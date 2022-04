Eurizon: ezúttal nem biztos, hogy a Fed megmenti a részvénypiacokat

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Eurizon Asset Management Hungary írását olvashatják:

"Folyamatosan romlik a tőkepiaci hangulat annak ellenére, hogy nincs új, vagy éppen egyedüli fenyegetést jelentő, „vezető” kockázat. Ami talán mégis újdonság sajnos, hogy az eddig is ismert és létező kockázatok, mint a kínai karanténszabályok és korlátozások, a folyamatosan magas infláció, a romló vállalati eredmények, a recesszióval fenyegető FED szigorítás és az orosz-ukrán háború egyszerre jelentkeznek/fenyegetnek éppen, és ez a nem túl szerencsés „együtt-állás” várhatóan nem átmeneti jelenség lesz.

A FED szigorítás hatásaként az USA recesszió még továbbra sincs ugyan benne a konszenzusos várakozásban (a Deutsche Bank talán az egyedüli a meghatározó elemzőházak között, ahol ez már az alapforgatókönyv része), mi mégis ezt tartjuk jelenleg a legfenyegetőbb kockázati faktornak. A FED ugyanis egyértelműen harcot indított az infláció ellen, ami jelentős monetáris szigorítással vívható csak meg, és ugyan a jegybank azt kommunikálja (nagyon mást nem tehet), hogy ez csak lassulás (soft landing) lesz, és nem jelent majd gazdasági visszaesést az USA-ban (hard landing), a recesszió lehetősége és kockázata egyre nagyobb megítélésünk szerint.

A tartósnak tűnő negatív hangulat ellenére azonban csak lemorzsolódás látszik a tőzsdei árfolyamokban, aminek az a fő oka, hogy a piaci szereplők többsége az elmúlt évek tapasztalata alapján továbbra is azt várja, hogy a FED a meghirdetett szigorból visszavesz majd, ha ez tartósan negatív részvénypiaci teljesítménnyel jár (vagyis, ha „meg kell menteni a tőzsdéket”). Mi azonban úgy látjuk, hogy egyre több jel mutat abba az irányba, hogy változóban van ez a valóban létező jegybanki megközelítés. Az infláció ellen csak a szigorítással lehet jelenleg harcolni, és emiatt egy új „filozófiai megközelítés” (Davosban is hallható volt ez az irány), a stakeholder érdekek hangsúlyosabb figyelembevétele a shareholder érdekkel szemben kezd előtérbe kerülni. Ez a két kifejezés angolul hangzatos, magyarul kevésbé lehet ilyen frappánsan megfogalmazni az új üzenet lényegét, de nagyjából azt jelenti, hogy a részvénypiaci érdek önmagában kevésbé fontos jelenleg a monetáris döntések során, szemben az egyéb „érintettek” széles körének érdekeivel, beleértve mindenféle érdekcsoportot és különböző erkölcsi normákkal rendelkező embereket. Az új filozófiai megközelítés végeredménye/hatása lehet azonban fontos a pénzpiac számára, amit Bill Dudley (a New York-i FED korábbi elnöke) foglalt össze viszonylag érzékletesen, aki a napokban mondta azt, hogy az infláció leszorítása nyilvánvalóan és szükségszerűen károkat fog okozni a tőkepiacok számára.

A már így is viszonylag kockázatkerülő portfóliónkban a fenti kockázatok miatt tovább csökkentjük a részvénykitettséget a pénzpiaci eszközökkel szemben."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.