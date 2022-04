Tovább növekedhet a szlovén piacon az AutoWallis

Sikeresen lezárta a szlovén Avto Aktiv tevékenységének átvételét és ingatlanjainak felvásárlását az AutoWallis csoport, így mostantól kizárólag a piac fejlesztésére és a további növekedésre koncentrálhat a magyar tőzsde autós vállalata. Az AutoWallis eddig két sikeres akvizíciót hajtott végre Szlovéniában, így az ország kiskereskedelmi autópiacán jelentős szereplővé vált: 5 városban 4 autómárkát értékesít, és további márkák bevonásának, valamint újabb akvizíciók lehetőségét vizsgálja.

A vételár megfizetésével az AutoWallis csoport sikeresen lezárta Szlovénia jelentős autókereskedője, az Avto Aktiv autókereskedelmi és szolgáltatási tevékenységének átvételét és kapcsolódó ingatlanjainak felvásárlását. Az Avto Aktiv 2021-es 46 millió eurós árbevétele az eddigi tranzakciók között is jelentősnek mondható, és megközelíti a társaság 2021-es árbevételének 10 százalékát. Ezt az eredményt az Avto Aktiv 795 új és 458 használt autó eladásával, valamint a hozzá kapcsolódó szerviz- és egyéb szolgáltatásokkal érte el. A 2004-ben alapított kereskedő vállalat a szlovén gépjármű kiskereskedelmi piac jelentős szereplője, öt városban (Koper, Kranj, Ljubljana, Nova Gorica, Trzin) értékesít és szervizel BMW, MINI, Toyota és Suzuki járműveket (ebből a MINI márkát egyedüli szereplőként Szlovéniában).

Az akvizícióval tovább bővült a csoport nemzetközi kiskereskedelmi tevékenysége, amelynek fő célja, hogy az AutoWallis a régió meghatározó autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatója legyen. A vállalatnak nem ez volt az első akvizíciója Szlovéniában: 2020-ban vette át az ország legnagyobb, egyben Ljubljana egyetlen BMW márkakereskedését, amivel belépett a helyi gépjármű kiskereskedelmi piacra is. A csoport emellett a szlovén piacon az Opel, a Jaguar és Land Rover márkák kizárólagos márkaképviseletét látja el. A vonatkozó sajtóközlemény szerint a szlovén gazdaság és autópiac, valamint azok növekedési kilátásai kifejezetten erősek: a GDP bővülése jellemzően az uniós átlag felett van, az egy főre eső GDP 2021-ben az előzetes adatok alapján 27.278 dollár volt, szemben a magyar 17.020 dollárral, míg az egy főre jutó új gépjármű forgalomba helyezés jellemzően duplája a magyarnak.

Antal Péter, az AutoWallis Kiskereskedelmi üzletágának vezetője elmondta, hogy az újabb szlovén akvizíció sikeres zárását követően a társaság által öt városban és hat telephelyen történő értékesítéssel

a BMW és MINI márkák esetében több mint 50 százalékos részesedéssel van jelen a szlovén piacon.

Az AutoWallis többek között a szlovén leányvállalatok beszerzéseinek, IT rendszereinek, back office és marketing tevékenységének, továbbá logisztikájának optimalizációját tervezi, amivel a szlovén kiskereskedelem hatékonysága tovább javítható. Antal Péter elmondta, hogy az egyik legnagyobb hatékonyságnövelést a készletezéstől várják, hiszen az eddigi egy telephely helyett mostantól öt lokáció között mozgathatóak a gépjárművek és alkatrész készletek.

Az AutoWallis az autószalonok fejlesztése során a fenntarthatóságot tartja szem előtt, így olyan, a stratégiájába és a Zöld Finanszírozási Keretrendszerébe illeszkedő beruházásokat tervez, melyek akár az iparági sztenderdeken is túlmutatnak. Antal Péter rámutatott, hogy a szlovén kiskereskedelmi piacon történő növekedés az organikus mellett újabb autómárkák bevonásával is történhet, melyek lehetőségeit jelenleg is vizsgálják.

Az AutoWallis részvénye ma 0,2 százalékos mínuszban van, míg idén eddig 5,8 százalékkal került lejjebb.

