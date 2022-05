Drágább lett kiszállni a szuperállampapírból – Megéri így prémium állampapírra váltani?

Múlt héten számoltunk be arról , hogy a Magyar Államkincstár is beállt a banki forgalmazók sorába azzal, hogy a korábbi 99,75% helyett 99,5%-on váltja vissza idő előtt a Magyar Állampapír Pluszt. Felmerül a kérdés: azzal, hogy a kincstárnál is drágább lett a MÁP+-ból való kiszállás, megéri-e így is eladni a papírt és inkább a Prémium Magyar Állampapírt választani? Alábbi cikkünkben erre keressük a választ. Sőt, egy máik lehetőséget is felvillantunk.

Bár a legtöbb banki forgalmazónál már korábban is ezt láttuk, a kincstár múlt héten döntött úgy, hogy a lejárat előtti MÁP+-okat, amelyeket eddig 99,75%-on váltott vissza, már csak 99,5%-on vesz vissza, és ez minden eddigi sorozatra vonatkozik, tehát 1 millió forintonként 2500 forint mínuszt jelent ez a változás azoknak, akik nem a kamatfizetés utáni napokban váltják vissza a papírt.

Ilyen inflációs számok mellett azonban érthető, ha sokan azon gondolkodnak, hogy a megtakarításunk egy részét inflációkövető állampapírban tartanák.

Ha valaki most venne 3 vagy 5 éves Prémium Magyar Állampapírt, akkor előbbi esetben 6,74%-os, utóbbi esetben pedig 7,44%-os lejáratig számított éves hozammal kalkulálhat. Mindkét szám jóval meghaladja a MÁP+ 3 évre kalkulált 4,43, illetve 5 éves 4,95%-os hozamát.

Feltételezések



A 3 és 5 éves PMÁP esetén az első, jövő évi kupont ismerjük, hiszen az a tavalyi inflációt (5,1%) veszi alapul. A fennmaradó évek inflációs adatánál pedig az MNB inflációs várakozásával kalkulálunk.

Egy példával szemléltetve: ha valaki egymillió forintot fektet be 3 és 5 éves időtávon, akkor MÁP+-szal, illetve PMÁP-pal az alábbi összeget kapná kézhez a jelenlegi infláció feltételezések mellett. Látható, hogy

3 év múlva a prémium állampapír több mint 77 ezer forinttal, 5 év múlva pedig már közel 160 ezer forinttal többet hozna a konyhára.

MÁP+-ban van a megtakarításom, érdemes még váltani?

Mi van akkor, ha valakinek már van MÁP+ papírja és azon gondolkodik, hogy a rosszabb árfolyam mellett is megéri-e visszaváltani a hajdani szuperállampapírt és a pénzből inkább inflációkövető állampapírt venni?

Kiindulásképp ez esetben is megnéztük, hogy mennyi a lejáratig számított hozama annak, aki már induláskor, aki másfél éve és aki fél éve szállt be a MÁP+-ba. Ezek sorban 5,96%, 5,45% és 4,75%. A számok alátámasztják, amit tudni lehetett: minél korábban vett valaki a hajdani szuperállampapírból, annál nagyobb a lejáratig számított éves hozama (a lépcsős és emelkedő kamatozás miatt). Ez azt is jelenti, hogy

minél korábban szállt be valaki Magyar Állampapír Pluszba, annál nagyobb hozam (annál nagyobb infláció) kell a PMÁP esetében ahhoz, hogy megérje a MÁP+-t eladni és helyette inflációkövető papírt venni.

Ráadásul a PMÁP-vásárlásnak úgy is „meg kell érnie”, hogy a MÁP+ visszaváltása drágább lett. Így megnéztük, hogy az MNB inflációs várakozása alapján hogyan alakul a 3 és 5 éves prémium állampapír lejáratig számított éves hozama, ha most vesszük meg egyiket vagy másikat, belekalkulálva ezúttal azt a költséget is, amit a MÁP+ eladása miatt szenvedünk el (feltételezzük, hogy a MÁP+ eladásából fedezzük az inflációkövető papír megvételét).

eset: A 3 éves papírnál a MÁP+ visszaváltásának költségét is figyelembe véve a fennmaradó időszakra éves átlagban 6,54%-os lejáratig számított hozam jön ki (érthető módon kevesebb, mint a fent jelzett 6,74% alap esetben). Gyakorlatilag tehát drágább idő előtti MÁP+ visszaváltás ide vagy oda: akkor is megéri 3 éves PMÁP-ra váltani, ha a legelső és ezáltal a legmagasabb hátralévő hozammal bíró MÁP+-unk van (6,54% szemben az 5,96%-kal). Teljesen mindegy tehát, mikor vettük a MÁP+-t, minden esetben megéri átváltani és belőle 3 éves inflációkövető papírt venni. eset: Az 5 éves PMÁP esetében is igaz ez: itt a lejáratig hátralévő éves átlagos hozam 6,73%-ra jön ki, belekalkulálva a MÁP+ visszaváltása miatti veszteséget is, de ez így is jóval magasabb, mintha a MÁP+ első sorozatát tartanánk meg lejáratig.

Összességében tehát még az MNB által kalkulált, hosszabb távon 3%-os infláció mellett is megéri MÁP+ helyett prémium állampapírt választani, még abban az esetben is, ha a vásárlást a MÁP+ eladásából finanszírozzuk.

Arról nem is beszélve, hogy az infláció idén vélhetően nagyobb lesz, mint az MNB mostani várakozása, márpedig minél magasabb az infláció, annál nagyobb fölénnyel győz a PMÁP.

A lakossági állampapírokon túl

Gyakorlatilag most az a helyzet áll fenn, hogy

a piacon elérhető 5 éves államkötvény magasabb hozammal forog, mintha most vennénk meg az inflációkövető 5 éves állampapírt (7,64% vs. 7,44%).

Ötéves időtávon így az is megfontolható befektetési lehetőség, ha valaki az 5 éves magyar állampapírt (2028/B) veszi meg, de ebben az esetben nem árt több dologra is figyelni:

ez a papír csak akkor hoz 7,64%-ot éves szinten, ha lejáratig tartjuk (lejárat előtti eladásnál a lakossági állampapírokénál rosszabb visszavásárlási árfolyam mellett a kamatlábkockázatot is futjuk).

(lejárat előtti eladásnál a lakossági állampapírokénál rosszabb visszavásárlási árfolyam mellett a kamatlábkockázatot is futjuk). Érdemes az inflációs várakozásokat is figyelembe venni: ha a következő időszakban arra számítunk, hogy emelkedik még az infláció, akkor az 5 éves PMÁP a jelenleginél magasabb hozamot is fizethet, tehát nem biztos, hogy megéri 7,64%-on rögzíteni magunkat. Ha viszont arra számítunk, hogy a következő időszakban jelentősen csökken az infláció, megérheti a 2028/B megvétele, hiszen utóbbi esetben azt magasabb árfolyamon is értékesíteni lehet lejárat előtti eladáskor.

Címlapkép: Getty Images