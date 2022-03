Tévedsz, ha azt hiszed, hogy nem mehet még feljebb az élelmiszerek ára

Brutális drágulás söpört végig a gabonák és általában a mezőgazdasági termékek piacán a nemzetközi piacokon, ami a kereskedhető határidős tőzsdéken is éreztette a hatását. A kisebb befektetők számára sokkal inkább elérhető ETF-ek ugyanakkor jó lehetőséget kínál azoknak is, akik megérzik az élelmiszerárakba átgyűrűző hatásokat. A technikai elemzés képe alapján ezen érdemes lehet gondolkodni, mert nem mostanában kezdődő, erős trendeket látunk, amerre nézünk.

Bár a technikai elemzésben használt japán gyertya diagramokat már évtizedek óta használják a nyugati világban minden pénzügyi piac esetén, eredetileg az 1700-as évek végén a japán rizs tőzsdén kezdték el alkalmazni ezek elődjét, évszázadokkal azelőtt, hogy részvényekre, vagy kötvényekre alkalmazták ezeket. Így elmondható, hogy éppen a mezőgazdasági termékek és ezek piacai voltak azok, amelyek megteremtették az alapjait annak, hogy ma a befektetők reakcióit minél könnyebben le lehessen követni.

Mára a piaci szereplők fókuszában elsősorban nem az agrárgazdaság eszközei vannak, de az utóbbi hetekben mégis rájuk terelődött a figyelem. Ennek hátterében a szomszédunkban zajló borzalmas háború és az ezt övező gazdasági szankciók állnak. Oroszország például a világ legnagyobb búza exportőre, amíg Ukrajna az ötödik helyen áll, és ők ketten együttesen majdnem a harmadát adják a teljes, globális mennyiségnek. A kukorica esetén az Egyesült Államok ugyan az egyeduralkodó, de Ukrajna itt a negyedik helyet is eléri, amíg Oroszország a tizenegyedik pozíciójával már valamivel kisebb tényező (őket még Magyarország is megelőzi), de kettejük együttes részesedése így is megközelíti a 15%-ot.

Érdekesség egyébként, hogy bár a szójabab esetén is mindkét ország benne van a top tízben (a hetedik és kilencedik helyen), de ennek a piaca olyannyira fókuszált az együttesen 84%-ot magáénak tudó Brazíliára és Egyesült Államokra, hogy a két keleti gazdaság elvileg nem okoz nagy felfordulást ennél a terméknél. Mégis, az árfolyamok itt is szárnyalnak, ami jelzi, hogy

a mostani bika piac motorja korántsem a borzalmas háború, ez csak tovább rontott a helyzeten, elsősorban a harmadik világbeli országok számára.

Az árupiaci szárnyalás a már szintén amúgy is erős emelkedő trendben lévő kapcsolt részvények árfolyamai számára is további vételi erőt szolgáltattak, és a technikai elemzés képe alapján itt is úgy fest, hogy könnyedén folytatódhat az emelkedő trend, főként ha a szomszédunkban dúló fegyveres konfliktus elhúzódik. Ezért a három fő árupiaci eszközön túl egy agrár ETF kilátásait értékeltük a chartok segítségével.

Búza

Egy határidős kontraktus értéke közel 55 000 dollár, és a szükséges kezdő letét is közelíti a 10 000 dollárt, ami alaphangon 3,4 millió forintot jelent azért, hogy egyáltalán technikailag meg lehessen nyitni egy pozíciót. Azonban érdemes arra odafigyelni, hogy akár egy 18%-os hirtelen, kedvezőtlen irányú elmozdulás a maximális elérhető tőkeáttétel mellett képes teljesen leradírozni a számlánkon lévő összeget. Ezért az alapvető diverzifikációs szabályok miatt több százezer dolláros teljes portfólió esetén javasolt csak megnyitni egy ilyen pozíciót, és ott is a további kockázatkezelési szabályok figyelembevételével.

Alternatív lehetőséget jelent a WEAT kódra hallgató ETF megvásárlása, amelyről múlt heti cikkünkben írtunk technikai elemzést. Itt egyetlen alap megvásárlása alig több, mint 10 dollár, ami az ajánlott 100 darabos mennyiség esetén is csak egy kicsivel haladja meg az 1 000 dollárt, vagyis már pár milliós portfólió esetén is alkalmazhatóak. Hátrány a magas explicit költség, hiszen az éves mutató kereken 1%, ami ritkán látott, kiugró érték a hasonló termékek között.

Az ETF-el már a múlt héten is foglalkoztunk, és az akkori pozitív képen nincs okunk változtatni, kivéve a rövid távú értékelést, amely a további konszolidáció miatt már lassan javulni kezdett.

Kifejezetten bizakodásra ad okot például, hogy a forgalom jelentős mértékben lecsökkent a mostani sávban, vagyis sok vevő nem adta vissza a pozícióját, és hosszabb távra tervez.

Ettől függetlenül nemcsak a következő ellenállás, hanem a nagy fordulós jel és gyertya teteje, vagyis a 11,90 dolláros szint áttörése jelenthet nagy megerősítést a folytatáshoz hosszabb távokon is.

Támasz: 9,90; 7,90; 7,10

Ellenállás: 10,60; 11,90

Kockázat: magas

Rövid távú értékelés: enyhén pozitív

Középtávú értékelés: pozitív

Hosszú távú értékelés: pozitív

Kukorica

Akivel a magas tőkeáttétel miatt kukoricáznának a befektetési szolgáltatójánál, azoknak itt is megoldás lehet az ETF vásárlása (CORN). Ennek árfolyama most 27 dollár közelében van, ami nem jelent nagyságrendi eltérést a búza esetén egy kisebb pozíció felvételére, viszont a költség itt is nagyon magas, sőt még nagyobb is, mint a párhuzamos termék esetén: 1,11%. Ezért ennél az eszköznél is inkább a rövid-, középtávú spekuláció lehet a jó megoldás azoknak, akiknek kisebb pozícióra van tőkéjük és bíznak a további felfutásban.

Ebben pedig inkább van okuk bízni, mint aggódni. A kukorica egy folyamatosan gyorsuló és erősödő trendet mutathat fel. Ez a folyamat nem mostanában kezdődött, hiszen már a tavalyi évben elkezdődött és a háború tulajdonképpen csak olaj volt a már eleve lobogó tűzre. Szintén pozitívum, hogy

a minimális korrekció után a konszolidációs sáv tetejéhez húz az árfolyam, erősen jelezve: bármelyik pillanatban kész a kitörésre, a vevők folyamatosan mennek a kurzus után.

A magas volatilitás szépen elkezdett ereszkedni, pár héten belül jöhet egy újabb komoly vételi hullám.

Vannak azért enyhe negatív jelek is. Az egyik, hogy a minimális túlvettség is egy durva rövidtávú jelzést adott, ráadásul ehhez nagyon magas forgalom is társult. Szintén fontos, hogy a CMF indikátor lassan két hónapja mutat divergenciát, ami egy hasonló ETF-nél nem annyira fontos, de mégis jelzi a vevői oldal belső gyengeségét. Mindezek miatt az ellenállás áttörése lenne a nagy fegyvertény a trend folytatódásához.

Támasz: 25,50; 22,90; 21,20

Ellenállás: 27,10

Kockázat: magas

Rövid távú értékelés: enyhén pozitív

Középtávú értékelés: pozitív

Hosszú távú értékelés: pozitív

Szójabab

A szója ETF (SOYB) alapkezelője még képest volt egy lapáttal rátenni a kukorica ETF egekben járó költségmutatójára, így itt a befektetőket már 1,15%-kal tudják éves szinten megkopasztani. Valószínűleg mostanában ezt ők kevésbé bánják, hiszen az alap árfolyama csak az utóbbi négy hónapban 30%-ot meghaladó mértékben emelkedett. Ez egyben jól jelzi, hogy

a növekedés motorja nem a háború - a két ország relatív kis részesedése ezt nem is indokolja - hanem a globális kereslet és kínálat egyensúlyának felbomlása,

amely részben a fenti termékekre is igaz.

Az eltérő ország részesedések ténye a grafikonon egyéb módon is megmutatkozik. A háború kitörése óta a kurzus nem robbant fel, hanem inkább egy széles konszolidációs sávba rendezkedett be. Ezzel azonban mind a túlvettségtől (és a rövidebb távú spekulánsok nagy részétől) is megtisztult a piac, mind a magas volatilitás fázis is kikerült a képből. Így már csak a kitörésre várnak a hosszabb távon gondolkozók, ami megerősíthetné a trendet.

Támasz: 26,90; 26,00; 24,00; 21,00

Ellenállás: 28,30

Kockázat: magas

Rövid távú értékelés: semleges

Középtávú értékelés: pozitív

Hosszú távú értékelés: pozitív

Agrárcégek

A legviccesebb kóddal rendelkező VanEck Agribusiness ETF, amely a tehén bőgésére emlékeztető MOO hívó szóra hallgat. Az éves 0,55%-os költságmutató magas, de a fentiek tükrében már nem is tűnik olyan vészesnek. Utoljára február középén elemeztük az ágazatot és konkrétan ezt az ETF-et is, amikor is igen pozitív véleményt fogalmaztunk meg róla. Azóta 9%-kal ralizott az alap, ellentmondást nem tűrően áttörve a a 97 dolláros szintet, amely azóta a legfontosabb támasz. A felfutás motorja a háború miatti termelés kiesés volt elsősorban, de jól jelzi a technikai elemzés erejét:

egy már eleve pozitív hangulatban lévő piacon a kapcsolódó hírek sokkal megbízhatóbban és nagyobb erővel teszik lehetővé a további emelkedést.



A korábbi nagy fordulós jelek a lejjebb lévő támaszokon már jelezte a gyűjtögetést a nagyobb befektetők részéről, akik egy idő után már az árfolyam után is hajlandóak voltak szaladni, ezt mutatta meg a three white soldiers alakzat a hónap középén. Ehhez szép forgalom is társult, ami tartós tőkebeáramlást is jelentett, amit szépen mutat a CMF indikátor is. Rövidtávon mostanra egyértelműen túlvetté vált a piac, rengeteg spekulatív pozíció vár ugrásra készen, hogy végre lezárásra kerüljön, ami jó eséllyel torkollik majd egy érdemi korrekcióba.

Támasz: 97,00; 94,00; 90,00

Ellenállás: 107,00

Kockázat: átlag feletti

Rövid távú értékelés: negatív

Középtávú értékelés: pozitív

Hosszú távú értékelés: pozitív

Az értékelés paraméterei

A támasz és ellenállás szintek olyan árfolyamokat jelölnek, amelyek a piaci pszichológia alapján nagyobb eséllyel képesek megfordítani egy-egy mozgást, illetve ezek áttörése után könnyebben elérhetővé válik a következő szint.

A kockázat a pénzügyi piacokon elérhető befektetési instrumentumok jellemző árfolyam-ingadozásához képest értendő. A kockázat az alábbi értékeket veheti fel: nagyon alacsony, alacsony, átlag alatti, átlagos, átlag feletti, magas, nagyon magas. Például, ha egy részvényre nagyon magas kockázati szintet írunk, akkor az azt jelenti, hogy a pénzügyi piacokon található eszközök között a legnagyobb árfolyam-ingadozást, így veszteséglehetőséget hordja magában.

Az értékelés során azt vizsgáljuk, hogy a technikai elemzés szerint újabb drasztikus külső behatás nélkül adott időtávon belül nagyobb eséllyel milyen irányú árfolyammozgást fog végezni.

Rövid táv: 15 kereskedési nap

Középtáv: 50 kereskedési nap

Hosszú táv: 200 kereskedési nap

Az értékelés az alábbi értékeket veheti fel: nagyon negatív, negatív, enyhén negatív, semleges, enyhén pozitív, pozitív, nagyon pozitív. Például, ha egy részvény esetén rövid távra a nagyon pozitív értékelést írjuk, akkor drasztikus külső behatás nélkül arra van jó esély, hogy a papír 15 kereskedési nap (azaz mintegy három hét) múlva magasabb árfolyamon fog forogni.

A technikai elemzés teljes körű értelmezéséhez, kérjük, hogy olvassa el az ezzel kapcsolatos általános tudnivalókat. Emellett szintén érdemes megnézni, hogy a technikai elemzés milyen módon tud segítséget nyújtani a kockázatkezelés során.

