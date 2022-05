Fedezd fel a műtárgyakat! – Családi élmények a Műtárgyak Éjszakája Fesztiválon

A művészettel való ismerkedést nem lehet elég korán kezdeni. Éppen ezért a május 26-28. között megrendezésre kerülő VI. Műtárgyak Éjszakája fesztiválon jobbnál jobb gyermek-, ifjúsági és családi programok közül is válogathatnak.

A múzeumi környezet, a tartalmas és játékos kulturális események a fiatalabb korosztály érdeklődését is felkeltik, ráadásul nemcsak a művészet, hanem a világ dolgai iránt is. A kiállításlátogatás segíti a kritikai gondolkodás és a képzelőerő, a múzeumpedagógiai foglalkozások pedig a kreativitás és a problémamegoldó képesség fejlődését. Arról sem feledkezhetünk meg, hogy a programok során a szülők minőségi időt töltenek el a gyermekeikkel közösen. A háromnapos Műtárgyak Éjszakája Fesztiválon a fiatalok játékos és kreatív formában találkozhatnak a művészetekkel, az eseményeken való részvétel kicsiknek és nagyoknak egyaránt maradandó élményt jelenthet.

A nemrégiben megújult Walter Rózsi-villában különleges helyszínen ismerkedhetnek a modernizmussal a gyerekek. A legkisebb korosztály különböző építőjátékokat próbálhat ki a Mi volt a Lego előtt nevet viselő eseményen, az alkotni vágyók pedig kézműves foglalkozásokon élhetik ki a kreativitásukat. A programokat Magyaróvári Fanni Izabella muzeológus tartja.

A 7-18 éves korosztály, valamint a családtagjaik számára jó választás a Gödöllői Iparművészeti Műhely Tükröződések című kiállítása, illetve az ahhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai program, amely a kortárs képző- és iparművészet sokszínűségét mutatja be néhány kiválasztott alkotáson keresztül, figyelemfelkeltő, befogadható formában.

Turistának lenni a saját országunkban, sőt akár a saját városunkban mindig izgalmas tapasztalat. Fedezzétek fel együtt Buda egyik legkülönlegesebb, gyönyörű szegletét, Gül Baba türbéjét és annak festői környezetét! A Rózsák Atyjának sírhelye és személye is számos érdekességet tartogat, az oszmán dervis életét övező legendákról éppúgy szó lesz a tárlatvezetésen, mint arról, hogy hogyan is fest pontosan egy oszmán pénzérme, vagyis az akcse. A türbe körül elhelyezkedő egykori Wagner villa állandó kiállítását önállóan is megtekinthetitek. Az Arasinda török zenekar koncertje pedig kiragad és messzire repít a város nyüzsgéséből.

Az alkotásban örömüket lelő fiatalok a porcelánfestéssel és a porcelánkészítéssel barátkozhatnak a Herendi Porcelán Palota foglalkozásain. A porcelánkészítés során rózsát formázhatnak, szakemberektől leshetik el a mesterség csínját-bínját.

A sportért, azon belül is a bicajozásért lelkesedő kamaszok, kiskamaszok és rokonaik a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában a kerékpárversenyzés történetéről láthatnak nagyszabású kiállítást (Budapest saluta il Giro! – Budapest köszönti a Giro-t!), amely a Giro d’Italia és a kerékpársport történelmi tradíciói előtt tiszteleg. A tárlaton és a hozzá kapcsolódó vezetésen is fontos szerepet kapnak a versenyekhez fűződő legendák, így például a Giro d’Italia-n mindmáig egyetlen nőként induló Alfonsina Strada története.

A középiskolások természetesen már önállóan is ki tudják választani a nekik tetsző foglalkozásokat, azonban mégis felhívnánk az ő és a családtagjaik figyelmét két programra. 16 éven felülieknek lehet érdekes a Frida című film vetítése a Bem Moziban, amely az erős és szenvedélyes mexikói festőművész életét mutatja be. Az öltözködés minden életkorban az önkifejezés eszköze lehet, de talán sosem annyira hangsúlyosan, mint kamaszként. A KACs Műhely foglalkozásán (Te hogyan viseled?) olyan egyedi öltözékkiegészítők készítésére nyílik mód, amellyel egyrészt a különbözőségünket, másrészt a mások iránti együttérzésünket, tiszteletünket és támogatásunkat is kifejezhetjük. A foglalkozáson szó lesz a megkülönböztetésről és a másokért való kiállás fontosságáról. Újrahasznosítható alapanyagok, szabás-varrás, hímzés és csomózás várja a résztvevőket.

A Műtárgyak Éjszakája Fesztivál többi programja között is megannyi izgalmas csemegére bukkanhattok – akár családilag is. A teljes programkínálat és a regisztráció itt érhető el.

Szerző: műtárgy.com