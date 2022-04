Ezt az állampapírt érdemes újra cserélni, ha korábban vettél belőle

Portfolio 2022. április 27. 13:45

Az infláció az állampapírpiacot is radikálisan átalakította, a korábban népszerű Magyar Állampapír Plusz (MÁP+) helyett most már szinte mindenki az infláció-követő eszközöket vásárolja. Sőt, a pénzromlás olyan mértékű, hogy érdemes lehet korábban megvásárolt papírokat is újra cserélni - mondta el a Portfolio napi podcastjében, a Checklist szerdai adásában Árgyelán Ágnes, a Portfolio Pénzügy rovatának elemzője.