Orosz-ukrán háború: csúnya bukók a magyar befektetési alapoknál

Árgyelán Ágnes 2022. március 02. 16:30

Az orosz-ukrán háború kirobbanása, majd az ezt követő szankciós cunami jelentősen odavágott a globális tőkepiacoknak is, de az igazi ütést a feltörekvő piacok, azon beül is a közép-kelet-európai régió érzi meg. A magyar befektetési alapok közül a legrosszabbul nem meglepő módon az orosz részvényalapok teljesítenek, de csúnya bukókat láthatunk egyes kötvény- és abszolút hozamú alapoknál is. Persze vannak ilyen környezetben is jól teljesítő alapok, közöttük is az árupiaci alapok viszik a prímet.