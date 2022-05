Szigorít az államkincstár a szuperállampapírnál: holnaptól kevésbé éri meg visszaváltani

Változik a Magyar Államkincstárnál is a MÁP+ kamatfizetési időszakon kívüli visszavásárlási árfolyama, holnaptól már a kincstárnál is 99,5%-on váltható vissza idő előtt a papír, ami 25 bázispontos csökkenést jelent. Ahogyan arról múlt héten írtunk , a legtöbb forgalmazónál legújabban már 99,25-99,5%-on váltották vissza a papírt, úgy tűnik tehát, hogy a kincstár is beáll ebbe a sorba.