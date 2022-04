Állva hagyta a magyar mezőnyt a befektetés, ami elképesztőt megy idén

Összességében ütésállónak bizonyult a magyar befektetési alapok piaca az orosz-ukrán háborúval szemben, bár márciusban volt némi tőkekivonás, nem volt számottevő, ráadásul a hozamokat is sikerült enyhén a pozitív tartományban tartaniuk a hazai vagyonkezelőknek. Az árupiaci alapok viszont óriásit mennek, a kategória teljesítménye állva hagyta eddig a piacot, az értékesítési számok pedig azt mutatják, hogy ezt a magyar befektetők is kezdik észrevenni.

Tovább csökkent a kezelt vagyon

Februárhoz képest 55 milliárddal, decemberhez képest pedig 340 milliárd forinttal csökkent március végére a magyar befektetési alapokban kezelt vagyon mértéke a BAMOSZ friss statisztikája szerint. A magyar alapokban ezzel valamivel több mint 7510 milliárd forintot kezelnek.

Ezek a számok az orosz-ukrán háború szempontjából is érdekesek, mivel

az 55 milliárdos havi visszaesés azt mutatja, hogy nem volt nagy vagyonmozgás a hazai alapoknál a háború okozta piaci kilengések ellenére sem.

A nettó értékesítés 56 milliárdos mínuszt mutat (részben néhány lejárt alap számlájára is írható), tehát valamekkora tőkekivonás tetten érhető volt, de korántsem akkora, amekkorát a koronavírus-válság elején láthattunk. Sőt, még idén januárban is több tőke hagyta ott a hazai alapokat, mint most márciusban. Mindezek mellett pozitív hír, hogy a háború ellenére is sikerült szektorszinten a hozamokat a pozitív tartományban tartani.

A kategóriák közül továbbra is a vegyes alapok kezelik a legnagyobb vagyont 1691 milliárddal, ugyanakkor vesztettek előnyükből és ismét közelebb kerültek az ingatlanalapok a dobogó legfelső fokához. Kicsivel lemaradva jönnek a harmadik helyen a kötvényalapok 1479 milliárd forintnyi vagyonnal.

Az első negyedévben csak az árupiaci alapok tudtak pozitív vagyonváltozást felmutatni,

a többi kategória vagyona csökkent december végéhez képest. Különösen a kötvény-, vegyes- és részvényalapok vagyona esett vissza:

A vegyes és ingatlanalapokból is nagyobb pénzek távoztak

A kategóriák közül múlt hónapban a vegyes- és ingatlanalapokból áramlott ki a legtöbb pénz, mintegy 29 milliárd forint, de több kategória is tőkekivonást szenvedett el. Egyedül a zártkörű és a kötvényalapok tudtak érdemibb tőkebevonást felmutatni.

Az első negyedév értékesítési számai alapján nem állnak túl fényesen a hazai alapok a tőkevonzás tekintetében, gyakorlatilag mindegyik fő kategória mínuszban van idénre, kivéve az árupiaci alapok, amely minimális tőkét tudtak gyűjteni. Utóbbinál szerepet játszhat az is, hogy az árupiaci eszközök menetelése és a jó hozamok miatt egyre többen érdeklődnek az ilyen típusú befektetések iránt.

Az árupiaci alapok verik a mezőnyt

Elképesztőt mentek az árupiaci alapok márciusban, az év első három hónapjában ezzel vagyonarányosan már 14,5%-os hozamnál tartanak, holott február végén még csak alig több mint 3%-os teljesítményt láthattunk tőlük.

Szerényebb hozammal, de az ingatlanalapok is tartják magukat a pozitív tartományban, a többi kategória viszont mínuszban tengődik (a pénzpiaci alapok nulla körüli szinten mozognak). A részvényalapoknak valamennyire sikerült ledolgozniuk a februári mínuszokat, de továbbra is a legrosszabbul teljesítő kategória. Ne megy jól egyelőre a vegyes-, kötvény- és az abszolút hozamú alapoknak sem:

