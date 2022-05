K&H alapok kezelője: a rövid lejáratú hazai kötvényekben lehet fantázia

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a KBC Asset Management írását olvashatják:

"A piaci szereplők továbbra is azt próbálják beárazni, hogy az inflációs nyomás mennyire lesz tartós, a jegybankoknak mennyire agresszívan kell erre reagálniuk, és ezzel mennyire akaszthatják meg a globális növekedési dinamikát. Mindez leginkább a kötvénypiaci folyamatokban volt tetten érhető, a hónap során ugyanis folytatódott a globális hozamemelkedési tendencia. Az amerikai tízéves állampapír hozamok tavaly év végén még 1,5%-on álltak, most pedig már a 3%-os szintet közelítik, és ez a nagyon gyors hozamemelkedés az egész világon érezteti hatásait. Az amerikai kötvényhozamok ugyanis kiindulópontként szolgálnak szinte a teljes befektetési univerzum számára: meghatározzák többek között rengeteg hiteltermék kamatozását, a kockázatmentes hozamot jelentik a legtöbb árazási képletben, illetve igazodási pontként szolgálnak a többi ország hozamszintjei számára is.

A részvénypiacon azok a szektorok szenvednek leginkább a hozamok emelkedésétől, ahol nagyon nagy jövőbeli növekedés volt beárazva, hiszen az emelkedő kockázatmentes hozamszint drasztikusan csökkenti a jövőbeli növekedés jelenértékét. Ilyen tipikusan az elmúlt évek sztárjának számító, az alacsony hozamkörnyezetből profitáló technológiai szektor. Ezzel szemben a defenzívebb, a gazdasági ciklusoktól és a kamatkörnyezettől kevésbé függő szektorok felülteljesítők lehetnek az emelkedő hozamkörnyezetben.

Az amerikai hozamok emelkedése természetesen a globális kötvénypiacra is komoly hatással van, főleg a feltörekvő piaci eszközök teljesítenek ilyenkor gyengébben. Az emelkedő amerikai kamatkörnyezet ugyanis jellemzően csökkenti a feltörekvő régiókba érkező tőkebeáramlást, gyengítheti a feltörekvő országok devizáit és ronthatja a gazdasági növekedési kilátásokat.

A hazai kötvénypiacon is a fenti trendbe illeszkedő folyamatokat láthattunk: a magyar tízéves kötvényhozamok tavaly év végén még 4,5%-on álltak, jelenleg pedig már 6,5% felett tartózkodnak. Ha az itthoni kötvénypiacot nézzük, a hozamemelkedés nagyobb részén már valószínűleg túljutottunk, azonban a magas inflációs környezet és a geopolitikai kockázatok miatt lehet még tér a további hozamemelkedésre. Ezért a jelentősen megnőtt hozamok ellenére még nem árt az óvatosság a hosszabb lejáratú kötvényekkel szemben, hiszen ezek árfolyama sokkal érzékenyebben reagál még a kisebb hozamemelkedésekre is. Ezzel szemben a szintén nagy hozamemelkedést maga mögött tudó rövid lejáratú hazai kötvényekben, vagy az ilyeneket tartó befektetési alapokban már lehet fantázia. A rövidebb lejáratú kötvények árfolyama ugyanis kevésbé érzékeny a további hozamemelkedésre, és az elmúlt évek rekord-alacsony hozamai után előre tekintve már értelmezhető hozampotenciált nyújthatnak.

A befektetési alapok kezelésénél folyamatosan követjük az eseményeket és a helyzetnek megfelelően igazítjuk a mögöttes befektetések összetételét és arányát. Ennek megfelelően a vegyes alapjainkban kis mértékben a hosszú távú súly alatt tartjuk a részvénykitettséget és a befektetéseken belül növeltük azoknak a régióknak és szektoroknak a súlyát, amelyeket kevésbé érinthetnek az emelkedő kamatok és a geopolitikai problémák. A régiókat tekintve ilyen lehet például az ázsiai, kiemelten a kínai részvénypiac, ahol a jegybank már egy ideje élénkítő lépésekkel segíti a gazdaságot. A szektorok szintjén pedig a hagyományosan defenzív ágazatok, mint például az egészségügyi szegmens részvényei lehetnek stabilabbak egy bizonytalanabb környezetben. Emellett a tartósan magas szinteken ragadó energiaárak az energia-szektor részvényeit segíthetik.

A kötvények terén a hozamemelkedés folytatódhat, ezért továbbra is alulsúlyozzuk ezt az eszközosztályt, azonban a hazai kötvények esetében a jelentős hozamemelkedés után már csökkentettünk az alulsúly mértékén."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.