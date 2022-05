Hatalmasat zuhantak idén a tőzsdék - Mikor jöhet a várva-várt fordulat?

Számos globális bizonytalansági tényező árnyékolja be idén a részvénypiacokat, elég az orosz-ukrán háborúra, a kínai koronavírus-helyzetre vagy az amerikai inflációs várakozások körüli bizonytalanságokra gondolni. Ebben a környezetben jelentős tőkepiaci szakadást láthattunk eddig idén a legfontosabb indexeknél is, sokakban merülhet fel ilyenkor a kérdés, hogy mikor ér véget (legalább ideiglenesen) az esés. Erre a kérdésre keresve a választ cikkünkben megnézzük a legfontosabb technikai jelzőket, megvizsgáljuk, hogy vajon "megérhetett-e" már a helyzet egy kisebb-nagyobb felpattanásra.

Szakadnak idén a részvénypiacok

A koronavírus-járvány kirobbanása utáni pánikeladásokat követően valósággal szárnyaltak a részvénypiacok 2020-ban, a menetelés az emelkedő inflációs nyomás ellenére szinte töretlenül kitartott tavaly is. 2022-ben azonban már egészen más a helyzet, az idei egyelőre korántsem a tőzsdék éve, nagy eséseket láthattunk a legfontosabb indexeknél is. Több jelentős bizonytalansági tényező is nehezíti idén a befektetők dolgát, csak hogy a legfontosabbakat kiemeljük:

már a tavalyi év végén komolyabb hangot ütöttek meg a világ vezető jegybankjai az inflációs nyomás apropóján, többek között Jerome Powell nyugdíjazta az "átmeneti" kifejezést még novemberben, és megkezdődött az eszközvásárlási program fokozatos kivezetése és több jegybanknál is megkezdődtek a kamatemelések,

ezt követően még mindig az év elején kitört az orosz-ukrán háború , aminek következtében pánikszerű eladási hullám alakult ki a régiós részvényindexek mellett a vezető tőzsdéken is, aztán

a zéró toleranciát követő Kínában ismét felütötte a fejét a koronavírus-járvány, az ezt követő szigorú korlátozások gazdasági hatásai pedig széles körben érvényesülnek, így a befektetők a második legnagyobb gazdaság fejlődésének lassulásától tarthatnak, továbbá

a múlt heti amerikai kamatemelés után elsősorban az aggasztja a piacokat, hogy vajon képes lesz-e a Fed anélkül megfékezni az inflációt, hogy az amerikai gazdaságot recesszióba taszítaná.

Mindezek mellett a technikai tényezőt is érdemes kiemelni: megtörtek az emelkedő trendek az indexeknél, fontos szintek estek el és egyes szektoroknál különösen nagy eséseket láthattunk, főleg a tech-részvények sínylették meg a mögöttünk álló időszakot.

A csillagok együttállásának köszönhetően

jelentős esést láthattunk eddig idén a széles piacokon