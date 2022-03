Lehet, hogy még csak most kezdődik a szárnyalás a hadiipari részvények piacán

Bár az utóbbi közel két hétben már volt némi visszapattanás, összességében az egyébként is kissé megtépázott részvénypiacokat alaposan megterhelte az orosz-ukrán háború annak lassan egy hónapja során. Ám vannak olyan ágazatok, amelyeknek árfolyama visszás módon éppen a hasonló konfliktusok idején kezdenek szárnyalni, és nem igazán meglepő, hogy a hadiipar is ezek közé tartozik. A befektetők reakciói igencsak beszédesek, ezeket pedig a technikai elemzés segítségével érdemes megvizsgálni.

Eltökélt, de merem remélni, hogy legalább valamennyire a realitás talaján álló pacifistaként nehezen látom át, hogy mi értelme még mindig fegyvereket gyártani egy olyan világban, ahol megfelelő szervezés mellett mindenkinek jutna a szükséges javakból, de a valóságban a nemzetek továbbra is ezermilliárdos nagyságrendet költenek éves szinten az ún. védelmi kiadásokra. Amikor pedig egy-egy szigorúan védelmi céllal egy ország kórházakat, iskolákat és színházakat kezd bombázni szomszédjánál, mint mostanság, akkor a hadiipari vállalatok is okkal reménykedhetnek abban, hogy hamarosan megint csilingelni kezd a kassza.

A részvénypiaci befektetők igyekeznek a helyzet elébe menni és a potenciális árbevétel növekedést mielőbb beárazni a részvény árfolyamokba. Ez történt most is, hiszen a fegyveres konfliktus kirobbanásakor az amúgy is emelkedő hadászati papírok árfolyama, úgy felrobbant, mint egy lakóépület, amit véletlenül eltalált egy arra tévedt orosz rakéta. Az amerikai vállalatok egyelőre kevéssé érintettek a háború fegyverekkel való ellátásában, de a nyugati fogadkozások az Ukrajnába irányuló szállításokról őket is ellátják reménnyel, hogy hamarosan megnövekedett rendelésállomány vár rájuk. Hiába, a hadiipari befektetések a műfaj legcinikusabb tagjainak is próbára teszi a gyomrát.

Védelmi kiadások

2020-ban a világ a GDP-jének 2,36%-át költötte el a hadászati jellegű költségekre, amely majdnem pontosan 2000 milliárd dollárt jelentett. Érdekesség, hogy mind Oroszország, mind Ukrajna szinte pontosan ugyanannyit, hajszállal 4% feletti arányát költi a gazdasági hozzáadott értékének a védekezésre, bár az első esetében nyilván úgy vélik, hogy a legjobb védekezés a támadás, különösen ha fegyvertelen civilekkel kell elbánni .

Bár a hadi kiadások az olyan pár kivétellel, mint ez a két ország évtizedek óta csökkennek, még mindig elég magas az összeg ahhoz, hogy a legnagyobb befektetők se vehessék ki a portfóliójukból az ágazatba tartozó részvényeket, és

a negatív szűrésű ESG alapokból sem akarnak valahogyan kimaradni ezek a papírok.

Pedig az alulteljesítés sokáig látványos volt, hiszen más szektorokban és területeken értelemszerűen jóval nagyobb növekedés volt megfigyelhető. A béke a legjobb üzlet, kivéve a birodalmi terveket szövögető diktátorok és persze a hadászati vállalatok, valamint lobbistáik számára. A sokáig gyenge eredmények a részvények relatív erején is meglátszottak.

iShares US Aerospace & Defense ETF (ITA)

A koronavírus járvány kitörésekor az ágazat sokkal többet esett, mint a fő részvénypiaci indexek, mivel az országoknak kevesebb kedve van úgy háborúzni, hogy a katonák egy jelentős része már a kaszárnyákban elveszíti az életét a nagy összezártság miatti gyors vírus terjedés következtében. Amíg az S&P 500 ETF-e 32%-kal esett vissza rövid idő alatt, addig az ágazat alapja 50% feletti drawdown-t szenvedett el. A különbség a kilábalás alatt sem tűnt el, sőt: még nőtt is.

Az utóbbi hetekben azonban valami megváltozott, és bár kisebb-nagyobb fegyveres konfliktusok sajnos folyamatosan vannak a bolygón (elég csak a borzalmas jemeni helyzetre gondolni), de a világ legnagyobb hadseregének a megmozdulására szemmel láthatóan a nagyobb befektetők is alaposan átgondolták az ágazat részvényeinek az árazását, és a hadiipari részvények emelkedtek, amíg a piac többsége még mindig inkább mínuszban van.

Ha a konfliktus és azt az övező szomorú várakozások kitartanak, akkor az olló tovább záródhat, erre bőven van még mozgástér.

Lockheed Martin (LMT)

Az LMT február első felében még egy szűk konszolidációban húzta meg magát, és az alacsony volatilitás itt is megágyazott a nagy emelkedésnek, amelyből tankönyvi módon tört ki a kurzus. Ennek során egy erős folytatódást jelző alakzatot is létrehozott: egy három hosszú zöld gyertyából álló three white soldiers-t, ami folyamatos, komoly vételi nyomásról árulkodott.

Pár nappal későbbre az eladók kerekedtek felül egy hullócsillag alakzattal napon belül, hiszen a spekulánsok profitot igyekeztek realizálni.

A korrekció során a piac megtisztult, a rövid távú szereplők eltűntek és a trendvonal közelénél újra elkezdték gyűjtögetni a hosszabb távra gondolkozók a részvényeket.

Eközben egy újabb magas forgalmú nap is felbukkant, ami megerősíti, hogy az emelkedés valószínűbb a konfliktus elhúzódása esetén.

Támasz: 384, 329

Ellenállás: 468

Kockázat: átlag feletti

Rövid távú értékelés: enyhén pozitív

Középtávú értékelés: pozitív

Hosszú távú értékelés: pozitív

General Dynamics (GD)

Hasonló folyamatok játszódtak le a GD esetén is, de itt már eleve volt egy enyhe emelkedő trend, amiből felfelé (!) kitörve csak begyorsult a tendencia. Az LMT-vel megegyező módon és napon a hullócsillag alakzat jelölte meg a rövid távú fordulatot, illetve a friss ellenállást. A magas volatilitásból és túlvettségből itt is a természetes korrekció vezetett ki, és ennek mértéke még bőven belefér a középtávú trendbe, amit az ebben visszaeső forgalom is megerősít.

Támasz: 230, 215, 210, 198, 191

Ellenállás: 247

Kockázat: átlag feletti

Rövid távú értékelés: enyhén pozitív

Középtávú értékelés: pozitív

Hosszú távú értékelés: pozitív

Raytheon Technologies (RTX)

AZ RTX esetén egy kicsit már más a kép, stabilabb, erősebb és régebb óta létező trendet láthatunk, ami már december óta jelen van a piacon. A háború híre itt is gyorsította a mozgást, de csak a trendcsatorna tetejéig, szintén kialakítva az új ellenállást.

Mivel a korrekció a korábbi trendhez képest szintén mérsékelt volt, ezért itt talán még egyértelműbb a helyzet: a nagyobb befektetők szeretik ezt a részvényt.

Támasz: 92,50; 85,00

Ellenállás: 102,80

Kockázat: átlagos

Rövid távú értékelés: pozitív

Középtávú értékelés: pozitív

Hosszú távú értékelés: pozitív

Az értékelés paraméterei

A támasz és ellenállás szintek olyan árfolyamokat jelölnek, amelyek a piaci pszichológia alapján nagyobb eséllyel képesek megfordítani egy-egy mozgást, illetve ezek áttörése után könnyebben elérhetővé válik a következő szint.

A kockázat a pénzügyi piacokon elérhető befektetési instrumentumok jellemző árfolyam-ingadozásához képest értendő. A kockázat az alábbi értékeket veheti fel: nagyon alacsony, alacsony, átlag alatti, átlagos, átlag feletti, magas, nagyon magas. Például, ha egy részvényre nagyon magas kockázati szintet írunk, akkor az azt jelenti, hogy a pénzügyi piacokon található eszközök között a legnagyobb árfolyam-ingadozást, így veszteséglehetőséget hordja magában.

Az értékelés során azt vizsgáljuk, hogy a technikai elemzés szerint újabb drasztikus külső behatás nélkül adott időtávon belül nagyobb eséllyel milyen irányú árfolyammozgást fog végezni.

Rövid táv: 15 kereskedési nap

Középtáv: 50 kereskedési nap

Hosszú táv: 200 kereskedési nap

Az értékelés az alábbi értékeket veheti fel: nagyon negatív, negatív, enyhén negatív, semleges, enyhén pozitív, pozitív, nagyon pozitív. Például, ha egy részvény esetén rövid távra a nagyon pozitív értékelést írjuk, akkor drasztikus külső behatás nélkül arra van jó esély, hogy a papír 15 kereskedési nap (azaz mintegy három hét) múlva magasabb árfolyamon fog forogni.

A technikai elemzés teljes körű értelmezéséhez, kérjük, hogy olvassa el az ezzel kapcsolatos általános tudnivalókat. Emellett szintén érdemes megnézni, hogy a technikai elemzés milyen módon tud segítséget nyújtani a kockázatkezelés során.

A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Címlapkép: Getty Images