Forint: most rosszabb a helyzet, mint évek óta bármikor

Szemmel láthatóan hideg zuhanyként érte a forint piacát a jogállamisági eljárás megindítása, amely hétfőn még a választási eredmények után a stabil kormányzás miatti óvatos optimizmus lelkiállapotában leledzett. A hazai fizetőeszköz nagyon gyorsan a 370 Ft alatti, euróval szembeni árfolyamáról felrobbant és immáron a 380-as szinteket közelíti. Sokaknak lehet az a benyomása, hogy a mostani helyzet nem is olyan vészes, hiszen az orosz-ukrán háború kitörése utáni héten még 400 Ft felett is járt a kurzus, ráadásul onnan még vissza is tért a forint a megszokott medrébe. A technikai elemzés azonban arra mutat rá, hogy közép- és hosszútávon a mostani szituáció sokkal rosszabb, mint akár egy hónappal ezelőtt volt.

De miért?

A mostani helyzet több okból is aggasztóbb, mint a márciusi, az alábbi, a technikai elemzés eszköztárában lévő okok miatt:

Akkor a háború első sokkja utáni volatilitás tüske (spike) felfokozott hangulatában ért el villámgyorsan új mélypontot a hazai fizetőeszköz.

felfokozott hangulatában ért el villámgyorsan új mélypontot a hazai fizetőeszköz. Ráadásul nagyon gyorsan vissza is tért a korábbi 371 Ft-os ellenálláshoz, amely akkor már támaszként funkcionált.

ellenálláshoz, amely akkor már támaszként funkcionált. Sőt, pár napig még vissza is tért alá és ott egy szűk sávban konszolidálódott.

Nagyon valószínű, hogy a keddi felpattanással egy új lokális mélypont alakult ki, ami megerősíti a trendet.

alakult ki, ami megerősíti a trendet. Amíg februárban és márciusban egy globális szintű probléma miatt gyengült a forint, együtt szinte minden azonos kockázati szinten kezelt eszközzel. Most viszont kifejezetten Magyarország specifikus ok áll a háttérben, és ez világosan látszik a chartokon.

Miben nyilvánul meg mindez, ha a deviza árfolyamok grafikonját elemezzük?

EURHUF

Az EURHUF árfolyama egy hosszú távú emelkedő trendben van, ami eleve nem ad jó helyzetet a forint erejében érdekelt piaci szereplők kezébe és ahogyan az elmúlt jó pár évben, így a mostani mozgás is beleilleszkedik a tendenciába. Azonban az árfolyam most még inkább gyengeséget mutat, hiszen hiába tért vissza a 371 Ft-is kulcsszint alá, az 50 napos mozgóátlag megfogta és meg is fordította az árfolyamot, a kellemes konszolidációból kilökve a hazai devizát.

Ezzel jó eséllyel létrejött egy új lokális mélypont, ami az eddigi legmagasabb, és ez a nagy trend folytatódásának az egyik legerősebb jele.

Ami azonban ennél is rosszabb jel a forint számára az, hogy most egy egyedi, kifejezetten a magyar gazdaságra vonatkozó tényező mozdította el az árfolyamot. A hasonló régiós devizák - ahogyan ezt lent látni is lehet - nemhogy nem gyengültek az elmúlt napok során, hanem akár egy kicsit még erősödni is tudtak, ezzel máris egy egészen más rövid- és középtávú képet mutat a befektetők felé.

Így a forint leválni látszik a régióról és egyedi célpontot ad nagyobb spekulánsoknak. Ráadásul a beszűkült Bollinger szalagok és az ahhoz képest meglévő relatív elhelyezkedés is még bőven ad mozgásteret a további nagy elmozdulásra. Ahhoz, hogy ez ne a forint számára kedvezőtlen irányba történjen meg, mind a monetáris, mind a fiskális politika oldaláról nagy és határozott lépések szükségesek, aminek akkor lesz legalább egy kis eredménye, ha az árfolyam vissza tud térni a tartósan legalább az első támasz alá.

Támasz: 371; 362; 353; 345; 335

Ellenállás: 382; 394

Kockázat: átlag feletti

Rövid távú értékelés: pozitív

Középtávú értékelés: pozitív

Hosszú távú értékelés: pozitív

USDHUF

Nagyon hasonló kilátásokat mutat fel a dollárral szemben a forint: a zöldhasú javára szóló trend, magasabb lokális csúcs- és mélypontok, beszűkült volatilitás, és még korántsem túlvett RSI. Az egyetlen és lényeges különbség az, hogy az árfolyam április elejére még csak a korábbi kitörési szint alá sem tudott visszakerülni és a friss vételi hullám innen ugrasztotta meg a forintot, amely egyébként itt a középtávú mozgóátlaggal is egybeesett.

Az eltérés oka nem a magyar és az amerikai gazdaság viszonyában, vagy akár tengerentúli befektetők véleményében, hanem a dollár euróval szembeni erősödő trendjében keresendő.

Emiatt pedig a trend a következő hónapokra, évekre erősebb is lehet.

Támasz: 315,00; 310,50; 293,00; 283,00

Ellenállás: 327,70; 330,00

Kockázat: Átlag alatti

Rövidtávú értékelés: Semleges

Középtávú értékelés: Enyhén pozitív

Hosszútávú értékelés: Pozitív

EURPLN

Érdemes pár szót ejteni a konkurens, de gyakran a nemzetközi devizapiacon egy kalap alá vett fizetőeszközökre a régióból, ahol az euró így vagy úgy, de még nem biztosít valamilyen szintű stabilitást az árfolyamnak. A zloty esetén a nagy rövidtávú fordulat után a forinthoz hasonlóan visszatért az árfolyam a korábbi kitörési szint közelébe, ahol végrehajtott egy technikai korrekciót, de

itt már elváltak a lengyel - magyar barátság útjai és az előbbi továbbra is enyhe erősödést tudott mutatni.

Ráadásul már eleve nem volt olyan erős a trend, mint nálunk, és egyelőre új lokális minimum sem látszik kialakulni, pláne nem a korábbiak fölött. Ez a relatív erő az ami nagyban megkülönbözteti a forinttól a zloty-t.

Mivel a Bollinger szalagok itt is kezdenek nagyon beszűkülni, április második felében valószínűbb egy nagyobb elmozdulás, az már inkább a nemzetközi piaci hangulattól függ, hogy melyik irányba, de még ha felfelé is, akkor is valószínű, hogy alúlteljesíti majd az EURHUF-ban láthatót. Ha a középtávú semleges képből idővel erősödésbe csap át a zloty, akkor inkább a második támasz nyit meg egy nagyobb ajtót a kurzus előtt.

Támasz: 4,58; 4,48

Ellenállás: 4,64; 4,71; 4,98

Kockázat: átlagos

Rövid távú értékelés: enyhén negatív

Középtávú értékelés: semleges

Hosszú távú értékelés: enyhén pozitív

EURCZK

Ha lehet egy fokkal még magabiztosabb képet mutat a forinttal szemben a cseh korona is. A mozgóátlagokból jól látható, hogy itt már eleve nem volt emelkedő trend, sokkal inkább csökkenő, vagyis Prágában a helyi pénz szép lassan egyre többet ért az euróval szemben, mint Budapesten, vagy valamelyest Varsóban. A gyengülés a háború első napjaiban itt is látványos volt, de a visszarendeződés is, ami jelzi, hogy a legtöbb vevő gyorsan visszatért a piacra, és a spekulánsok pánikszerűen zárták egyébként is sebtiben nyitott pozícióikat.

Ezzel itt már a kurzus közelíti a Bollinger szalag alját, valamint a túladott zónát is, ugyanakkor a volatilitás érdekes módon itt még nincs igazán a ciklusa alján, azért valószínű, hogy a nyugodtabb, akár egy konszolidációs sávot is jelentő időszak még hetekig is eltarthat. Ebben támogatja őket az a tény, hogy

mostanában a régió kapcsán a devizapiac sokkal inkább a forinttal van, és minden bizonnyal lesz is elfoglalva.

Támasz: 24,2

Ellenállás: 24,5; 25,3; 25,8

Kockázat: átlagos

Rövid távú értékelés: semleges

Középtávú értékelés: enyhén negatív

Hosszú távú értékelés: enyhén negatív

Az értékelés paraméterei

A támasz és ellenállás szintek olyan árfolyamokat jelölnek, amelyek a piaci pszichológia alapján nagyobb eséllyel képesek megfordítani egy-egy mozgást, illetve ezek áttörése után könnyebben elérhetővé válik a következő szint.

A kockázat a pénzügyi piacokon elérhető befektetési instrumentumok jellemző árfolyam-ingadozásához képest értendő. A kockázat az alábbi értékeket veheti fel: nagyon alacsony, alacsony, átlag alatti, átlagos, átlag feletti, magas, nagyon magas. Például, ha egy részvényre nagyon magas kockázati szintet írunk, akkor az azt jelenti, hogy a pénzügyi piacokon található eszközök között a legnagyobb árfolyam-ingadozást, így veszteséglehetőséget hordja magában.

Az értékelés során azt vizsgáljuk, hogy a technikai elemzés szerint újabb drasztikus külső behatás nélkül adott időtávon belül nagyobb eséllyel milyen irányú árfolyammozgást fog végezni.

Rövid táv: 15 kereskedési nap

Középtáv: 50 kereskedési nap

Hosszú táv: 200 kereskedési nap

Az értékelés az alábbi értékeket veheti fel: nagyon negatív, negatív, enyhén negatív, semleges, enyhén pozitív, pozitív, nagyon pozitív. Például, ha egy részvény esetén rövid távra a nagyon pozitív értékelést írjuk, akkor drasztikus külső behatás nélkül arra van jó esély, hogy a papír 15 kereskedési nap (azaz mintegy három hét) múlva magasabb árfolyamon fog forogni.

A technikai elemzés teljes körű értelmezéséhez, kérjük, hogy olvassa el az ezzel kapcsolatos általános tudnivalókat. Emellett szintén érdemes megnézni, hogy a technikai elemzés milyen módon tud segítséget nyújtani a kockázatkezelés során.

