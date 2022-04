Rekord árbevétel 2021-ben a Pensum Group-nál

Történetének legerősebb évét zárta a Budapesti Értéktőzsde Standard kategóriájában jegyzett Pensum Group, miután árbevételét 19 százalékkal növelte 2021-ben. A működési hatékonyság ennél is nagyobb ütemben javult, mivel a humánerőforrás-szolgáltatások, főként a munkaerő-kölcsönzés terén jelenlévő vállalat adózott eredménye több mint négy és félszeresére ugrott. A vonatkozó sajtóközlemény szerint a társaság 2022-ben további jelentős növekedést vár, valamint nyilvános forrásbevonást is tervez. A közzététel után komoly rali indult a Pensum részvényénél.

A Pensum Group 2021-es gazdálkodása a következőképpen alakult 2021-ben: a társaság árbevétele 19,3 százalékkal rekordszintre, 2,7 milliárd forintra, míg adózott eredménye ennél jóval nagyobb ütemben,

négy és félszeresére (+356,2%), 77 millió forintra bővült.

Az értékesítés közvetlen költségei az árbevételtől némileg elmaradó mértékben 18,6 százalékkal, 2,2 milliárd forintra emelkedtek, aminek eredményeképpen a bruttó fedezet 22 százalékkal emelkedett. Az árbevétel növekedésének fő oka a vonatkozó közlemény szerint továbbra is az, hogy a Pensum Group belföldi partnerei összetételében jelentős túlsúlyban vannak azok a vállalatok (élelmiszer kiskereskedelem, ételkiszállítás, távközlés), amelyekre nincs komoly hatással a koronavírus okozta válság, vagy kifejezetten a járványhelyzet miatt növekedett a forgalmuk, és ezzel összefüggésben a munkavállalói létszámigényük. A társaság külföldi munkaerőkölcsönzési ágazata szintén bővülést mutatott, azonban ennek dinamizmusa elmaradt az előző évek és a belföldi ágazat növekedésétől. Ennek oka is a járvánnyal van összefüggésben a közlemény szerint, ugyanis a kiutazási, tesztelési és karanténszabályok szigorú betartása és folyamatos változása kihívások elé állítja a külföldön munkát vállalókat. Az ágazat ezen nehézségek ellenére is 665-ről 765 millió forintra (+15%) növelte bevételét, miközben a forint gyengülése ezen a területen kedvező a vállalat gazdálkodása szempontjából. A forgalom bővülése mellett komoly hatással voltak a nyereségesség növekedésére a még 2020-ban bevezetett költségcsökkentések és munkaköri optimalizációk is.

A Pensum Group jelentős növekedést vár 2022-ben a munkaerőkölcsönzési- és közvetítési ágazatban egyaránt. A külföldre irányuló munkaerő-kölcsönzés esetében 2022-ben – amennyiben határozottan nem javul a járványhelyzet – a Pensum csak kis mértékű emelkedéssel számol. Az orosz-ukrán háború miatt a Pensum nem számít forgalomvisszaesésre az Ukrajnában kialakult helyzet és az ebből fakadó gazdasági nehézségek ellenére sem. Egyelőre ugyan nem lehet felmérni pontosan, hogy a bevezetett szankciók milyen hatással lesznek a gazdaságra, de az azokból fakadó bizonytalanság akár növelheti is a vállalat ügyfélkörének igényét a közlemény szerint, hiszen a munkaerőkölcsönzők gyorsabban és rugalmasabban tudnak a változó környezetre reagálni, így kapacitásaikat akár növelni, vagy átcsoportosítani. A Pensum Group a további növekedés finanszírozása érdekében 2022-ben forrásbevonást tervez, mely akár a Budapesti Értéktőzsdén keresztül, nyilvános forrásbevonás útján is megtörténhet.

A közzététel után komoly rali indult a Pensum részvényénél, jelenleg 9,4 százalékos a plusz.

Címlapkép: BÉT