Egyre csúnyábbak az orosz-ukrán-bukók a magyar befektetési alapoknál

Ahogy az orosz-ukrán háborúban, úgy a hazai befektetési alapok háza táján sem lehet túl sok javulásról beszámolni a hozamok terén, sőt. Azok az alapok, amelyek rendelkeznek orosz-ukrán kitettséggel, az elmúlt napokban tovább növelték veszteségeiket. Jó hír legalább, hogy akik árupiaci alapokban ülnek, azok most nagyon jól jártak.

Az orosz-ukrán háború február 24-ei kitörése óta egy-egy jobb naptól eltekintve a piacok is szenvednek, különösen azok a befektetők, akiknek az orosz tőzsdén vagy orosz-ukrán állampapírokban van érdekeltsége. Az orosz tőzsde már napok óta zárva tart, az állampapírok pedig a háború, illetve a szankciók miatt durva árfolyamesést szenvedtek e. Mindez a hazai befektetési alapokat sem hagyta érintetlenül, különösen azokat nem, amelyek éppen ezeken a piacokon rendelkeznek nagyobb kitettséggel.

Az alábbiakban megnéztük, hogy állnak most egyes forintos, lakossági alapok:

Részvényalapok

Az már most is látszik, hogy a legnagyobb ütést a hazai alapok közül a részvényalapok érzik meg, ezt az alábbi hozamok is bizonyítják. Nem meglepő módon a piacon elérhető két orosz részvényalap, az Aegon Russia és az OTP Orosz alapjai estek a legnagyobbat a listán. A mínusz 83-85%-os visszaesés év eleje óta azonban nem feltétlenül tükrözi a valóságot, a két alap forgalmazása ugyanis fel van függesztve, mivel az orosz tőkepiacokhoz való hozzáférés ellehetetlenült.

Az alábbi listán több feltörekvő piaci, régiós és magyar kitettségű részvényalapot találunk a legrosszabbul teljesítők között, több alapnál is látszik, hogy február 23-ához, a háború kirobbanása előtti naphoz képest is jókora esést szenvedtek el az elmúlt hetekben.

Hazai forintos, lakossági részvényalapok teljesítménye Alap neve Alapkezelő Földrajzi kitettség Idei hozam 02.23-ig YTD hozam Tavalyi hozam AEGON Russia* Aegon Feltörekvő Európa/ Oroszország -23,50% -85,43% 24,50% OTP Orosz Részvény A OTP Feltörekvő Európa/ Oroszország -29,30% -83,86% 34,11% OTP Fundman Részvény A OTP Egyéb feltörekvő / EMEA -10,80% -30,41% 2,60% BF Money EMEA Részvény HUF Budapest Egyéb feltörekvő / EMEA -9,70% -22,41% 20,67% OTP Planéta Feltörekvő A OTP Egyéb feltörekvő / globális -9,50% -20,14% 4,38% Takarék BUX Indexkövető Diófa Hazai -6,00% -17,74% 19,07% Amundi Magyar Indexkövető Amundi Hazai -6,20% -17,50% 18,12% AEGON Lengyel Részvény B Aegon Közép-Kelet-Európa -12,80% -17,48% 21,67% Allianz Indexkövető Részvény Allianz Hazai -6,10% -17,42% 18,39% CIB Indexkövető Részalap Eurizon Hazai -6,10% -17,36% 18,56% Forrás: BAMOSZ, Portfolio *március 3-ai adat

Kötvényalapok

A kötvényalapok sem úszták meg az orosz-ukrán háború negatív hatásait, hiszen a régióban látványos hozamemelkedés indult be annak köszönhetően, hogy a befektetők igyekeznek csökkenteni itteni kitettségeiket. A földrajzi kitettség alapján itt is szembetűnő az orosz, KKE régiós és hazai alapok alulteljesítése. A listán a legnagyobbat az orosz eszközökbe is fektető Aegon Feltörekvő Európa Kötvény alap esett idén, közel 36%-ot. A dobogó többi helyét az Aegon és a Budapest Alapkezelő alapjai foglalják el.

Hazai forintos, lakossági kötvényalapok teljesítménye Alap neve Alapkezelő Típus Földrajzi kitettség Idei hozam 02.23-ig YTD hozam Tavalyi hozam Aegon Feltörekvő Európa Kötvény B Aegon Szabad futamidejű Feltörekvő Európa/ Oroszország -11,10% -35,87% -4,22% Aegon BondMaxx A Aegon Szabad futamidejű Közép-Kelet-Európa -3,70% -14,27% -2,34% Budapest High Yield Vállalati Budapest Szabad futamidejű Globális -4,80% -11,17% 1,60% AEGON Lengyel Kötvény A Aegon Hosszú kötvény Közép-Kelet-Európa -3,90% -10,99% -9,83% MKB Adaptív Kötvény MKB-Pannónia Szabad futamidejű Globális 2,30% -9,15% 3,43% MKB Állampapír MKB-Pannónia Hosszú kötvény Hazai -1,84% -7,38% -11,09% OTP Maxima A OTP Hosszú kötvény -2,40% -7,09% -8,81% Diófa Optimus II. A Diófa Szabad futamidejű Hazai -2,50% -6,79% 3,03% HOLD Kötvény Alap Hold Hosszú kötvény Hazai -1,19% -6,78% -10,30% Erste XL Kötvény Erste Hosszú kötvény Hazai -1,27% -6,77% -12,28% Forrás: BAMOSZ, Portfolio

Abszolút hozamú alapok

Megnéztük az abszolút hozamú alapok teljesítményét is, és bár itt nehezebb meghatározni a földrajzi kitettséget, jól látható, hogy ez a kategória sem maradt érintetlen az ukrán krízis és a szankciók hatásaitól. A jelenleg legrosszabbul teljesítő alapok között itt is több Aegon-alapot találunk, ebből is látszik, hogy az alapkezelő aktív a régiós befektetésekben. A nagyobbak közül az OTP Supra sincs jó formában, az alap az orosz-ukrán háború előtt még pluszban volt idénre.

Hazai forintos, lakossági abszolút hozamú alapok teljesítménye Alap neve Alapkezelő Földrajzi kitettség Idei hozam 02.23-ig YTD hozam Tavalyi hozam Aegon MoneyMaxx A Aegon Globális -3,56% -19,58% -4,33% Diófa WM-3 Részalap Diófa Globális -10,83% -13,13% 7,73% Aegon Maraton Alap A Aegon Globális -3,15% -12,35% 4,54% OTP Supra OTP Globális 2,20% -9,19% -17,38% OTP Új Európa Alap A OTP Globális -3,32% -8,56% 0,49% Aegon Prémium Expert Aegon Globális -0,17% -8,28% 3,33% AEGON Smart Money Aegon Globális -0,89% -8,09% 2,78% Alpha Orion A Alpha -0,51% -7,93% 5,68% Aegon Smart Money R Aegon Globális -0,71% -7,89% - Budapest Kontroll Alap A Budapest Globális -6,55% -7,69% 13,94% Forrás: BAMOSZ, Portfolio

De azért nem mindenki szomorkodik

Érdemes egy pillantást vetni az idei eddigi legjobb hozamokat felvonultató alapok listájára is, a forintos, lakossági konstrukciók között egyértelműen az árupiaci alapok uralják a mezőnyt, ami nem meglepő, tekintve, hogy a nyersanyagpiaci és egyéb árupiaci árak is az egekbe szöktek az utóbbi napokban.

A legjobban a K&H Nyersanyag HUF sorozata teljesít eddig 42%-os hozammal,

ezt követi a Budapest, majd a Raiffeisen nyersanyag alapjának A sorozata 31 és 27% körüli teljesítménnyel. Találunk még a listán részvény és abszolút hozamú alapot is:

Legjobban teljesítő forintos, lakossági sorozatok idén Alap neve Alapkezelő Bef.pol szerinti kategória Földrajzi kitettség YTD hozam K&H Nyersanyag HUF KBC AM Árupiaci Globális 42,0% Budapest Nyersanyag A Budapest Árupiaci Globális 30,8% Raiffeisen Nyersanyag A Raiffeisen Árupiaci 27,4% CIB Nyersanyag Eurizon Árupiaci Globális 23,5% MKB Nyersanyag MKB Árupiaci Globális 21,8% Generali Amazonas Latin-Amerikai Generali Részvény Egyéb feltörekvő / Latin-Amerika 17,5% Erste Arany Alapok Alapja HUF Erste Árupiaci Globális 14,9% Dialóg Expander Dialóg Részvény Feltörekvő Európa 14,5% OTP Föld Kincsei A OTP Árupiaci Globális 14,1% Reverse MAX A Marketprog Abszolút hozamú Globális 10,9% Forrás: BAMOSZ, Portfolio

Címlapkép: Getty Images