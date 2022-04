Ezek után mi értelme annak, hogy a Magyar Telekom tőzsdén van?

A héten közgyűlést tartott a Magyar Telekom és az OTP Bank is. Nagy Viktor, a Portfolio Részvény rovatának vezető elemzője mindkét eseményen ott volt, s a szöveges tudósításon túl (az OTP-é itt, a Magyar Telekomé pedig itt érhető el), a Portfolio Checklistnek, lapunk munkanapokon megjelenő podcastjének is beszámolt az eseményekről.

Fagyos hangulat, sok vita a Magyar Telekomnál

Egy Magyarországon kifejezetten ritka részvényesi magatartást láttunk, aktivista befektetői magatartást

- értékelte a Magyar Telekom közgyűlés (és az oda vezető út) tapasztalatait Nagy Viktor. Lapunk elemzője hozzátette: a kisbefektetők arra kérték a telekommunikációs cég igazgatóságát, hogy dolgozzon ki egy új középtávú osztalékpolitikát, és hogy a korábban meghirdetettnél magasabb osztalékot fizessen.

A keddi eseményen sokan jelen voltak, akik képviselték a kisrészvényesi érdekeket, aminek köszönhetően elejétől fogva rendkívül feszült hangulatú volt az esemény, ahol még a jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztása sem történt meg vita nélkül.

A végig fagyos hangulatú eseményről, melyet számtalan szünet és jogértelmezési vita is tarkított, lapunk helyszíni tudósítója a Portfolio Checklist podcast csütörtöki adásában beszélt a műsor 16. percétől. Az adás, melyből az is kiderül, hogy végül mit is értek el a kisrészvényesek az eseményen, meghallgatható a nagyobb podcast platformokon, köztük a Spotify-on, az Apple Podcasten és a Google Podcasten, valamint itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

De mi volt az OTP-nél?

Másféle izgalmakkal volt tarkítva az OTP Bank szerdai közgyűlése, ahol a pénzintézettel kapcsolatos fontos kérdéseket a bank elnök-vezérigazgatója, Csányi Sándor válaszolta meg. A bankvezér egyebek mellett kommentálta az orosz-ukrán háború OTP Bankkal kapcsolatos implikációit is.

Ezzel kapcsolatban volt újdonság, ugyanis itt Csányi Sándor elmondta azt, hogyha kapnának egy jó ajánlatot, akkor megfontolnák a kivonulást

- mondta el a Checklistnek Nagy Viktor, aki a podcastben az esemény más aspektusairól is beszámolt.

A Checklist csütörtöki adása nemcsak a Magyar Telekom és az OTP Bank közgyűléseivel foglalkozott. A műsor első negyedórájában Tóth Norbert, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karának tanszékvezető egyetemi docense beszélt (az Oroszországot ért népirtásvádak apropóján) arról, hogy a nemzetközi jogban mit hívnak népirtásnak, és hogy miképpen lehet a tetteseket felelősségre vonni.