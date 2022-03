Újabb lakossági állampapíroknak emelkedik a kamata – Megéri még szuperállampapírba fektetni?

A friss hirdetmények szerint az Egyéves Magyar Állampapír és a postán kapható Kincstári Takarékjegyek kamatát is megemeli az adósságkezelő. Ez azt jelenti, hogy egy- és kétéves időtávon is jobban megéri ezekbe a papírokba fektetni, mint MÁP+-ba, de a legjobban továbbra is az jár, aki az inflációkövető prémium állampapír mellett dönt. Sőt, mondunk még egy lehetőséget, amire kevesen gondolnak.

Egy évre már 4,25%-os kamatok

Az ÁKK friss tájékoztatói szerint a jövő héttől jegyezhető Egyéves Magyar Állampapír (1MÁP) kamata a korábbi 3%-ról 4,25%-re emelkedik, és ugyanez figyelhető meg a korábban szintén 3%-os kamatot kínáló Kincstári Takarékjegy (KTJ) esetében (ez utóbbi csak a postán vehető meg).

Ez azt jelenti, hogy már egyéves időtávon is jobban megéri KTJ-be vagy 1MÁP-ba fektetni, mint az ugyanerre az időtávra 3,79%-os hozamot biztosító Magyar Állampapír Pluszba.

Sőt, még mindig az jár a legjobban, aki 5 éves Prémium Magyar Állampapírt vásárol, mivel az az infláció felett biztosít 1,5%-os kamatprémiumot, tehát jelenleg 6,6%-ot. Ha valaki csak egy éves időtávon gondolkodik, még a kincstári árfolyamjegyzés szerinti 1%-os visszavásárlási jutalék mellett is jobban jár, ha az 5 éves inflációkövető papírt vásárolja meg.

A MÁP+ és a prémium állampapír közötti hozamkülönbségeket legutóbb ebben a cikkünkben fejtettük ki:

Kétéves időtávon sem éri meg MÁP+-ban gondolkodni

A fentiek mellett a 2 éves futamidejű KTJ kamatát is megemeli az adósságkezelő, ennek éves hozama 4,4% lesz, tehát ez is veri a MÁP+ 2 évre nyújtott 4,14%-os kamatát. Bár a prémium állampapír második éves kamatát pontosan még nem ismerjük, hiszen annak alapja az idei éves átlagos infláció lesz, feltételezni lehet, hogy az infláció nem lesz kevesebb a tavalyinál (sőt), tehát ismételten a PMÁP jön ki a legjobb befektetésnek a lakossági állampapírok között.

És van itt még egy ötlet

Ha állampapírokról van szó, a legtöbben lakossági állampapírokban gondolkodnak, pedig a lakossági befektetők a magyar államkötvényeket is megvehetik. A különböző lejáratú államkötvények a kincstárnál és a banki forgalmazóknál is elérhetőek, arra viszont nem árt figyelni, hogy milyen árfolyamon vásárolhatóak meg. A banki forgalmazók vélhetően egyébként jobb árakat jegyeznek a Diszkont Kincstárjegyekre és államkötvényekre, mint a Magyar Államkincstár, mivel utóbbi esetben az ÁKK jegyez árat a kincstárnak.

Miért éri meg a lakossági állampapírokon kívül is gondolkodni? Azért, mert például a 12 hónapos DKJ hozama jelenleg 5,74% környékén mozog, az 5 éves államkötvény hozama pedig 6,17%, tehát magasabb, mint a szuperállampapíré 1 és 5 éves időtávon is (az 5 éves PMÁP ez esetben is jobb befektetés a 6,6%-ával).

Nem véletlen, hogy az adósságkezelő megemelte az 1MÁP és a KTJ I. kamatát, hiszen a piaci hozamszintek miatt már érett a lépés, annak érdekében legalábbis mindenképpen, hogy valamennyire versenyképesek maradjanak a lakossági állampapírok.

Magyar referenciahozamok 03.16-án Időtáv Kamat 3 hónap 5,33% 6 hónap 5,62% 12 hónap 5,74% 3 év 6,23% 5 év 6,17% 10 év 5,91% 15 év 5,91% 20 év 5,92% Forrás: ÁKK, Portfolio

Ennyi volt a szuperállampapírnak?

Jogosan merülhet fel a kérdés, hogy ha így elszállnak a piaci kamatok és az infláció is felfelé tör, akkor miért nem emeli az ÁKK a MÁP+ kamatát is? Itt érdemes elgondolkodni, mivel is versenyzik igazából a szuperállampapír, és ott van a likviditás kérdése is.

A MÁP+-t anno azzal a – nem feltétlenül deklarált – céllal hozták ki a piacra, hogy reális alternatívát nyújtson az ingatlanalapokba és bankbetétbe fektetőknek . Ez továbbra is teljesül a papírnál, hiszen a Bankmonitor kalkulátora szerint 1-5 éves időtávon 3,3% körüli kamat a legjobb a piacon, tehát annak, aki a bankbetét alternatíváját keresi a szuperállampapírban, érdemes lejáratig tartania a MÁP+-t, mivel így 4,95%-os éves átlagos hozamot tud elérni.

. Ez továbbra is teljesül a papírnál, hiszen a Bankmonitor kalkulátora szerint 1-5 éves időtávon 3,3% körüli kamat a legjobb a piacon, tehát annak, aki a bankbetét alternatíváját keresi a szuperállampapírban, érdemes lejáratig tartania a MÁP+-t, mivel így 4,95%-os éves átlagos hozamot tud elérni. A MÁP+ egy likvid befektetés, a kamatfizetés körüli napokban veszteség nélkül visszaváltható, de egyéb esetben is 0,25% körüli visszaváltási költséggel kell számolni. A könnyű visszaváltásnak pedig az az „ára”, hogy rugalmatlanabbul reagál a piaci hozamemelkedésekre a papír.

Összességében tehát annak, aki a bankbetétekhez hasonló likvid befektetést keres, továbbra is reális alternatívát nyújt a MÁP+, különösen, ha lejáratig tartják azt. Annak azonban, aki magasabb hozamot szeretne elérni és az inflációvédelem sem utolsó szempont, érdemesebb prémium állampapírba fektetnie, sőt, reális alternatívát nyújtanak már a MÁP+-nak az egyéb államkötvények is.

Címlapkép: Shutterstock