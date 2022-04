Raiffeisen: ha egy kicsit is megcsúszik a jegybankok keze, recesszió jöhet

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Raiffeisen Alapkezelő írását olvashatják:

"Márciusban a részvénypiacokon az orosz-ukrán háború, a nyugati világ Oroszországot célzó szankciói és ezeknek a potenciális gazdasági következményei voltak a fókuszban. Az első ijedtség után a hónap első felében megvoltak a mélypontok, és onnan lassú, de határozott emelkedést láthattunk a főbb piacokon, amelyek a hónap végére elérték (Euro Stoxx 50) vagy meghaladták (S&P 500, Nasdaq) a háború előtti szinteket. A kelet-közép-európai részvénypiacok estek a legnagyobbat, és itt még továbbra is alacsonyabbak az árfolyamok, mint a háború kirobbanása előtt. Erre magyarázat lehet, hogy az egész régió kockázata megemelkedett az orosz agresszió következtében, emellett itt az orosz energiafüggőség is általában magas, ami miatt az ellátási biztonság is csökkent.

Oroszország jelentős szereplő az energiapiacokon, mind az olaj, mind a földgáz, mind a szén piacán. A potenciális fennakadások a szállításokban, amelyeket a nyugati országok szankciói is kiválthatnak, márciusban tovább emelte ezen energiahordozók árát. Év eleje óta Európa jelentősen növelte a cseppfolyós földgáz vásárlásait, ami már a háború előtt is emelte ennek az árát, mert a kínai és egyéb ázsiai kereslettel kell versenyezni a korlátos mennyiségű szállítmányokért. A földgáz és a szén árának növekedése pedig felfelé hajtotta az európai áramárat is. A hónap második felében ugyanakkor bizonyos szintű megnyugvás volt tapasztalható az energiapiacokon, a korábbi csúcsokhoz képest alacsonyabb szinten stabilizálódtak az árak.

Az infláció továbbra is emelkedő pályán mozog a legtöbb országban, amelyet az energiaárak emelkedésén túl erősít a fejlett országokban tapasztalható szűkülő munkaerőpiac is, ami az ár-bér spirál beindulásának kockázatát hordozza. A jegybankok megkezdték, vagy elkezdték kommunikálni a monetáris szigorítást, ami szükséges lesz az infláció letörésére, ugyanakkor a gazdasági növekedésre negatívan hat. Egy túl erős monetáris szigorítás recessziót is kiválthat, egy túl gyenge szigorítás pedig esetleg nem lesz elégséges az infláció csökkentésére. A jegybankokra erős ellentétes elvárások hatnak, egyrészt monetáris szigorítással, kamatemeléssel az inflációt és az inflációs várakozásokat le kellene törniük, másrészt a nagyon magas államadósságok mellett nem szabad jelentősen emelniük a kamatokat, mert akkor a növekvő kamatterhek a csökkenő állami megrendeléseken keresztül még nagyobb recessziót is kiválthatnak. Ebben a helyzetben a stagfláció (infláció és gyenge növekedés) kialakulásának valószínűsége érdemben emelkedett. A szigorodó jegybanki kommunikáció és a tapering, a kötvényvásárlások leépítése mind az USA-ban, mind az Eurozónában a hozamszintek emelkedésével járt, ugyanakkor az inflációs várakozások is emelkedőben vannak, így a fő piacokon a reálkamatok továbbra is negatívak maradtak.

Ebben a környezetben továbbra is a reáleszközök tartását és a kötvényalapú befektetések alulsúlyozását javasoljuk egy jól diverzifikált portfólióban. A modellportfólióban a részvények és az alternatív eszközök (ezen belül az ingatlan és az arany) súlya a meghatározó, az egyes súlyokat az előző hónaphoz képest változatlanul hagytuk. A kötvények között a már érdemi hozamot nyújtó hazai kötvények a meghatározók, a részvények között pedig az értékalapú részvénybefektetéseket preferáljuk, emiatt viszonylag magas a nagyobbrészt ilyen típusú részvényekből álló, emellett alacsonyabb árazású hazai, régiós és a fejlődő piacok súlya."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.