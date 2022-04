Rengeteg napraforgó olaj ragad Ukrajnában, folytatódhat az áremelkedés

A világ legnagyobb napraforgóolaj-iparával Ukrajna rendelkezik, az orosz invázió miatt azonban jelentős visszaesés tapasztalható az ültetésekben és az exportban - közölte a legnagyobb termelő.

A gazdák most kezdik a tavaszi vetési szezont aminek a volumene 20 százalékkal csökkenhet, emellett persze a hozamok is csökkennek - mondta Ievgen Osypov, a Kernel Holding vezérigazgatója kedden a Bloomberg televíziónak adott interjúban. Ez együttvéve azt jelenti, hogy a gabonafélék és az olajos magvak együttes termelése 60 millió tonnára eshet vissza, szemben a tavalyi több mint 100 millió tonnával - mondta Osypov.

Ráadásul az előző szezonból származó szállítmányok nehezen hagyják el az országot, mert a kikötőket elzárták a háborús helyzet miatt. Ukrajna dolgozik a megfelelő logisztikai megoldáson, hogy a terményeket a nyugati határon keresztül szállítsa, de

a kapacitások így is a normál tengeri kereskedelem mintegy 10 százalékra korlátozódnak

- mondta.

A létfontosságú növényi olaj exportkiesése a globális élelmiszer-infláció felgyorsulásához vezethet, amely már most is rohamos ütemben halad. A napraforgóolaj-szállításokra váró ázsiai és európai vásárlók a szójabab, a repce és a pálma alternatíváira kénytelenek váltani a szállítmányok késlekedése miatt, ezen termények ára is jelentősen emelkedett a mögöttünk álló időszakban, a háború mellett az időjárási viszontagságok és a munkaerőhiány is nehezítik a helyzetet.

"Ukrajnán belül hatalmas készleteink lesznek, Ukrajnán kívül viszont nem lesz készletünk és árunk a piacokra" - mondta Osypov.

Ez nagy károkat okoz a világ élelmezésbiztonságának, és nagy likviditási problémát jelent a vállalat és a gazdák számára Ukrajnán belül

A Kernel részvényei idén eddig 42,9 százalékot zuhantak a varsói tőzsdén. Nagyon nehéz máshonnan napraforgóolajat beszerezni, mivel Ukrajna az abszolút domináns beszállító, tette hozzá a cégvezér.

Címlapkép: Getty Images