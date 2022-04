Ennél jobb sorozat még nem készült a startup világ mohóságáról

Bár a WeCrashed című sorozat egy könnyed, humorral alaposan megfűszerezett szórakozást ígér a nézőinek, a kiváló színészi alakításon és az ötletes forgatókönyv által sokkal többet ad, mint azt elsőre remélni lehet. Rengeteget mutat meg ugyanis a startup világ növekedési fétiséről, és ennek árnyoldalairól, főleg akkor, ha a rengeteg befektetett pénz sérült személyiségű emberekhez kerül. Éppen ez történt a WeWork esetén, amelyik elsősorban a közösségi iroda forradalom legismertebb tagja, a többség azonban mégis úgy ismerte meg őket, mint minden idők legnagyobb startup visszaesését összehozó buktát.

Tévedsz, ha azt hiszed, hogy New York unalmas hely lenne nyáron. Húsz évvel ezelőtt majdnem két hónapot töltöttem el az év közepén a Nagy Almában és minden percét élveztem. A Central Parkban, vagy a Chinatownban még olyankor sem unatkozik az ember, amikor az irodákkal zsúfolt részek egy szellemvárosra emlékeztetnek. Fantasztikus jazz hallgatható az előbbi sétányain, és zseniális street food és szintén utcai, rögtönzött kosármeccsek nézhetőek meg az utóbbiban. Négy éve ismét úgy alakult, hogy nyáron tértem vissza a világ talán legfontosabb városába, és már előre dörzsöltem a tenyeremet. Ezt startupperként egy befektetőnknek köszönhettem, akik a keleti parton egy kisebb road-show-t csináltak a portfólió cégeiknek.

Az út során ellátogattunk természetesen New Yorkba is, ahol szó szerint a Wall Streeten szálltunk meg, alig pár blokkra az Értéktőzsde ikonikus épületétől. Az épület egyik alsó szintjén még egy közös használatú terasz is volt, amiről nemcsak csodálatos kilátás nyílt arra az utcára, amit a tőzsde világában mindenki ismer, de a nyárra való tekintettel még két jacuzzit is kitettek, ahol egy pohár koktéllal a kezünkben szemlélhettük volna a hazafelé igyekvő brókerek tömegét a hőségben. Egészen egyedi élmény várt tehát rám: a nyár New Yorkban még jobb, mint amire emlékeztem.

Ám amikor közelebb léptem a jacuzzihoz, azonnal szemet szúrt, hogy a benne lévő víz mennyire természetellenesen zöld és zavaros.

Az algásodás folyamata minden bizonnyal elindult a medencében, és nagyon úgy tűnt, hogy jó ideje senki nem cserélte a vizet benne, és talán a fertőtlenítőn is indokolatlanul sokat spórolt. Úgy döntöttem tehát, hogy kihagyom a lehetőséget, és nem mártom bele habtestemet a gyanús színekben pompázó vízbe.

A WeWork Wall Streeten található épületének terasza a végében a jacuzzival, háttérben az East River. (Faluvégi Balázs)

Pedig a hely nagyon ígéretesnek nézett ki. Az épületben nemcsak egy modern, letisztult formavilágú közösségi iroda volt, hanem a szállásunk, ami sokkal inkább emlékeztetett egy fiatalos társasházra, mint egy hostelre vagy szállodára. A valóban ügyesen kitalált belsőépítészeti elemek mellett az is nagyon tetszett, hogy több emeleten is volt egyfajta közösségi konyha, ahol az átmenetileg ott lakó üzleti utazók akár közösen főzhettek, kávézhattak, ismerkedhettek, az ablakból pedig még az East River egy részét is el lehetett csípni.

Ám a felszerelésekkel és a bútorokkal helyenként már komoly gondok voltak, számos dolog hiányzott vagy megkopott volt, az amerikaiak lételemét jelentő jégautomata már szinte sehol sem működött.

A szállásunk helyszíne a WeWork irodaépülete volt, egy olyan cégé, amely akkor már évek óta legendás volt a startup világban, mint az egyik leggyorsabban növekvő, legkúlabb, legnagyobb sikersztori. Senki sem értette, hogy voltak képesek egy olyan stabil és kis mozgásteret jelentő piacon, mint az ingatlanok és azon belül is a legfrekventáltabb helyeken lévő irodák területén ilyen hihetetlen sebességgel növekedni. Ezzel kapcsolatban annak idején több elmélet is napvilágot látott, de közmegegyezés csak egy dologról volt: a WeWork az egyik legmenőbb cég a világon, a szolgáltatásaik, a design, a márkanév fantasztikus, valami olyasmi, amit a szabadúszó és startup közösség álmai szerint alkottak meg. A szépséges külső és a trendi, millennial luxus mögött azonban súlyos problémák húzódtak meg.

A befektetők számára a WeWork olyan volt, mint a Wall Street egyik teraszán ottfelejtett, algásodó vízzel teli jacuzzi: csak távolról volt vonzó és soha nem lehetett arra használni, amit ígért magáról.

A céget még 2010-ben alapította meg Adam Neumann és felesége Rebekah Neumann egy társukkal együtt. A házaspár neve, személyisége és szerepe sokáig alapvető, szerves részét képezte a vállalati kultúrának, létük gyakorlatilag elválaszthatatlan volt a WeWorktől. A startup, vagy inkább már scaleup elképesztő sebességgel nőtt, és a kockázati tőkések évekig egymás sarkát taposták, hogy beszállhassanak, köztük olyan nagy nevek, mint a Goldman Sachs, a JP Morgan, a Harvard, a Twittert és Ubert is finanszírozó Benchmark Capital vagy a technológiai szektor legendás bálnája, a Softbank. A cég értékeltsége a csúcson 47 milliárd dollár volt, ezt egy 2019 elején lezajlott tőkeemelés során sikerült elérni, amikor is az utóbbi befektető 2 milliárd dollárt invesztált a várt növekedésbe. Ekkor a cég a világ harmadik legnagyobb nem nyilvános vállalata is volt egyben.

A vállalatba közel 10 év alatt a neves befektetők majdnem 13 milliárd dollárt lapátoltak be.

Jared Leto és Anne Hathaway, mint Adam és Rebekah Neumann (Apple.com)

Ennek a pénznek nagy részét valószínűleg sohasem fogják viszontlátni, ugyanis a cég soha nem volt képes nyereséget termelni, sőt: úgy égette a dollárokat, mint talán senki más a startup világban, vagy szinte akár a nagyvállalati szférában. Az Adam Neumann vezette vállalat éves szinten 1,5-2 milliárd dollárokat tapsolt el a befektetők tőkéjéből, és ennek csak egy része tudható be a gyors növekedésnek. A nagyobb gond a nem megfelelő üzleti modell volt: a drága irodahelyeket és beruházásokat olcsón adták oda egy nem túl hosszú bérleti időt felvállalni tudó, finoman szólva is bizonytalan és gyenge pénzügyi háttérrel rendelkező ügyfél rétegnek.

Az sem segített sokat, hogy Neumann a saját, családja és a barátai szórakoztatására használta fel a pénz egy részét. Hatalmas partikat és fesztiválokat rendezett, a felesége álmát megvalósítva WeGrow név alatt egy iskolát is elindított, sok más hibás akvizíció és leányvállalat kudarca mellett.

Neumann 2018-ban még a legdrágább magán repülőgép típust, a Gulfstream G650-es egy példányát is megvásárolta a vállalat pénzén, de leginkább saját használatra.

A Wall Street Journal értesülései szerint amikor haverjaival Izraelbe repültek a géppel, akkor az egész utat a marihuána nyújtotta kellemes zsibbadtságában töltötték. A leszállás után a nem éppen könnyű kezűségéről híres izraeli határőrség nemcsak az utasok szervezetében, hanem egy további zsákban is találhatott volna füvet. A csempészés vádja elől pedig az egyetlen menekvés az azonnali visszaút volt.

Kyle Marvin és Jared Leto, a WeWork alapítóit játszó színészek az elhíresült magángép előtt a sorozat egyik jelenetében (Apple.com)

A cég tele volt fiatal alkalmazottakkal, akik egyfajta partikultúrára szocializálódtak, és a menedzsment a lelkesedést fenntartandó, illetve a saját szertelenségét megtestesítendő például bármikor fogyasztható, ingyen sörrel kényeztették a munkatársakat. Ha valaki dolgozott már bármilyen munkahelyen életében, az pontosan tudja, hogy ez hova vezet.

A vállalat végül képtelen volt a saját maga által felturbózott várakozásoknak megfelelni és

az értékeltség 2019-ben összeomlott, éppen azelőtt, hogy a sokak számára exit-et jelentő nyilvános részvénykibocsátás, illetve az ezt követő tőzsdére lépés létrejött volna.

Addigra Neumann és felesége alatt teljesen elszaladt a ló, végleg elszakadtak a realitásoktól, amit a legalább egy kicsit is figyelmesebb nyilvános részvénypiac elemzői és influencerei már nem tudtak tolerálni.

A rengeteg excentrikus ostobaság, a korlátokat semmilyen szempontból nem ismerő alapító, és a féktelen növekedés hajszolása odáig vezetett, hogy már senki sem hitt nekik, a befektetők pedig kénytelenek voltak erővel kiszorítani a vezérigazgatót a cégből. Ez egyben az IPO akkori meghiúsulását is jelentette, és bár bő egy évvel később végül Neumann nélkül is tőzsdére került a vállalat, az értékeltsége ezen sorok írásakor a 6 milliárd dollárt sem éri el, ami kevesebb, mint 15%-a a csúcson lévő árazásnak és kevesebb, mint fele az összes belefeccölt pénznek. A papíron leírt veszteségek nagyságrendje bőven a tízmilliárd dolláros zónában volt, és akkor még a jelenértékről vagy az opportunity cost-ról nem is beszéltünk. Hogy a helyzet még rosszabb legyen: a vállalat mind a mai napig masszívan veszteséges.

Hogyan volt képes Neumann, egy harmincas, izraeli bevándorló ekkora lufit gyártani, és a legnagyobb befektetőket egy ilyen kudarchalomba behozni? Számos cikk, podcast, de még dokumentumfilm is készült erről, de

a legjobban a jelenséget a pénteken véget ért Apple TV+ sorozat mutatja be, amely nemcsak ezt a nehéz küldetést teljesíti, és nemcsak elképesztően szórakoztató módon tálalja az egész összetett jelenséget, de még mélyebb jelentést is képes adni az egész történetnek.

A sorozat készítői már a legelején hoztak egy kockázatos döntést: nem csupán a WeWork legfőbb arcára, Adam Neumannra fókuszálnak, hanem ugyanakkor súlyt adnak a feleségének: Rebekahnak is. Ez zseniális húzásnak bizonyult, ugyanis a kettőjük közötti szerelem és általában a párkapcsolati dinamika, illetve személyiségük gyengeségei miatti fokozatos eltorzulása fantasztikus ívet ad az egész történetnek és szinte mindent megmagyaráz arról, hogy miért és hogyan volt képes a páros ekkora buktát összehozni.

A férj lendülete, ambíciója, plafonokat áttörő egoja, de méginkább elképesztően szuggesztív magabiztossága egyszerre hozott létre egy ideális alapítót, egy brutális sales szakembert, és egy kockázatot a végsőkig vállalni hajlandó őrültet, aki nem ismer határokat. Őt nagyszerűen egészíti ki a gazdag családból származó, intelligens, társadalmilag ugyan érzékeny, de gyakran sekélyes, magában mélyen bizonytalan és kicsinyes párja, aki női erejével mégis képes tartalommal megtölteni már az elejétől fogva a WeWork sztorit.

A kettőjük közötti kémia nem működne ilyen jól, ha az alkotók nem választottak volna két nagyszerű színészt a feladatra, akik nem mellesleg holloywood-i hírességek is. Jared Leto a method acting legnagyobb alakjait is már-már megszégyenítő erővel hozza Adam Neumann karakterét: erőszakos, törtető, ellenmondást nem tűrő figura. Ám a leginkább lenyűgöző az, ahogyan az erős izraeli akcentust hátborzongató hiteleséggel szállítja minden egyes jelenetben.

Jared Leto, azaz Adam Neumann a sorozat egyik jelenetében (Apple.com)

A nehezebb feladat mégis a Rebekah Neumannt alakító Anne Hathawaynek jutott, aki mindig képes pozitív meglepetést okozni. Ő az a színésznő, akit a filmek plakátján meglátva mindig felhozza bennem a kérdést: mégis mit esznek rajta ennyire, hogy állandóan vezető szerepeket kap? Aztán elkezdem megnézni az adott alkotást, és már az elejétől kezdve elvarázsol, légies mozgása, magabiztossága, és nem utolsósorban mélyen zsongó, szinte Karády Katalinra emlékeztető hangja szinte magával ránt a történetbe. Neki azonban sokkal több jutott, mint a támogató feleség szerepe:

egy identitását és saját jogon elért sikereket kereső, kifelé határozott, befelé végsőkig elbizonytalanodott karaktert kell hoznia.

Egy olyan nőét, aki híres nagynénje, Gwyneth Paltrow árnyékában hasztalan próbál sikeres színésznővé válni, majd hiába vesz részt a vállalat megalapításában, ott sem találja a helyét. Amikor pedig nem kapja meg az elismerést, a már papíron gazdaggá vált nő aljas és kicsinyes bosszút áll bárkin, aki nem osztja az ő nézeteit. Belső bizonytalansága és éretlen személyisége ellenére mégis ő adja meg a korszellem kultúráját a cégnek: a vegán, világgal törődő, környezetvédő imidzset, amelynek azonban mégis a pénzre és a hatalomra fáj a foga. Kompenzációként lobogtatott önteltsége a cég felemelkedésének a férje által már akaratlanul is előkészített bukásához végül megadja a kegyelemdöfést.

Anna Hathaway, azaz Rebekah Neumann a sorozat egyik jelenetében (Apple.com)

A leginkább megdöbbentő azonban az egész történetben a laza ruhákban, gyakran mezítláb tárgyalásra járó, folyamatosan partizó és száztíz százalékon pörgő Neumannék stílusával szöges ellentétben álló,

karót nyelt, unalmas, száraz, öltönyös befektetők naivitása, és általában a tehetetlen sodródása az eseményekkel.

A leginkább jól sikerült karakter közülük Jamie Dimon, vagyis a JP Morgan nagy hatalmú vezére lett, ő rezignált, kikezdhetetlen stílusával képes egy kicsit felülemelkedni a szürke öltönyösök tömegén, és még a rengeteg pénz után sem érződik a történet nagy vesztesének. Annál inkább szánalmasak a Benchmark Capital szakemberei, akik vagy azért csetlenek és botlanak a tárgyalásokon, hogy Neumannék kedvében járjanak és még több pénzt tuszkolhassanak a zsebükbe, vagy éppen ellenkezőleg: hogy fogást találjanak rajtuk, amikor már érzik, hogy nagy baj van.

A rendezők és a stáb többi tagja is sokat dob a már amúgy is erősre sikerült forgatókönyvön. Ehhez a remek ízléssel kiválasztott zenék, a pénzeső és a féktelen növekedés miatt abszurditásig fajuló jelenetek humorára ráerősítő pörgős vágások nagyban hozzájárultak. Olykor a humorra és a karakterek gyengeségeinek bemutatására való törekvés azért ront az összképen. A Neumann házaspár alapító társát jelentő Miguel McKelvey és az őt alakító Kyle Marvin nem találja a helyét a történetben. A közte és Leto között kialakuló helyzet komikum, amelyben a visszafogottabb, csendesebb és aggódóbb tulajdonost minden egyes alkalommal elsöpri a lendületesebb alapító tornádója már két rész után kimerül, de az alkotók mégis erőltetik tovább a karakterét és a hasonló jeleneteket. McKelvey a valóságban mindvégig durván a háttérbe lett tolva, és bármilyen kegyetlenség is: a forgatókönyv íróknak ugyanezt kellett volna tennie a szerepével is.

A legfontosabb azonban, amiben a sorozat a könnyedség álcája mögött a legnagyobb sikert éri el:

remekül sikerül bemutatni a startup világ féktelenségét és gátlástalanságát, amely legalábbis ennek egy részére a dotkom forradalom óta igaz.

Ezek a friss cégek gyakran egyetlen célt tűznek ki maguk elé: minél több befektetői pénzt bevonni, és a valós tartalom, célok, a bevételek, a gazdaságosság, illetve az emberiesség szép lassan elvesznek az út közben. A Neumann házaspár elképesztő ütemben szórja a pénzt, miközben az emberekkel úgy bánnak, mint a sakkbábúkkal (és még ezek után sem jönnek ki igazán rosszul a buliból). Az egyetlen, amit tisztelnek, azok az új (!) befektetők és az ő dollármilliárdjaik. Ez a növekedést a végsőkig hajszoló, a valós eredményeket a látszat érdekében felpumpáló kultúra számos áldozatot hozott mind pénzben, mind eltékozolt tehetségben: a WeWork mellett elegendő a még durvább csalást rejtegető, szintén sok milliárdos veszteséget jelentő Elizabeth Holmes féle Theranos sztorira gondolni.

A sorozat további erénye, hogy még az átlagos néző számára is kockázati tőke, a növekedés, az üzlet és a tőzsdei bevezetés világából számos fogalmat, vagy folyamatot mutat be akaratlanul is.

Különösen tetszett, ahogyan a 7-8. részekben az ún. S-1 tájékoztatóról beszélnek, aminek hazai megfelelője a Kibocsátási Tájékoztató. Nekem is volt szerencsém több ilyennek az elkészítésében résztvenni, és ez bizony egy sok emberes, jó pá hónapig tartó, száraz, gyakran unalmas, kissé lélekölő meló, amit még nyomasztóbbá tesz, hogy fogalmunk sincs, mi lesz a rengeteg munka kimenetele. Ezt a tájékoztatót nyilvános részvénykibocsátásokhoz írják és a felügyeleti jóváhagyást követően, még a tőzsdei bevezetés előtt a lehetséges befektetők minden részletet és kockázatot megismerhetnek belőle a vállalattal kapcsolatban.

A sorozatban nagyszerűen mutatják be, hogy miért fontos ez a dokumentum és miért volt katasztrófa, hogy Rebekeh Neumann szinte meggyalázta ennek az elkészítését újszerű és alaptalan ötleteivel, miközben az egót növelő megírásának lehetőségéért cserébe visszafogadta kegyeibe a szintén a saját önteltségében fürdő férjét.

Ahhoz nem fér kétség, hogy ez a két ember tényleg szereti egymást, de a pénz és hatalom által szétroncsolt személyiségeik így a morális és intellektuális magaslat helyett csak még inkább a mélybe húzzák egymást.

A Neumann házaspárt alakító Anne Hathaway és Jared Leto a sorozat egyik jelenetében (Apple.com)

Mindez nem jelenti azt, hogy az egész startup világban őrült alapítók és vaksi befektetők a növekedést mindenáron hajszolva kártyavárakat építenének, hiszen rengeteg olyan frissen alapított cég van köztük, amely valódi értéket képvisel. A hangsúlyok azonban az utóbbi évtizedekben mégis ebbe az irányba tolódtak el, aminek a következménye leggyakrabban az, hogy ha egy cég el is jut a tőzsdéig, akkor a kibocsátás és a bevezetés után a frissen beszállt kisbefektetők járnak a legrosszabbul, nem is beszélve a vállalatok agyondolgoztatott, részvényopciókban bízó alkalmazottairól.

Lehet, hogy a mohóság néha jó dolog - nemcsak a nyolcvanas években, hanem napjainkban is - de ha ez kizárólagos szemponttá válik a startupok körében, akkor még sok hasonló esetet fogunk látni. Ennek pedig számos hátránya mellett csak egyetlen előnye van:

ilyen nagyszerű, magával ragadó sorozatot lehet a sztoriról készíteni.



Címlapkép: Anne Hathaway (Rebekah Neumann) és Jared Leto (Adam Neumann) a WeCrashed egyik jelenetében (Apple.com)