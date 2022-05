Bár ma emelkedünk, de háborús mélypont felé tarthat a magyar tőzsde, kritikus szinten az OTP és a Mol

Az utóbbi hetekben a nemzetközi piacok negatív hangulatával együtt a magyar tőzsdén is komoly visszaesés zajlott le és nagyon úgy tűnik, hogy ezen a gyorsjelentések sem tudtak érdemben változtatni. Ráadásul a BÉT nagy részvényei jelentős mértékben alulteljesítőek is, ami tovább rontja az esélyeket a következő hónapokra. A BUX és a blue chipek többsége most már nagyon közel van a háborús, március elejei mélypontokhoz. Ha ezek elesnek, akkor még az sem kizárt, hogy a COVID-mélypontok is látótávolságon belülre kerülnek. Ennek az esélyeit boncolgatjuk a technikai elemzés segítségével.

Lassan vége a gyorsjelentés szezonnal a magyar részvénypiacon és az infláció, az energiaárak elszállása, a keleti háború bizony alaposan megkavarta a kártyákat a piaci szereplők kezében. Az első negyedéves eredmények között akadtak erős és gyengébbek is, de ami igazán számít, azok a piaci reakciók. Ha nem is az első pillanat, és a nyitás szintje, de a nap közbeni árfolyamakció, illetve általában is a következő napok viselkedése nem csupán rövidtávra, de akár hónapokra meghatározó lehet a trendekre nézve.

BUX

Az index esetén nem változtatunk múlt heti negatív értékelésünkön. A BUX a csökkenő háromszögből lefelé tört ki és bár ennek a napja nem volt igazán átütő erejű, azért az irány minden időtávon egyértelműnek tűnik.

Nincsenek pánikszerű eladások a piacon, de a vételi oldal a végsőkig elbizonytalanodott, a nagy intézmények pedig a kockázatmérséklő fázis miatt lassan csökkentgetni igyekeznek pozícióikat.

Egyelőre nem alakult ki a piacon túladottság sem, ezért van még tér a további csökkenésre, ráadásul a volatilitás ciklus is az aljánál jár, tehát még a hónap folyamán jó esély van egy nagyobb elmozdulásra.

Támasz: 39 000

Ellenállás: 41 800; 47 000; 49 200; 51 000; 53 900; 56 100

Kockázat: átlagos

Rövid távú értékelés: enyhén negatív

Középtávú értékelés: negatív

Hosszú távú értékelés: negatív

Díjmentes webinárium a magyar részvényekről csütörtök este



A 45 perces webinárium első félórájában a technikai elemzés módszertana segítségével megnézzük, hogy a következő hetekben és hónapokban mire számíthatunk ezektől az eszközöktől a piac jelzései alapján. Az utolsó negyedórában a kérdésekre is igyekszünk majd választ adni. További részletek itt érhetőek el.

MOL

Legutóbbi elemzésünkben a MOL-t a túlvettség miatt - kizárólag rövidtávra - enyhén negatív kategóriába soroltuk. Azonban az utóbbi napok esése egyre inkább azt a képet mutatja, hogy az olajrészvény nem csupán technikai okok miatt esik és többről van szó, mint egy mezei korrekcióról. A papír nem csak egy fontos támasz szintet, hanem a rövidtávú trendvonalat is könnyedén letörte.

Mostanra már a kitörési szintet tesztelgeti, és a középtávon is pozitív helyzet csak akkor maradhat fent, ha ez a szint meg tudja tartani a kurzust. Ez azért is kulcskérdés, mert a középtávú mozgóátlag is éppen itt helyezkedik el.

A hónapos és éves relatív erő még így is él, de aggasztó jel, hogy a forgalom alapú indikátor is egy hajszállal ugyan, de átment negatív tartományba. Ez egy olyan fejlemény, amire fél éve nem volt példa és világosan jelzi, hogy immáron nemcsak megálljt parancsoltak a befektetési alapok a vásárlásoknak, hanem voltak közülük olyanok is, akik elkezdtek eladogatni. A korábbi three white soldiers alakzat helyébe pedig egy three black crows formáció is belépett, ami szintén beárnyékolja a MOL piacát.

Támasz: 2 800; 2 540; 2 400; 2 340; 2 300

Ellenállás: 2 950; 3 200

Kockázat: átlagos

Rövid távú értékelés: enyhén negatív

Középtávú értékelés: enyhén pozitív

Hosszú távú értékelés: pozitív

OTP

Az index és a piac legmeghatározóbb részvénye mostanra már egyértelműen a leggyengébb tagjává is avanzsált. A bankrészvényről pár hete a nagy emelkedés ellenére negatív véleményt tettünk közzé és az árfolyam azóta ismét 20% feletti mértékben esett, erősen közelítve a március elejei mélypontokat. A gyorsjelentés inkább a negatív várakozásokat igazolta vissza a háború hatásai kapcsán, és továbbra is nagy az eladói nyomás a piacon.

Időről időre - ahogyan ma is - a hasonlóan volatilis papírok gyakran mutatnak kisebb felpattanásokat, de emögött egyelőre nem látni intézményi vételeket. Sőt:

a pénzkivonás a CMF indikátor alapján továbbra is masszív.

Túladottság nincs, viszont beszűkült volatilitás igen, ami megint csak egy nem jó jel, így a 9 900 Ft-os támasz megtartása a következő hónapok hangulata miatt alapvető fontosságú lesz.

Támasz: 9 900

Ellenállás: 11 600; 13 200; 15 500; 17 000; 18 400

Kockázat: átlag feletti

Rövid távú értékelés: enyhén negatív

Középtávú értékelés: negatív

Hosszú távú értékelés: negatív

Richter

A gyógyszerrészvény tegnap hajnalban tette közzé negyedéves eredményeit, amelyek egy kicsit meg tudták nyugtatni a piacot, ugyanakkor nem alakult ki olyan eufória, ami a trendfordulót akár csak elérhető közelségbe hozná. A piacra most egyfajta apátia, mintsem pánik a jellemző.

Komoly vevőket nemigen mutatkoznak, ugyanakkor az eladói oldal nagy intézményi szereplői is mintha elásták volna a csatabárdot.

A forgalom alapú indikátor ugyan továbbra is negatív tartományban van, de sokat jött vissza az elmúlt hetekben, ahogy enyhült az eladói nyomás. A nyugisabb hangulat miatt a szélsőségektől mentes a piac, ezért bár a trend lefelé él, a következő napokban, hetekben egyelőre nem látható nagyobb elmozdulásra komolyabb forgatókönyv.

Támaszok: 6 600

Ellenállás: 7 310, 7 900, 8 250, 8 400, 9 100

Kockázat: átlagos

Rövid távú értékelés: semleges

Középtávú értékelés: negatív

Hosszú távú értékelés: negatív

Az értékelés paraméterei

A támasz és ellenállás szintek olyan árfolyamokat jelölnek, amelyek a piaci pszichológia alapján nagyobb eséllyel képesek megfordítani egy-egy mozgást, illetve ezek áttörése után könnyebben elérhetővé válik a következő szint.

A kockázat a pénzügyi piacokon elérhető befektetési instrumentumok jellemző árfolyam-ingadozásához képest értendő. A kockázat az alábbi értékeket veheti fel: nagyon alacsony, alacsony, átlag alatti, átlagos, átlag feletti, magas, nagyon magas. Például, ha egy részvényre nagyon magas kockázati szintet írunk, akkor az azt jelenti, hogy a pénzügyi piacokon található eszközök között a legnagyobb árfolyam-ingadozást, így veszteséglehetőséget hordja magában.

Az értékelés során azt vizsgáljuk, hogy a technikai elemzés szerint újabb drasztikus külső behatás nélkül adott időtávon belül nagyobb eséllyel milyen irányú árfolyammozgást fog végezni.

Rövid táv: 15 kereskedési nap

Középtáv: 50 kereskedési nap

Hosszú táv: 200 kereskedési nap

Az értékelés az alábbi értékeket veheti fel: nagyon negatív, negatív, enyhén negatív, semleges, enyhén pozitív, pozitív, nagyon pozitív. Például, ha egy részvény esetén rövid távra a nagyon pozitív értékelést írjuk, akkor drasztikus külső behatás nélkül arra van jó esély, hogy a papír 15 kereskedési nap (azaz mintegy három hét) múlva magasabb árfolyamon fog forogni.

A technikai elemzés teljes körű értelmezéséhez, kérjük, hogy olvassa el az ezzel kapcsolatos általános tudnivalókat. Emellett szintén érdemes megnézni, hogy a technikai elemzés milyen módon tud segítséget nyújtani a kockázatkezelés során.

A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

A cikk szerzője rendelkezik nyugdíjcélú OTP részvény befektetéssel.

