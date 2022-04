Sosem látott nyugdíjreformot jelentett be Kína

Azzal, hogy egyre nagyobb terhet ró az államra az öregedő társadalom és a nyugdíjak fedezete, a kínai kormány új nyugdíjreformot jelentett be – számol be a hírről a Reuters

Lényegében a magánnyugdíjrendszer pillérét vezeti be Kína azzal, hogy a kínai munkavállalók ezentúl nagyobb összegekkel is kiegészíthetik a nyugdíjszámlákon lévő megtakarításaikat.

A döntés értelmében a munkavállalók évente legfeljebb 12 000 jüan (1860 dollár) összeggel járulhatnak hozzá nyugdíjalapjukhoz az új rendszer keretében, amelyet egyéves kísérleti jelleggel vezetnek be néhány városban, mielőtt azt az egész országra kiterjesztenék. Mindeddig a munkavállalók és a munkáltatók is fix összegeket fizettek be az állami nyugdíjprogramok keretében.

A lap kitér arra, hogy ezzel lényegében elindul a közel négy évig tartó kísérleti időszak után a kínai magánnyugdíjrendszer, ami pedig arra ösztönözheti a külföldi biztosítókat és vagyonkezelőket, hogy felgyorsítsák terjeszkedésüket a világ legnépesebb országában.

Az új pillérben való részvétel ösztönzése érdekében a befizetések után adókedvezmény jár majd, emellett az értékpapír-felügyelet közölte, hogy igyekeznek majd az olyan szabályok megalkotásával, amelyek előmozdítják a befektetési alapok nyugdíjbefektetéseit.

A számlákon tartott pénzeket bizonyos pénzügyi termékekbe, például banki vagyonkezelési termékekbe, betétekbe és befektetési alapokba lehet befektetni. A programban azok a városi alkalmazottak vehetnek majd részt, akik már most is befizetnek az állami társadalombiztosítási rendszerben az alap nyugdíjbiztosításukhoz.

Nem meglepő a kínai vezetés ilyen irányú nyugdíjreformja, hiszen

a WHO szerint 20 év múlva Kína lakosságának 28%-a lesz 60 évnél idősebb, szemben a mai 10%-kal, és ezzel Kína a világ egyik leggyorsabban öregedő népessége lesz.

Címlapkép: Shutterstock