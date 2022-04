Betör a kriptovilág a nyugdíjakhoz – 20 millió ember már bitcoinba is fektetheti a nyugdíjpénzét

A Fidelity Investments az első nagyobb nyugdíjszolgáltató Amerikában, amely zöld utat adhat a bitcoinba történő befektetéseknek a nyugdíjpénzeknél – számol be a hírről a The Wall Street Journal

Az idei év későbbi felétől a Fidelity által menedzselt munkáltatói nyugdíjprogramban (401(k)) részt vevő 23 ezer munkáltató dönthet úgy, hogy a bitcoint is felveszi a befektetési eszköztárba a tagjaiknak. A Fidelity nyugdíjprogramja több mint 20 millió taggal rendelkezik, a szolgáltató 2700 milliárd dollárnyi vagyont kezelt ezekben a számlákban.

A tervek szerint a Fidelity a nyugdíjpénzek akár 20%-áig terjedő mértékben is engedheti a bitcoinba való befektetést, de ezt a küszöböt a munkáltatók egyéni szinten csökkenthetik. Egyelőre a kriptoeszközök közül csak a bitcoin lesz elérhető, de később kiterjeszthetik ezt más kriptovalutákra is. Azt is tudni lehet, hogy a bitcoin allokáció mintegy 5%-át rövid távú pénzpiaci alapokban tartják majd, hogy megfelelő likviditást biztosítsanak a napi tranzakciókhoz.

Arról egyelőre nem nyilatkozott a Fidelity, hogy a bitcoin befektetés a céldátum alapjaiban is elérhető lesz-e. Ezek ugyanis azok a nyugdíjportfóliók, amelyek az új nyugdíjhozzájárulások jelentős részét kezelik, mivel a munkavállalók automatikusan ezekbe a portfóliókba kerülnek (ehhez hasonló alapértelmezett nyugdíjpénztári portfóliók itthon a legtöbb esetben a kiegyensúlyozott portfóliók - a szerk.).

A lap úgy tudja, hogy egyre nagyobb az igény a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatók oldaláról a kriptoeszközökbe való befektetés iránt, különösen azon cégeknél, ahol fiatalabb a munkavállalói kör. Azok, akik a kriptoeszközökbe történő befektetés mellett vannak, azt mondják, hogy a nyugdíjmegtakarítás kis részének ide fektetése növelni tudja az elérhető hozamot a nélkül, hogy a portfólió teljes kockázata érdemben növekedne, emellett az infláció elleni védelem sem utolsó szempont.

Bár a Fidelity az első nagyobb nyugdíjszolgáltató, amely a kriptovilág felé nyit, tavaly a ForUsAll munkáltatói nyugdíjprogramokat menedzselő szolgáltató már bejelentette, hogy 5%-os mértékig engedélyezi a dolgozók számára a kriptoeszközökbe való befektetést. Erről bővebben itt írtunk:

