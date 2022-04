Norvégia: sarki fény a részvénypiac sötéten derengő égboltján

Noha a háború sokkja óta a tőzsdék részben már magukra találtak, kevés olyan hely van, ahol ennek szele mintha meg sem érződött volna, pláne Európában. Az északi országban azonban a részvények többségének árfolyama magas maradt és jelenleg is éves csúcsaik közelében járnak. A technikai elemzés segítségével bemutatunk pár érdekes papírt, amelyek jelenleg az élen járnak az emelkedésben.

Hideg, sötét, elszállt árak, unalmas, magukba forduló emberek, luxusbörtönök, tenger alól kisajtolt olaj.

Ezek a negatív klisék ha Norvégiáról van szó. Csodálatos természeti szépségek, magas életszínvonal, gigantikus állami nyugdíjalap, alacsony bűnözés, rengeteg elektromos autó, környezetvédelem, stabil jogállam, befogadó társadalom - szólhat a replika azoktól, akik valóban ismerik a Skandináv országot. Norvégia az egy főre jutó GDP tekintetében a nyolcadik legjobb helyezést éri el az egész világon, de ha nem számolunk a mikroállamokkal, akkor már dobogós is, közvetlenül Svájc és Írország mögött.

Régi kritika azonban a GDP-vel kapcsolatban, hogy a gazdasági hozzáadott érték nem teljes mértékben fedi le egy-egy gazdaság fejlettségét. A Human Development Index nemcsak ezt, hanem az egészségügy és oktatás helyzetét is figyelembe veszi, és mindezek alapján becsüli meg a fejlettség szintjét. Ezen a listán pedig az északi ország már mindenkit beelőzve a világ tetején találja magát. A lakosság ezt érzékeli is, és a világ leginkább elégedett nemzeteinek a sorában a hatodik helyen van, szorosan követve más jellemzően Észak-Európában található országokat is.

Az emberek tehát nemcsak a jólétet élvezik, hanem a garantált egészségügyet, a magas színvonalú oktatást, a tiszta környezetet és a relatíve kis társadalmi különbségeket. Azonban mindezeken felül az

erős kitettség az energia és alapanyag szektorok felé, valamint a kifejezetten kis arányú külkereskedelmi kapcsolatok Oroszország és Ukrajna irányában

(exportban kevesebb, mint 1% súlyuk, és importban is 2% alatt maradnak) is északi nyugalmat biztosítanak a befektetők számára. Ezért van értelme innen válogatni a részvényeket tekintve. Ezekből ötöt mutatunk be.

Equinor

Az Equinor egy integrált energiavállalat és árfolyama úgy is viselkedik. Az idei évben X-et emelkedett, de az elszállt olaj és gázárak mellett még így is nagyon visszafogott az árazása, a forward P/E pedig egyenesen 7, ami hihetetlenül alacsonynak tűnik. Bár a cég már megvetette a lábát az offshore szélenergiában is az Északi-tengeri olajkitermelés mellett, valójában egyelőre egy klasszikus energia vállalatról van szó, amely most szárnyalhat a már eleve jelen lévő energiaválság miatt, amelynek tüzére csak olaj volt az oroszok által indított háború miatti további árrobbanás.

A részvény egy nagyon sima trendben menetel felfelé jó ideje és egyelőre ehhez képest is növelni tudta a momentumát,

így egyelőre nem látni, hogy ez gyengülne. Jelenleg nincs túlvettség a piacon, a magas ATR miatt mégis meglepetés lenne, ha tovább tudna gyorsulni az emelkedés április második felében. Ezt csak az tudná felülírni, ha újabb akkumulációk jelennének meg a piacon, ám erre esély inkább a kedvező piaci környezet mellett májusban esélyes.

Támaszok: 319; 283; 247; 216

Ellenállás: 340

Kockázat: átlag alatti

Rövid távú értékelés: semleges

Középtávú értékelés: pozitív

Hosszú távú értékelés: pozitív

Mowi

Noha ennek a cégnek a neve úgy hangzik, mint valamiféle közösségi oldal, a tevékenységét csak a három évvel ezelőtti nevéből találhatjuk ki: Marine Harvest ASA. Ez a cég tehát szintén Norvégia egyik természeti kincsét, ezúttal a tenger gyümölcseit igyekszik kiaknázni, bár tekintettel arra, hogy a polip, vagy a tintahal is állat, így ez a kifejezés csak arra jó, hogy az érzékenyebb lelkű fogyasztóknak véletlenül se támadjon lelkiismeret furdalása. A Mowi azért sokkal inkább foglalkozik halakkal, például lazaccal, amit jelentős mértékben megkönnyít, hogy ha egy vásárló a hipermarket polcain válogat, akkor norvég zászló láttán fel is oldja a döntés miatti szorongását, és bátran bedob egy túlárazott csomagot a kosarába.

A vállalat stabil árbevételével és javuló eredményeivel hívja fel magára a hasonlóan válogatós fundamentális elemzők figyelmét, a részvény árazása már inkább közepesnek mondható, ami elég a technikai elemzőnek, hogy az egyébként nyilvánvaló vételi erő miatt már érdekesnek tartsa a részvényt. A szűk és meredek rövidtávú trendcsatorna nagyon erős momentumot mutat, amely a napokban megállhat egy rövid időre, és mintha fordulós jelet is mutatna a részvény.

A korábban aranykereszttel és three white soldiers-el megtámogatott árfolyam az ezek idején áttört támaszáig a hosszabb időtávokra ígéretesnek néz ki.

Támaszok: 239; 212; 202

Ellenállás: 257

Kockázat: átlag feletti

Rövid távú értékelés: negatív

Középtávú értékelés: pozitív

Hosszú távú értékelés: pozitív

Yara

Az energiaéhségnél talán csak a valódi éhség nagyobb manapság a világon, legalábbis a magas élelmiszerárak és számos zavargás a harmadik világból erre utal. Emiatt az agrár ágazat és a beszállítók a befektetők kedvenceivé válnak, főleg ha egy stabil országban is van az adott vállalat. A Yara ezeknek a tényezőknek a keresztmetszetében található, így nem csoda, ha a piac egyik kedvencévé vált. A fő tevékenység a műtrágya termelés, ami mostanában az agrárágazaton belül is kiemelt szerepet kap.

A részvényre fél évvel ezelőtt már felhívtuk a figyelmet a műtrágya gyártók között, az akkori trendvonalról szépen visszajött az árfolyam, és bár a márciusi ijedtség idején ismét tesztelte ugyanezt a szintet, most már újra a korábbi csúcsokkal kokettál. A mostani felfutásban sokat segít a 6% feletti osztalékhozam, de a kockázatot kicsit növeli, hogy az osztalékkifizetési ráta idén jócskán meghaladja a 100%-ot, vagyis ekkora osztalék nem feltétlenül fenntartható a következő években.

A fordulós jel, az ellenállás helyzete és a magas RSI is inkább azt mutatja, hogy nem most fog folytatódni a felfutás,

de nem is feltétlenül kell várni a májusi osztalékkifizetési napig. Mivel a trend mintha csak most kezdene megindulni igazán, ezért ez törékenyebb is. Így a rövidtávú trendvonal megtartása esetén egy kitörés hozhatna igazán megerősítést, hogy a hangulat valóban pozitív az intézmények körében a papírral kapcsolatban.

Támasz: 489; 439; 398

Ellenállás: 502

Kockázat: átlagos

Rövid távú értékelés: negatív

Középtávú értékelés: pozitív

Hosszú távú értékelés: enyhén pozitív

Norsk Hydro

Miközben Norvégia vígan küldi a tankerhajókat szerte a világon, a saját áramigényének nagy részét könnyedén kielégíti megújuló energiaforrásokból, amelyen belül a vízerőművek termelik meg annak oroszlánrészét. A Norsk Hydro ennek közel a tizedéért felelős, de még csak nem is ez jelenti a fő tevékenységét.

A vállalat ugyanis leginkább az alumínium termelésben jeleskedik, olyannyira, hogy ezen a területen a világ nyolcadik legnagyobbjának számít. Ez a terület pedig igazi tőzsdei sikersztori volt az elmúlt hónapokban, elég csak arra gondolni, hogy a Dow Jones US Aluminium Index csak az elmúlt fél év során 73%-kal került feljebb. A vállalat pedig a két erős tevékenységének köszönhetően még ekkora emelkedés után is csak 8,3-as forward P/E-vel forog.

Két nagyon erős fordulós jelet adott a részvény a nagy emelkedés után, és itt szemmel láthatóan egy kicsit megrendült bizalomról van szó a nagyobb szereplők részéről, mintsem csak egy mezei korrekcióról. Ezért a kéz a kézben járó 50 napos mozgóátlag és a trendvonal szerepe felértékelődik.

A kialakulni látszó szimmetrikus háromszögből való elmozdulás iránya hónapokra determinálhatja a részvény sorsát.

Hosszú távon az esélyek még jobbnak is látszanak, szimplán a mozgóátlag távolsága miatt.

Támaszok: 84; 76; 67; 60

Ellenállás: 92

Kockázat: átlagos

Rövid távú értékelés: negatív

Középtávú értékelés: enyhén pozitív

Hosszú távú értékelés: pozitív

Gjensidige

Az egyszeri részvényelemzőnek komoly gondot okoz a vállalat nevének a kimondása, és ha ez sikerül, akkor a munka felét már el is végezte. Ennek az az oka, hogy a cég egy biztosító, amelyik stabil cash-flow-val, megalapozott árazással, valamint ígéretes grafikonnal rendelkezik, nem éppen egy bonyolult társaság. Ráadásul bár a vállalat tipikus értékalapú befektetésnek tűnik elsőre, azért évi 10-15% közötti növekedést rendre sikerül teljesíteni, ez tovább növeli a kissé unalmas, de cserébe megbízható részvény ázsióját a hosszabb távra gondolkozó piaci szereplők körében.

A trendcsatorna emiatt itt kevésbé meredek és kényelmetlenül széles is. Ugyanakkor az alján

a nagyobb szereplők a kedvezőbb árazás miatt szemel láthatóan rendszeresen bevásárolnak a részvényből,

és jó eséllyel ez folytatódni fog, így a mostani szint viszonylag kedvező vásárlási lehetőséget mutat. Jobb lenne azért, ha a pár hete látott akkumulációk itt is előjönnének, így csak enyhe vevői túlsúly látható, ami azért növeli a kockázatot.

Támaszok: 224; 209; 193

Ellenállás: 229

Kockázat: magas

Rövid távú értékelés: semleges

Középtávú értékelés: enyhén pozitív

Hosszú távú értékelés: enyhén pozitív

Az értékelés paraméterei

A támasz és ellenállás szintek olyan árfolyamokat jelölnek, amelyek a piaci pszichológia alapján nagyobb eséllyel képesek megfordítani egy-egy mozgást, illetve ezek áttörése után könnyebben elérhetővé válik a következő szint.

A kockázat a pénzügyi piacokon elérhető befektetési instrumentumok jellemző árfolyam-ingadozásához képest értendő. A kockázat az alábbi értékeket veheti fel: nagyon alacsony, alacsony, átlag alatti, átlagos, átlag feletti, magas, nagyon magas. Például, ha egy részvényre nagyon magas kockázati szintet írunk, akkor az azt jelenti, hogy a pénzügyi piacokon található eszközök között a legnagyobb árfolyam-ingadozást, így veszteséglehetőséget hordja magában.

Az értékelés során azt vizsgáljuk, hogy a technikai elemzés szerint újabb drasztikus külső behatás nélkül adott időtávon belül nagyobb eséllyel milyen irányú árfolyammozgást fog végezni.

Rövid táv: 15 kereskedési nap

Középtáv: 50 kereskedési nap

Hosszú táv: 200 kereskedési nap

Az értékelés az alábbi értékeket veheti fel: nagyon negatív, negatív, enyhén negatív, semleges, enyhén pozitív, pozitív, nagyon pozitív. Például, ha egy részvény esetén rövid távra a nagyon pozitív értékelést írjuk, akkor drasztikus külső behatás nélkül arra van jó esély, hogy a papír 15 kereskedési nap (azaz mintegy három hét) múlva magasabb árfolyamon fog forogni.

A technikai elemzés teljes körű értelmezéséhez, kérjük, hogy olvassa el az ezzel kapcsolatos általános tudnivalókat. Emellett szintén érdemes megnézni, hogy a technikai elemzés milyen módon tud segítséget nyújtani a kockázatkezelés során.

A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Címlapkép: Getty Images