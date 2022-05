Folytatódást jelző japán gyertya formációk

A japán gyertya formációk sokat elárulnak arról, hogy a piacon milyen hangulat uralkodik és valójában a karmesteri pálca a vevőknél vagy az eladóknál található. A legtöbb jelzés ezen a területen fordulatról szól, de van olyan alakzat vagy szituáció, amikor a trend folytatódása, sőt: megerősítése történik. Előadásunk során ezeket nézzük meg, természetesen ahol csak lehet aktuális példákon keresztül. Az utolsó negyedórában a felmerülő kérdésekre is igyekszünk választ adni.

A 45 perces webinárium első félórájában a technikai elemzés módszertanának vonatkozó részeit mutatjuk be, mindenki által érthető módon. Ennek során azt is megvizsgáljuk, hogy a kereslet és kínálat árulkodó jelei milyen formában bukkannak fel, milyen fordulós jelzések vannak. Az utolsó percekben a kérdésekre is igyekszünk majd választ adni.

Tudásszint: Kezdő

Időpont: 2021. május 9., hétfő, 18:30 - 19:15

Előadó: Faluvégi Balázs (1998-ban kezdte befektetés szakmai karrierjét. Elemzőként dolgozott egy alapkezelőnél, illetve befektetési szolgáltatónál. Volt alapkezelő és portfoliókezelő, vezetett tőzsdére vagyonkezelő vállalatot, és társ-alapítóként létrehozott egy wealthtech céget, amely több nemzetközi díjat is kapott. Az országban elsőként kapta meg a CMT Level 3 papírt, amely a technikai elemzés legmagasabb szintű szakmai oklevele az Egyesült Államokban.)

Klikk ide a jelentkezéshez!

Átültetnéd az elméletet a gyakorlatba? Érdekel a tőzsde, a kereskedés? Kezd el a gyakorlást! HF Markets demószámla letöltése itt. (X)

Címlapkép: Getty Images