Make Big Tech Great Again: A részvényesi populizmus segíthet visszatalálni a régi csúcsokra a nagy technológiai cégeknek

A nagy technológiai részvények rengeteget veszítettek az értékükből idén, miután egy meredek és hosszú emelkedő trenden vannak túl. A technikai elemzés oldaláról egy bizonyos szintig természetes hosszútávú korrekcióban lehetnek, ám erős a differenciálódás közöttük mind annak a tekintetében, hogy mennyit zuhantak az utóbbi hónapokban, és milyen mértékig voltak képesek visszakapaszkodni. Egy kis április elsejei részvényesi populizmusba rejtve megnéztük, hogy mik a lehetőségek és a kockázatok a legismertebbek között.

Kedvező kondíciókkal kínálunk kereskedési lehetőséget a nemzetközi tőzsdén elérhető termékekre és közel 700 befektetési alapra. Ha mindez nem elég, a Portfolio Online Tőzsde számládhoz csatolhatod a Portfolio Global szolgáltatást is, ahol 27.000 termékkel kereskedhetsz. További információkért klikkelj ide! (X)

Kedves Barátaim, Világ Technológiai Befektetői!

Hamarosan választáshoz érkezünk. Egy olyan útelágzazáshoz útelágazáshoz, amely hosszú időre eldöntheti mely irányt vesz közös sorsunk. Harcban állunk, ellenségeink sokan vannak, és elszántak. Nem pihenhetünk. Most még nem.

A Wahingtonból irányított monetáris politika már meg is nyitotta felénk a frontvonalakat. Aljas kamatemelések révén igyekszik aláásni pozíciónkat, elszívva előlünk az életet adó tengernyi likviditást, és machinációi révén megemeli a tőkeköltséget, amely rontja befektetéseink árazását a zavart keltő, légvárakban élő fundamentális elemzők köreiben. A fővárosban üldögélő FED bürokraták pedig szintén régen elszakadtak a valóságtól.

Ők nem ismernek minket. Nem tudják, hogy milyen elszántak vagyunk. Hiába is próbálnak rávenni minket a magasabb hozamú államkötvények vásárlására. Hiába is próbálnak megszédíteni a közmű részvények magas osztalékhozamával.

Minket a növekedés érdekel, a végtelen, égig érő növekedés.

Lesznek olyanok is, akik magasabb adók révén igyekeznek minket sarokba szorítani. Megpróbálják elvenni azt, ami a miénk. De ezt nem fogom hagyni! Egy falat fogok felhúzni a költségvetés és az offshore alapokban kezelt vagyonok közé. Egy nagyszerű falat fogok építeni, és higgyenek nekem: senki sem épít jobban offshore falat, mint én, és nagyon olcsón fogom kivitelezni. Egy nagyszerű falat fogok felépíteni a költségvetés körül és a jövedelemadót fizetőkkel fogom megfizettetni az árát. Ha ellenségeink azt hiszik, hogy holmi globális adókulccsal sarokba tudnak szorítani minket, nagyon tévednek.

Egy szörnyeteg is régóta feni ránk a fogát. Az infláció réme mindenhol ott van.

Hol pénzromlás van, ott pénzromlás van. Tányérban és pohárban, az van az orrban-szájban, világban és homályban, szabadban és szobádban, de leginkább a chip árakban.

Az eredményhányadok folyamatos nyomás alatt állnak, ébernek kell tehát maradnunk.

A legnagyobb ellenségünk azonban egy olyan ember, aki oly mértékben megkeseredett, hogy öröme már csak mások fájdalmában leledzik, és nap mint nap azért dolgozik, hogy nekünk szenvedést okozzon. Ő a Sor shortos. Az a shortos, aki tulajdonképpen nem is létezik, hiszen miként is tud valaki eladni valami olyasmit, ami nem is az övé? Szégyentelen pénzügyi manipuláció ez kérem szépen, amelynek egyetlen célja van: minket, közönséges befektetőket tönkretenni. Mi barátságos és vendégszerető közösség vagyunk, a részvényesek és a tőzsdei kereskedők között is megtűrünk mindenféle népséget, de ha másokon élősködő embereket látunk, akkor fogunk egy söprűt és kitakarítjuk őket a házunk tájáról.

Ne csüggedjünk! Hiszen minden éjjelt követ a hajnal, ahol Nike cipőben elrohanhatunk a legközelebbi Starbucks-ba egy doppio caramel latte machiato-ért, majd miután egy Johnson & Johnson tusfürdővel leöblítettük megfáradt testünket, a Teslánkkal elgurulhatunk a munkahelyünkre. Este pedig miközben iPhone-unkon a Facebook falunkat görgetjük vég nélkül lefelé, órákig is válogathatunk a Netflix kínálatából.

Mert ez a fogyasztói társadalom: a szabad választás világa. És ha a fogyasztók költik a pénzüket, több jut nekünk, befektetőknek is.

A mohóság jó dolog. A mohóság működik.

Tegyük tehát ismét naggyá a nevében is Nagy Technológiai vállalatok árfolyamát! Nézzük meg tehát együtt, hogy mely részvényeken kell vigyázó szemünket tartani, legalábbis minden dolgos munkanap fél négy és este tíz között.

Apple

Az Apple egy örök intézmény, de az év elején éppen az intézmények voltak azok, akik szórni kezdték a részvényeket. Nagy disztribúciók jelentek meg, és mi már akkor tudtuk, hogy mint oly sokszor: ismét fel kell vennünk a kesztyűt. Bár kialakult egy csökkenő középtávú trend, annak alján megjelent a felmentő sereg és szép alsó árnyékokkal már nap közben megfordították a részvény hajójának sorsát. Azóta pedig a jóárasított részvényeket a magunkfajta kisebb befektetők is venni kezdték.

Ez a vállalat fantasztikus és sosem okoz csalódást.

Ha Tim Cook kiállna az Ötödik Sugárútra és fejbe lőne valakit, az emberek akkor is örömmel vennék az iPhone-okat és persze a részvényeket is.

Bár az Apple nem éppen egy militáns szervezet, és a mi Timótunk talán még egy Foxconn gyárban lustálkodó munkás esetén sem tenne ilyet, a mostani emelkedést mégis megbízható embereink, három fehér katona vigyázza egy szép folytatódást jelző alakzat formájában.

Támasz: 168; 158; 140; 135; 120

Ellenállás: 182

Kockázat: átlagos

Rövid távú értékelés: enyhén negatív

Középtávú értékelés: enyhén pozitív

Hosszú távú értékelés: pozitív

Amazon

Jeff régi harcostársunk, akinek hálával tartozunk, amiért olyan sok pénzt keresett nekünk. Bár öregecskedő feleségét nemrég megérdemelten lecserélte egy fiatalabbra, a régi asszonyság vagyona negyedét legombolta róla. Jeff nem vette figyelembe a régi közmondást, amely így kezdődik: a pénz számolva jó. Mégis, ha már oly sokat tett értünk, akkor mi is segítsünk most neki.

Egyrészt tegyünk meg mindent, hogy továbbra is szégyentelenül alacsonyan tartsuk a minimálbért, illetve akadályozzuk meg együtt a legnagyobb politikai ármányt: a szakszervezetek létrejöttét. Másrészt mi is nyissuk ki pénztárcánkat és vásároljunk Amazon részvényeket, és

ne higgyünk a délibábokat kergető technikai elemzők óvatoskodásának, miszerint a csökkenő trend a 3 300 dolláros szint alatt még nem ért véget.

Ha mégis áttöri ezt és a következő shortos ellenállás vonalat a kurzus, akkor az eladók kurzusának is végleg vége. Fogjunk tehát össze barátaim!

Támasz: 3 180; 2 800

Ellenállás: 3 300; 3 530; 3 700

Kockázat: átlagos

Rövid távú értékelés: enyhén negatív

Középtávú értékelés: semleges

Hosszú távú értékelés: enyhén negatív

Alibaba

Egy kísértet járja át Kínát, a kommunizmus kísértete. Bár ha jobban belegondolunk, ez egy méztől hatalmasra hízott Micimackó, aki rárúgta a dolgos emberekre az ajtót a tavalyi esztendőben. Kedves Barátaim! Tudom jól, hogy nem könnyű egy rajzfilm figura ellen harcolni, de ne feledjük: ellenségeink bármilyen ruhát felölthetnek magukra, és nekünk ébernek kell maradnunk. Kínában mindent megtesznek a részvényesi érték lerombolásáért, és be kell ismernünk, hogy aknamunkájuk eddig sikerrel járt. Az Alibaba masszív csökkenő trendben van, amelyből még nem sikerült kitörnie.

A bátorság a félelem legyőzése, és bár a további eséstől joggal félő befektetők a trendcsatorna tetején előbb doji alakzatokkal elbizonytalanodtak, majd újabb eladásokba kezdtek, nekünk nem szabad megrémülnünk.

A hatalmas volatilitásnak csökkennie kell, és a korábbi nagy felszabadító vásárlások környékén lévő támasz talán végleg kijelöli a trendfordulót.

Addig barátaim, arra kérlek titeket, hogy legyetek türelemmel.

Támaszok: 89

Ellenállás: 111; 140; 171

Kockázat: magas

Rövid távú értékelés: enyhén negatív

Középtávú értékelés: enyhén negatív

Hosszú távú értékelés: negatív

Meta Platforms (Facebook)

Helló Facebook-osok! Súlyos harcokat kell vívnunk a Meta háza táján is, és el kell ismernünk: itt bizony nem állunk jól. Ellenségeink házról házra járó kampánya azt az aljas hazugságot terjeszti, hogy a hírfolyamon az emberek egyre inkább radikális véleménybuborékba zárják magukat, miközben adataikkal a vállalat visszaél. Ez bizony hatalmas fake news, ne hallgassunk a suttogó propagandára! Ehelyett állítsuk be, hogy csak a nekünk tetsző, valódi értéket közvetítő híroldalakt kövessük, a többitől pedig gyomtalanítsuk a falunkat. A személyes adatainkat pedig bízzuk rá bátran a Facebookra, hiszen így kaphatunk személyre szóló ajánlásokat mindenről.

Van egy álmom. Egy álom, amelyben részvényes, felhasználó, adatvédelmi jogász és a székház takarítója egy cukorsüveg hegyen találkoznak, ahol kezet ráznak és fivérként együtt dolgoznak tovább a szebb jövőért. Ám tudnunk kell, hogy erre a magaslatra még csak most kezdtünk elindulni. Még mindig a hegy lábánál vagyunk, és ha feltekintünk, bizony el is szédülünk talán. Nagy ellenállásokat kell átlépnünk, legalább kettőt, hogy a trendforduló megvalósuljon. Jó hír, hogy egyre több pénz áramlik a részvénybe, és van már temérdek befektető, aki elkezdte keresni az árfolyam alját.

Ennél sokkal többre lesz szükség, ezért mindenki szóljon még három embernek, hogy vegyen a papírokból. Együtt sikerülni fog!

Támasz: 188

Ellenállás: 234; 300; 312; 349; 383

Kockázat: magas

Rövid távú értékelés: enyhén negatív

Középtávú értékelés: negatív

Hosszú távú értékelés: negatív

Netflix

Ne ringassuk magunkat tévhitekbe: van olyan harctér, ahol bizony egyelőre tisztán vesztésre állunk. A Netflix árfolyama télvíz idején úgy omlott össze, mint egy Kártyavár, hiába küzdött úgy a shortosok ellen, mint egy tigris, vagy akár egy Tigriskirály. Történtek persze ennél Furcsább Dolgok is a papír háza táján, és nem könnyű ebbe fektetni pénzünk, hiszen mostanában úgy csúszik ki a kezünk közül az irányítás, mintha egy Tintahal Játékot próbálnánk megfogni. Talán még 13 Okot is fel tudnánk hozni, hogy miért esett ennyit a részvény, de mind tudjuk: ami történt az utóbbi hónapokban, az bizony nem más, mint Pénzrablás.

A shortos hedge fund-ok azt kiabálják a befektetőknek, hogy Ne nézzenek fel, de mi igenis felemeljük a fejünket, hiszen mi egy büszke nép vagyunk. Halálkereszt lóg a fejünk felett, mozgóátlagok, és közeli, valamint messzi ellenállások is. Holmi fundamentális és technikai elemzők talán nem hisznek a papírban. Ám ha Scorsese, Al Pacino és még De Niro is hitt a cégben a cellulóz helyett, akkor mi is meg tudjuk csinálni.

Tegyük tehát a Nagy Tech cégeket ismét Naggyá. Hajrá Big Tech, hajrá részvényesek!



(Az MBTGA sapkák a kijáratnál megvásárolhatóak 19,99 USD + VAT áron. Made in China.)

Támasz: 370; 342

Ellenállás: 457; 598; 690

Kockázat: átlag feletti

Rövid távú értékelés: semleges

Középtávú értékelés: negatív

Hosszú távú értékelés: negatív

Az értékelés paraméterei

A támasz és ellenállás szintek olyan árfolyamokat jelölnek, amelyek a piaci pszichológia alapján nagyobb eséllyel képesek megfordítani egy-egy mozgást, illetve ezek áttörése után könnyebben elérhetővé válik a következő szint.

A kockázat a pénzügyi piacokon elérhető befektetési instrumentumok jellemző árfolyam-ingadozásához képest értendő. A kockázat az alábbi értékeket veheti fel: nagyon alacsony, alacsony, átlag alatti, átlagos, átlag feletti, magas, nagyon magas. Például, ha egy részvényre nagyon magas kockázati szintet írunk, akkor az azt jelenti, hogy a pénzügyi piacokon található eszközök között a legnagyobb árfolyam-ingadozást, így veszteséglehetőséget hordja magában.

Az értékelés során azt vizsgáljuk, hogy a technikai elemzés szerint újabb drasztikus külső behatás nélkül adott időtávon belül nagyobb eséllyel milyen irányú árfolyammozgást fog végezni.

Rövid táv: 15 kereskedési nap

Középtáv: 50 kereskedési nap

Hosszú táv: 200 kereskedési nap

Az értékelés az alábbi értékeket veheti fel: nagyon negatív, negatív, enyhén negatív, semleges, enyhén pozitív, pozitív, nagyon pozitív. Például, ha egy részvény esetén rövid távra a nagyon pozitív értékelést írjuk, akkor drasztikus külső behatás nélkül arra van jó esély, hogy a papír 15 kereskedési nap (azaz mintegy három hét) múlva magasabb árfolyamon fog forogni.

A technikai elemzés teljes körű értelmezéséhez, kérjük, hogy olvassa el az ezzel kapcsolatos általános tudnivalókat. Emellett szintén érdemes megnézni, hogy a technikai elemzés milyen módon tud segítséget nyújtani a kockázatkezelés során.

A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Címlapkép: Tim Cook az Apple, Satya Nadella a Microsoft és Jeff Bezos az Amazon vezére a korábbi Elnök, Donald Trump társaságában kiválóan érzi magát. (Chip Somodevilla/Getty Images)