva azt is közölték, hogy leállítják a gyártást Oroszországban, és nem is exportálnak oda többé autókat.

Címlapkép: Audi