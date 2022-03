Equilor: az ukrán fejleményeken a világ szeme

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Equilor Alapkezelő írását olvashatják:

"Február utolsó hetének híreit az orosz-ukrán háború összecsapásai dominálták. Az S&P500 index járt -14%-kal lejjebb is az év eleji értékéhez képest, a Nasdaq pedig megközelítette a -20%-os esést is. A hétvége során több személyi szankciót is bejelentettek orosz katonai és politikai vezetők ellen. A legsúlyosabb általános gazdasági szankciók között a SWIFT rendszerről való lekapcsolás és az orosz jegybanki tartalékok befagyasztása volt. Ezen lépések miatt jelenleg is bankroham zajlik Oroszországban, kígyózó sorokkal az automaták előtt. A szankciók további részeként a különböző állami alapok és nyugati vállalatok (például: BP-nek a Rosneft vállalatban lévő részesedésének eladása, Equinor orosz beruházásainak megszüntetése) orosz befektetéseinek eladása is zajlik. Ezzel párhuzamosan az EU és az USA pénzügyi segítséget is nyújt Ukrajnának a katonai eszközökkel együtt. Értelemszerűen kevés visszhangot kapó, de mindenképpen pozitív fejlemény volt februárban a vírushelyzet alakulása, a napi esetszám globálisan lefeleződött és a halálozások is csökkentek. Ezzel párhuzamosan a korlátozások is folyamatosan enyhültek/enyhülnek Európa-szerte, ennek következtében egy kimondottan pozitív hangulatból rázkódott meg a világ a múlt héten.

A pánikhangulat ellenére is tovább folytatódott a kötvényhozamok emelkedése a fejlett kötvénypiacokon. Az amerikai 10 éves kötvény hozama további 20 bázisponttal emelkedett februárban. A német 10 éves kötvény hozama pedig 28 bázispontot emelkedett. Az MNB az alapkamatot tovább emelte a várakozásoknak megfelelően 3,4%-ra, ám az egyhetes betéti kamatot is tovább emelte 4,6%-ra. A magyar kötvényhozamok a támadás napján 20-40 bázisponttal emelkedtek, ilyenre legutóbb 2020 márciusában volt példa. A 10 éves hozam 5,16 százalékra emelkedett. A nemzetközi kötvényeknél továbbra is tartjuk a rendkívül alacsony súlyarányunkat. A hazai kötvényportfólió súlyán viszont ismét enyhén emelünk.

Érzékenyen reagáltak a háború megindulására a kelet-európai országok eszközei, mind a részvénypiacok, mind a kötvénypiacok. A régiós CETOP index több, mint 10%-kal esett csütörtökön, a BUX index pedig 9,8%-kal került lejjebb. Különösen drámai esést mutattak azon részvények, amelyek az árbevételük tekintetében közvetlen kitettséggel rendelkeznek az orosz- illetve az ukrán piac felé. Egyelőre továbbra sem nyugodhatnak meg a befektetők, bár az ajánló írásakor épp folynak a tárgyalások a két fél között. Véleményünk szerint a nyugat hathatós választ adott az orosz agresszióra, amely minden nemzetközi megállapodást/szabályt/törvényt felrúgott. Ez mindenképpen meg fogja mérgezni a nyugat és Oroszország kapcsolatát, amelynek hosszú távra nyúló hatásai lesznek mind gazdasági mind politikai téren (például Oroszország politikai és gazdasági elszigetelődése, európai energia függetlenségre törekvés). Jelenleg még nagyon bizonytalan a kimenetel, de a mostani szinteket kihasználva a régiós részvényarányt enyhén megemeljük, miképpen úgy véljük aránytalanul sokat ütöttek olyan cégeken is, amelyeknek nincs vagy elhanyagolható a kitettsége az orosz-ukrán gazdaságok felé.

A nyersanyag részarányban mind az olaj, mind a nemesfémek nagyot emelkedtek. A fekete arany árfolyama átlépte a 100 dollárt is, idei évben pedig több, mint 20%-kal került feljebb. A geopolitikai konfliktusok nélkül is küzd a világ az olajkínálat szűkösségével, több elemzőház is 100 dollár fölé várta év végére a fekete arany árfolyamát, ám ez lehet jóval hamarabb megvalósul. A nemesfémek megmutatták a menekülőeszköz szerepüket a volatilis napokban, a februárt 3-4%-os emelkedéssel zárhatja az arany, mellyel bőven ledolgozta a tavalyi év rossz teljesítményét. Az alternatív befektetések közül a Hedge fund/abszolút hozam arányán enyhén csökkentünk, a többit ezúttal változatlanul hagyjuk."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.