Szárnyal a Facebook anyacége a gyorsjelentés után

A vártnál kedvezőbb eredményekről tudott beszámolni a Facebook anyacége, a kereskedés első perceiben valósággal felrobbant az árfolyam.

Nemrég tette közzé legfrissebb gyorsjelentését a Facebook anyacége, a Meta Platforms. A vállalat az előzetes várakozásokat meghaladó eredményről számolt be, még úgy is, hogy a bevételek csalódást okoztak. Emellett annak is örülhetnek a befektetők, hogy a felhasználók száma ismét nőtt.

A befektetők valósággal rávetették magukat a részvényre, jelenleg 15,4 százalékos a plusz a Metánál - az árfolyam egyébként a mai rali ellenére is jóval elmarad az év eleji szinttől.Amennyiben azonban a részvény emelkedése tovább fokozódik és a kereskedési napot több mint 19,1 százalékos pluszban zárja, az

minden idők második legjobb napja lenne a papír számára,

és 2013 júliusa óta a legnagyobb napi emelkedés.

