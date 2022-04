Folytatódik a választás utáni felfutás a magyar piacon?

A választások után néhány részvény esetén igen erős árfolyam reakciókat látunk a hazai tőzsdén, de még több nagy blue chip-et is befolyásolt a vasárnapi szavazás legtöbbek számára meglepő eredménye, legalábbis ami a kormánypárt győzelmének nagyságát jelenti. Az előbbieknél a részben a közbeszerzések továbbra is magas árbevételt biztosító hatása, illetve a kedvező szabályozási környezet fennmaradása volt a lényeges, az utóbbiaknál viszont vegyes a piaci megítélés. A technikai elemzés révén megnéztük, hogy ezek a reakciók mit jelenthetnek a rövid- és középtávú képet tekintve.

Kedvező kondíciókkal kínálunk kereskedési lehetőséget a nemzetközi tőzsdén elérhető termékekre és közel 700 befektetési alapra. Ha mindez nem elég, a Portfolio Online Tőzsde számládhoz csatolhatod a Portfolio Global szolgáltatást is, ahol 27.000 termékkel kereskedhetsz. További információkért klikkelj ide! (X)

Nem lehet azt állítani, hogy a hazai választások eredménye, pontosabban az egyik oldal győzelmének a mértéke ne lepte volna meg a piaci szereplők többségét. A tőzsdei hatásokat alapvetően két részvény csoportra lehet bontani:

A közbeszerzésekben erősen érdekelt, és/vagy egy adott gazdasági érdekcsoporthoz tartozó vállalatok a piac megítélése szerint. Ide tartozik a 4IG, az Opus, az Appeninn, és a CIG. Ezek értelemszerűen szárnyalni kezdtek a kormánypárt vártnál nagyobb győzelmének a híre után, hiszen a befektetők többsége érthető módon arra számít, hogy ezek a cégek a következő négy évben is számos közbeszerzést fognak megnyerni, ami az árbevételekre és az eredményhányadokra jótékony hatást fognak gyakorolni, ahogy azt tették eddig is.

Ide tartozik a 4IG, az Opus, az Appeninn, és a CIG. Ezek értelemszerűen szárnyalni kezdtek a kormánypárt vártnál nagyobb győzelmének a híre után, hiszen a befektetők többsége érthető módon arra számít, hogy ezek a cégek a következő négy évben is számos közbeszerzést fognak megnyerni, ami az árbevételekre és az eredményhányadokra jótékony hatást fognak gyakorolni, ahogy azt tették eddig is. A blue chip-ek, amelyek általában a hazai gazdaság erősödésében, illetve a kiszámítható és stabil kormányzatban érdekeltek. Itt elsősorban az OTP és a Mol papírjait kell kiemelni, amelyek nemcsak a hazai tőzsde két legfontosabb részvényét jelentik, de alapvető szerepet töltenek be Magyarországon általában is. Itt a reakciók alapvetően pozitívak, ugyanakkor a kockázatok is erősek, hiszen a megterhelt költségvetés, valamint a háztartások nehéz helyzete miatt nem éppen kicsi az esélye, hogy továbbra is a vártnál jobban kell majd kivenniük a részüket a közterhek viseléséből, gondoljunk csak a kamat- és üzemanyagár plafonra, vagy az újbóli különadók lehetőségére.

OTP

A nagy magyar bankrészvény a hatalmas visszapattanás ellenére is még mindig csak a harmadánál jár annak az útnak, amely a korábbi csúcsokhoz vezet. Rengeteget kell tehát még mászni, és az út göröngyös, akár csúszós is lehet. Ugyanakkor a grafikon most egy emelkedő háromszögbe rendezkedett be, amelynek elhagyása a tankönyv szerint a következő napokban és inkább felfelé valószínűbb. Ez akkor következik be, amikor a kurzus 13 200 Ft fölé emelkedik, és optimális esetben nagy forgalmú gyertyával, akkumuláció által zajlik ez le. A nagyobb elmozdulásnak a megszelídült volatilitás is megágyazott már.

A mai reakció viszont egyelőre nem erre utal, hiszen a kezdeti emelkedés után az eladók gyorsan visszavették a piac felett a kontrollt, enyhén lefelé nyomva a kurzust. Emellett hiába volt felpattanás,

a papírból február vége óta összességében sokkal inkább kifelé áramlik a pénz, erre ad indikációt a folyamatosan enyhén negatív tartományban mozgó CMF indikátor is.

Támasz: 11 600, 9 900

Ellenállás: 13 200, 15 500, 16 400, 17 000, 18 400, 19 300

Kockázat: magas

Rövid távú értékelés: semleges

Középtávú értékelés: negatív

Hosszú távú értékelés: negatív

Magyar részvények a választások után - online előadás MA este.



A 45 perces webinárium első félórájában a technikai elemzés módszertana segítségével megnézzük, hogy a következő hetekben és hónapokban mire számíthatunk ezektől az eszközöktől a piac jelzései alapján. Az utolsó negyedórában a kérdésekre is igyekszünk majd választ adni.



Részletek és Jelentkezés

MOL

Az olajpapír toronymagasan a legszebb technikai képet mutató részvény a magyar piacon jelenleg.

Ahogy múlt heti elemzésünkben utaltunk rá, 2 800 Ft-nál fontos ellenállást tört át a kurzus és ezt nemcsak tartja azóta is, hanem még feljebb tudott menni, múlt héten egy nagy alsó árnyékos nappal is jelezve, hogy még a kisebb nap közbeni korrekciót is hajlamosak megvenni szinte azonnal a komolyabb piaci szereplők. A mai reakciók egyébként inkább semlegesek, a befektetők egyelőre vegyesen, sőt: meglepő módon inkább enyhén érdektelennek titulálják a vállalatot ért ezzel kapcsolatos hatásokat. Ez azonban nem változtat a közép- és hosszútávú képen.

A bizakodást a forgalom alapú indikátor folyamatos pénzbeáramlása is visszaigazolja. A következő hetekre azonban nemcsak a választási eredmények hűvös fogadtatása miatt érdemes óvatosnak lenni, mert a túlvett zóna továbbra is közel van, és a volatilitás is a ciklusa tetejénél járhat. Ameddig azonban a 2 800 Ft-os szint és a bő egy hónapos trendvonal érintetlen marad, addig még rövidtávon sem lehet negatív értékelést megfogalmazni.

Támasz: 2 800, 2 540, 2 400, 2 340, 2 300

Ellenállás: 2 950

Kockázat: átlagos

Rövid távú értékelés: semleges

Középtávú értékelés: pozitív

Hosszú távú értékelés: pozitív

4iG

Ez a vállalat úgy emelkedett egy időben, mint egy nagy technológiai részvény, de sokkal inkább arról volt szó, hogy a megelőző kormányzati ciklus legnagyobb nyerteseként szerepelt a virtuális parketten. Az árfolyamot azonban ezen belül is az a tényező mozgatta, hogy számos kisebb spekuláns a tőzsdén keresztül igyekezett felpattanni erre a járatra. Ez legtöbbször pár napig, pár hétig tartó hullámokat okozott, de tartós emelkedő trend nem tudott kialakulni. Mivel az üzleti közeg a cég számára a következő négy év során is kedvező lesz inkább, ezért a kisebb szereplők ismét aktivizálták magukat, szép nagy nyitási rést okozva a grafikonon.

A mozgás átmeneti jellege itt ütközik ki a leginkább.

Nagyobb szereplők a valóban jó hír ellenére sem rohanták meg a piacot, és akik régóta üldögélnek a részvényeiken enyhe veszteségben, azok most sokkal inkább jónak látták zárni a pozíciókat.

Az RSI is közelít a túlvett zónához, ami rövid távon szintén inkább a negatív oldalt erősíti. Igazi trendforduló hosszabb távon még az által sem alakult ki egyelőre, hogy a trendvonalat a mérsékelt csökkenő trendben a mai napon sikerült átugrani. Jó hír ugyanakkor, hogy az egy hónappal ezelőtti nagy alsó árnyékos vételi fiesta óta - amikor valóban komoly szereplők vásárolgattak a részvényből - tartóssá vált a pénzbeáramlás, tehát alulról is van támasz a piacon.

Támasz: 795, 710

Ellenállás: 900, 1 000, 1 150

Kockázat: magas

Rövid távú értékelés: enyhén negatív

Középtávú értékelés: semleges

Hosszú távú értékelés: enyhén negatív

Appeninn

Az ingatlancég részvényére a folyamatos lecsorgás volt a jellemző hónapokon át, ami a valamivel kisebb likviditásnak is köszönhető, ahol a hosszabb távon gondolkodó kisbefektetők napról napra dobták be a törülközőt és lassan zárták a pozícióikat. Bár egy ekkora részvénynél nem tekinthető nagyon megbízható indikátornak, a CMF azonban már november vége óta enyhe pénzbeáramlást kezdett jelezni, azaz már inkább gyűjtögették a papírt az erősebb kezű piaci szereplők.

Egy bizonyos ponton túl le is birkózták a csalódott kisbefektetők eladásait és olyan momentumot adtak az árfolyamnak, amely révén nemcsak egy fontos szintet, hanem az egyébként nem éppen sziklaszilárd trendvonalat is sikerült átlépni, ami azért enyhe pozitív jelzés. Csak azért gyenge, mert

a 200 napos átlag azért visszafordította az árfolyamot és egyébként is a nap közbeni akció eléggé csalódást keltőnek bizonyult.

Támasz: 240, 195

Ellenállás: 258, 300

Kockázat: nagyon magas

Rövid távú értékelés: enyhén negatív

Középtávú értékelés: enyhén negatív

Hosszú távú értékelés: negatív

CIG Pannónia

A sokat szenvedett biztosítós részvények fél éve egy csökkenő trendben vannak, nagyon hasonló okokból, mint ami a többi érintett közepes részvény esetén megfigyelhető volt. Különösen csúnya volt február végén a fordulós jel, majd a three black crows alakzat mentén lezajló zuhanás a mozgóátlag közeléből. 300 Ft alatt viszont megjött a vevők kedve a pozíciók megnyitásához, amit két szép kalapács alakzat is mutat.

Mindez elegendő lendületet adott a részvénynek, hogy egy rövidtávú korrekció kialakuljon, ám

a mai nap közbeni esés a trendvonal és ismét a mozgóátlag közeléből nem sok jóval kecsegtet: a vevők nem rohannak az árfolyam után.

Pozitív jel viszont a forgalom alapú indikátor tartósan magas szintje, de ez egyelőre az értékelést nem tudja megváltoztatni.

Támaszok: 312

Ellenállás: 360, 398, 415

Kockázat: magas

Rövid távú értékelés: enyhén negatív

Középtávú értékelés: semleges

Hosszú távú értékelés: enyhén negatív

Opus

A kormánnyal és a gazdasági érdekcsoporttal kapcsolatos várakozások ékköve az Opus, amely nagy növekedése ellenére jó ideje nem számított a befektetők kedvencének, a többiekhez képest itt is az enyhe, de biztos eladói nyomás volt a jellemző. A részvény azonban képes volt már hetekkel ezelőtt magára találni, és itt van a legnagyobb esélye annak, hogy mostanában tényleg valódi trendfordulót láthatunk. Márciusban a papír méretéhez képest hatalmas akkumulációk révén mindkét fontos mozgóátlagot, a trendvonalat és még két fontos ellenállást is áttört a kurzus, ami alapvetően változtatja meg a technikai képet.

A túlvett állapot csak egy minimális korrekciót okozott, ami megint csak a részvény újonnan felbukkanó erejét mutatja.

A gyenge mai nap közbeni reakció azért itt is lehűti a kedélyeket, így elmondható, hogy a 260 Ft-os ellenállás áttörése azért megnyugtató lenne a bikák számára, hogy nem megint csak egy átmeneti vételi hullám csapdájába sétáltak bele. A választás utáni hangulat a hasonló részvények piacán mindenesetre megteremtette a folytatás alapjait.

Támaszok: 232, 200, 150

Ellenállás: 260

Kockázat: nagyon magas

Rövid távú értékelés: enyhén negatív

Középtávú értékelés: pozitív

Hosszú távú értékelés: enyhén pozitív

Az értékelés paraméterei

A támasz és ellenállás szintek olyan árfolyamokat jelölnek, amelyek a piaci pszichológia alapján nagyobb eséllyel képesek megfordítani egy-egy mozgást, illetve ezek áttörése után könnyebben elérhetővé válik a következő szint.

A kockázat a pénzügyi piacokon elérhető befektetési instrumentumok jellemző árfolyam-ingadozásához képest értendő. A kockázat az alábbi értékeket veheti fel: nagyon alacsony, alacsony, átlag alatti, átlagos, átlag feletti, magas, nagyon magas. Például, ha egy részvényre nagyon magas kockázati szintet írunk, akkor az azt jelenti, hogy a pénzügyi piacokon található eszközök között a legnagyobb árfolyam-ingadozást, így veszteséglehetőséget hordja magában.

Az értékelés során azt vizsgáljuk, hogy a technikai elemzés szerint újabb drasztikus külső behatás nélkül adott időtávon belül nagyobb eséllyel milyen irányú árfolyammozgást fog végezni.

Rövid táv: 15 kereskedési nap

Középtáv: 50 kereskedési nap

Hosszú táv: 200 kereskedési nap

Az értékelés az alábbi értékeket veheti fel: nagyon negatív, negatív, enyhén negatív, semleges, enyhén pozitív, pozitív, nagyon pozitív. Például, ha egy részvény esetén rövid távra a nagyon pozitív értékelést írjuk, akkor drasztikus külső behatás nélkül arra van jó esély, hogy a papír 15 kereskedési nap (azaz mintegy három hét) múlva magasabb árfolyamon fog forogni.

A technikai elemzés teljes körű értelmezéséhez, kérjük, hogy olvassa el az ezzel kapcsolatos általános tudnivalókat. Emellett szintén érdemes megnézni, hogy a technikai elemzés milyen módon tud segítséget nyújtani a kockázatkezelés során.

A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Címlapkép: Getty Images