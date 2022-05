Nagyot estek a piacok az elmúlt hónapokban és bár időről időre voltak felpattanások, a csökkenő trend végéhez egyik energiája sem volt elegendő idén eddig. A tegnapi FED kamatdöntés utáni nyilatkozat miatt azonban ismét egy komoly felpattanás volt az amerikai piacokon, ami a globális tőzsdéken is okozott kisebb-nagyobb optimizmust. A technikai elemzés segítségével megnézzük, hogy ideje már megvenni az esést, vagy ez még túl nagy kockázatot jelent.

BTFD - Buy The F*cking Dip.

Ez egy évek óta jelen lévő kifejezés és mondás, amely elsősorban a bitcoin és egyéb kripto spekulánsok körében vált népszerűvé. A nem túl bonyolult mondás lefordítva annyit tesz: vedd meg a kib*szott esést, és egyfajta erélyes befektetési tanácsra utal, ami azt jelzi: nyilvánvaló, hogy érdemes vásárolni. A négy szóból álló, nem feltétlenül szalonképes népi bölcsesség eredetét senki sem ismeri, de bizonyára valamelyik Reddites vagy egyéb olyan online fórumon jelent meg, ahol elsősorban első generációs spekulánsok cseréltek magvas eszméket a tőkepiacok alakulásáról. Az első hivatkozást még 2011-ből lehet megtalálni rá.

A mémesült mondás azonban inkább csak a kriptopiac igazi, széles értelemben vett szárnyalásával lett népszerű, amikor is a könnyed monetáris politika és a pozitív hangulat egyvelegeként lényegében minden visszaesés csak egy-egy viszonylag rövid életű korrekciónak bizonyult, így minden ezekben történt bevásárlás szép profitot hozott. A nem túl bonyolult kereskedési stratégiát egy minden ízében amatőr, erre a rigmusra felhúzott videoklip is igyekezett népszerűsíteni, amelyben szinte minden apró, a szubkultúrára jellemző mozzanat megjelent:

A videó készítői rengeteg tartalmat gyártottak a Youtube csatornájukra, azonban az utóbbi hónapokban alaposan visszaesett a lendület. Nem véletlenül, hiszen a mostani visszaesés valahogy mélyebbnek és hosszabbnak érződik, ráadásul nem csupán a kripto eszközök piacán, hanem minden olyan tőzsdén is, ahol a spekulációnak nagy tere és szerepe van. A háttérben elsősorban nem is a háború, illetve az energiaválság áll, hanem az infláció árnyékában a kamatemelési ciklus okán az évtizedes pénzbőség végével kapcsolatos félelmek.

Emiatt szinte minden piacon durva visszarendeződés következett be idén. Az S&P 500 szinte pontosan 10%-ot, a Nasdaq Composite közel 18%-ot, a DAX 12%-ot, a BUX 15%-ot, a bitcoin pedig 16%-ot veszített az értékéből 2022 eddigi kereskedési napjai során. Ráadásul május lévén már bőven benne járunk az évben, így egyre kevesebben hitték azt, hogy az elhúzódó medvetánc csupán egy illékony szellemkép.

Ám a tegnapi napon a FED kamatdöntését kísérő kommentárban volt egy mondat, ami arra utalt, hogy a júniusi ülésen nem várható olyan komoly lépés, mint amitől korábban sokan tartottak. Ez pedig az értelmezésük szerint kisebb visszaszoruló pénzmennyiséget jelent, így

talán marad elegendő tőke a piacon, ami megakadályozza a további eséseket, vagy akár még emelkedést is generálhat.

A piaci reakciókat ezért érdemes megnézni a technikai elemzés segítségével is, hogy közelebb jussunk a válaszhoz, amely arra a kérdésre igyekszik reagálni: Buy The F*cking Dip?

S&P 500

A legszélesebb körben követett amerikai részvényindex nemcsak egy fontos támasznál mutatott be pár napja egy kalapács alakzat formájában egy fontos fordulós formációt, de tegnap el is tudott erről rugaszkodni a FED kísérőszövegét látva. Ez mindenképpen fontos fejlemény abban a tekintetben, hogy az index kialakíthat egy új lokális minimumot, ami nincs érdemben lejjebb a korábbinál.

Azonban a hosszú trend utáni hosszú távú visszarendeződés végének bemondásához ez még nagyon kevés. Tavalyi megfigyelésünk volt, hogy az 50 napos mozgóátlag közeléből jött vissza mindig az S&P 500, ami alátámasztotta a nem túl bonyolult BTFD vélekedést. Most azonban a már korrekciónak nem nevezhető mozgás sokkal régebb óta tart és a mutató értéke jóval lejjebb van, mint a mozgóátlagok, amelyek ráadásul nem is megfelelő sorrendben helyezkednek el egymáshoz képest sem, hogy erős vételekről gondolkodjunk, legalábbis egyelőre.

Az indikátorok is inkább vegyes, mintsem egyértelműen pozitív képet sugároznak.

az RSI szépen eljött a 30-as értékek közeléből a hirtelen jött lendület miatt, ugyanakkor a volatilitás már most túlságosan magas ahhoz, hogy ez a momentum sokáig fenn is maradjon a piacon. Az pedig már inkább a negatív kategória, hogy bár a tegnapi nap forgalom szempontjából is jól sikerült, a CMF tanúsága szerint egyelőre inkább az enyhe pénzkivonás jellemzi a piacot.

Támasz: 4 160; 4 070

Ellenállás: 4 300; 4 500; 4 720; 4 800

Kockázat: átlagos

Rövid távú értékelés: pozitív

Középtávú értékelés: enyhén negatív

Hosszú távú értékelés: enyhén negatív

NASDAQ

Nem meglepő, hogy a kisebb cégeket is, és a technológiát nagyobb mértékben tartalmazó Nasdaq Composite index nagyon hasonlóan mozog, mint az S&P 500. és igazán az sem, hogy emellett mostanában egyértelműen látható a relatív gyengeség rajta. Itt már nem is annyira egyértelmű, hogy nem egy alacsonyabb lokális minimumon fordult az index, a teljesítmény is gyengébb, ás a trend is erősebbnek tűnik lefelé.

Nyilvánvalóan a piac ezen két fontos része nem fog elszakadni egymástól, de két fontos szempontot ennek kapcsán érdemes megfontolni. Egyrészt ha lesz is egyértelmű(bb) fordulat, akkor nem biztos, hogy a leggyengébb szegmensben érdemes turkálni.

Másrészt a korábbi vezető szektorok nélkül a teljes piac is aligha lesz elég erős ahhoz, hogy a tavalyi trend gyorsan visszatérjen.

Rövidebb távon még annyit lehet elmondani, hogy a pénzkivonás egy kicsit előbb és erősebben tért vissza ide, illetve a volatilitás itt még egy fokkal hangsúlyosabban üzeni, hogy itt az ideje egy kicsit nyugodtabb időszaknak.

Támasz: 12 600

Ellenállás: 13 400; 14 700; 16 050

Kockázat: átlagos

Rövid távú értékelés: enyhén pozitív

Középtávú értékelés: enyhén negatív

Hosszú távú értékelés: negatív

DAX

A DAX is bő fél évig építette a tetőt, amelynek végét a háború hozta el. Ennek során masszív csökkenő trend alakult ki, és a háború okozta problémák közelsége továbbra is meglátszik a német indexen.

Rövidtávon az fogja meghatározni a mozgást, hogy a szűk trendcsatornából merre tör majd ki az index.

A forgalom és a volatilitás is azt jelzi, hogy lassan itt az ideje egy komolyabb elmozdulásnak. Azonban azt még nagyon korai eldönteni, hogy ez a gyors csökkenő trend végét jelentené. Amennyiben az esés során a 13 750-es támasz ismét elesik, akkor az megerősíteni a csökkenő trendet.

Támasz: 13 750; 12 650; 11 500

Ellenállás: 14 810; 15 000; 16 300

Kockázat: átlagos

Rövid távú értékelés: enyhén negatív

Középtávú értékelés: enyhén negatív

Hosszú távú értékelés: negatív

BUX

A magyar piac a keleti kitettsége miatt még komolyabb relatív gyengeséget mutat. A BUX sokkal közelebb van a korábbi mélypontokhoz, mint a nyugati indexek többsége. Ráadásul jelenleg még túladottság sincs a piacon és az alacsony volatilitás is bőven ad teret a nagyobb elmozduláshoz.

A vevők ugyan az utóbbi bő egy hónapban megmutatták magukat olykor-olykor, de ez még az 50 napos mozgóátlag áttöréséhez sem volt elegendő, így inkább az eladók uralják a piacot.

A holnapi két nagy blue chip gyorsjelentése miatt a kockázat jelenleg kiemelkedőnek mondható.

Támasz: 41 800; 39 000

Ellenállás: 47 000; 49 200; 51 000; 53 900; 56 100

Kockázat: átlag feletti

Rövid távú értékelés: enyhén negatív

Középtávú értékelés: negatív

Hosszú távú értékelés: negatív

Bitcoin

Ha már a BTFD szóba került, akkor érdemes egy pillantást vetni az egyik leginkább a spekulánsok által uralt piacra is. A bitcoin már jó fél éve elhagyta mindenkori csúcsát és az utóbbi években ritka az ilyen hosszú drawdown. Az árfolyam azonban nemcsak csökkenő trendben van, de a talajt sem igazán találja egyelőre, és

nemrég egy szimmetrikus háromszögből is lefelé mozdult el. most már az a kérdés, hogy a legalsó támaszok képesek lesznek-e megtartani a kriptoeszköz kurzusát.

A szokatlanul alacsony volatilitás arra utal, hogy még a hónap folyamán komolyabb elmozdulás várható, egy kicsit valószínűbb, hogy inkább a déli irányban.

Támasz: 37 500; 35 000, 30 000

Ellenállás: 41 800; 47 500; 51 000, 54 000, 59 000, 66 000

Kockázat: magas

Rövid távú értékelés: enyhén pozitív

Középtávú értékelés: semleges

Hosszú távú értékelés: enyhén negatív

Az értékelés paraméterei

A támasz és ellenállás szintek olyan árfolyamokat jelölnek, amelyek a piaci pszichológia alapján nagyobb eséllyel képesek megfordítani egy-egy mozgást, illetve ezek áttörése után könnyebben elérhetővé válik a következő szint.

A kockázat a pénzügyi piacokon elérhető befektetési instrumentumok jellemző árfolyam-ingadozásához képest értendő. A kockázat az alábbi értékeket veheti fel: nagyon alacsony, alacsony, átlag alatti, átlagos, átlag feletti, magas, nagyon magas. Például, ha egy részvényre nagyon magas kockázati szintet írunk, akkor az azt jelenti, hogy a pénzügyi piacokon található eszközök között a legnagyobb árfolyam-ingadozást, így veszteséglehetőséget hordja magában.

Az értékelés során azt vizsgáljuk, hogy a technikai elemzés szerint újabb drasztikus külső behatás nélkül adott időtávon belül nagyobb eséllyel milyen irányú árfolyammozgást fog végezni.

Rövid táv: 15 kereskedési nap

Középtáv: 50 kereskedési nap

Hosszú táv: 200 kereskedési nap

Az értékelés az alábbi értékeket veheti fel: nagyon negatív, negatív, enyhén negatív, semleges, enyhén pozitív, pozitív, nagyon pozitív. Például, ha egy részvény esetén rövid távra a nagyon pozitív értékelést írjuk, akkor drasztikus külső behatás nélkül arra van jó esély, hogy a papír 15 kereskedési nap (azaz mintegy három hét) múlva magasabb árfolyamon fog forogni.

A technikai elemzés teljes körű értelmezéséhez, kérjük, hogy olvassa el az ezzel kapcsolatos általános tudnivalókat. Emellett szintén érdemes megnézni, hogy a technikai elemzés milyen módon tud segítséget nyújtani a kockázatkezelés során.

