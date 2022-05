Ezeket a befektetéseket keresik most a vagyonos magyarok

Mostanában az árupiaci termékek a legkeresettebbek, főként a búza és az olaj, de megnőtt a hazai piacon befektetni kívánók aránya – árulta el a prémium banki ügyfelek preferenciáit Szabó Sándor, az SPB Befektetési Zrt. prémium banking igazgatója és igazgatósági tagja. A Portfolio-nak adott interjúban a szakember beszélt arról is, milyen devizában érdemes megtakarítani, mely eszközök adhatják a legnagyobb védelmet az infláció ellen, és melyek azok a szegmensek az árupiacokon, ahol lehet még pénzt keresni.

Hogyan hatott az orosz-ukrán háború a prémiumbanki ügyfelek befektetési hajlandóságára és kockázati étvágyára? Mi most a legkeresettebb befektetési termék?

Szabó Sándor: Összességében azt látjuk, hogy az ügyfeleket a háborúval kapcsolatos, tragikus híreken túl az orosz invázió várható hosszú távú gazdasági hatásai is aggodalommal töltik el. Ettől függetlenül, bár az elmúlt két és fél hónapban jelentősen megnőtt a volatilitás a piacokon, a főbb trendek tekintetében egyelőre nem látunk összeomlást – igaz, túlzottan optimisták sem vagyunk –, inkább az eddig tapasztalt oldalazó piacra számítunk a következő időszakban is. Kedvező hír, hogy az általunk kezelt portfóliók az elmúlt hónapokban is felülteljesítették a piacok átlagos hozamát.

Mostanában az árupiaci termékek a legkeresettebbek, főként a búza és az olaj.

Március eleje óta azonban az – egyébként hagyományosan nemzetközi részvény- és kötvénypiaci eszközökben gondolkodó – ügyfeleink körében megnőtt a hazai piacon befektetni kívánók aránya. Ez egyrészt annak tulajdonítható, hogy a devizás pozícióikat sikerült jó árfolyamon zárniuk, másrészt pedig az elmúlt időszakban a magyar piacon is kedvező lehetőségek kínálkoztak a rövid távú eséseket kihasználó ügyfelek számára, akik mostanában fokozott érdeklődést mutatnak a blue chipek, elsősorban az OTP, másodsorban a MOL és a Richter részvénye iránt.

Jól teljesítettek az elmúlt két és fél hónapban az inflációkövető ETF-ek is, amelyekre a fix kamatozású kötvényeket lecseréltük. Ha pedig a hazai állampapírok között keresgélünk, akkor az emelkedő hozamú Diszkont Kincstárjegy ajánlható még a nagyon rövid távú befektetési lehetőséget kereső ügyfeleknek.

Milyen hatással voltak a prémiumbanki vagyonfelhalmozásra az utóbbi negyedév történései, és mire számíthatnak idén a vagyonalakulás szempontjából?

Sz.S.: A tavalyi évet 10,5 milliárd forintos kezelt vagyonnal zárta a prémium üzletág, amely így 2021-ben 13 százalékkal bővült. Az elmúlt negyedévben is folyamatos volt a vagyonbeáramlás a prémium üzletág esetében – a friss tőke elsősorban új ügyfeleink részéről érkezett –, így a tavalyi év végéhez képest tovább nőtt a kezelt vagyonunk. A korábbi évekhez hasonlóan 2022 egészét tekintve is két számjegyű bővülést várunk az üzletágtól.

Mi várható a forint piacán? Milyen devizában érdemes megtakarítani?

Sz.S.: A háború miatt a feltörekvő piaci devizák többsége nyomás alá került, ezek közül a forint sem volt kivétel. Véleményünk szerint egészen addig, amíg véget nem ér a geopolitikai válság, a forint a legjobb esetben is a 370-375 körüli szinten stagnálhat az euróval szemben – még az MNB erőfeszítései ellenére is.

A mi befektetési stratégiánkat békeidőkben is az jellemzi, hogy devizatúlsúllyal dolgozunk – és azon belül is felülsúlyozzuk a dollárt – ezt abszolút csak megerősítették az elmúlt hónapok történései. Éppen ezért a továbbiakban sem tervezünk változtatni ezen a stratégián, mivel sem a dollár gyengülésére, sem a forint jelentős mértékű erősödésére nem számítunk.

Azt is mondhatnánk, hogy az erős forint kockázata igencsak limitált.

Milyen megtakarítási lehetőséget ajánlanak azoknak, akik az infláció elleni védelmet keresik?

Sz.S.: A magasabb kockázatvállalási hajlandósággal rendelkező ügyfelek számára a nyersanyagpiaci befektetéseket, és az ezekhez kapcsolódó indexkövető termékeket ajánljuk, valamint az élelmiszerárakat követő befektetéseket. Előbbire példaként említhetem az olajat, amely idén 48,2 százalékkal drágult, míg az utóbbiak közül a gabona lehet érdekes a befektetők számára, amelynek értéke 47,3 százalékkal emelkedett az idei év eleje óta (ezek a termékek tőzsdén kereskedett befektetési alapokon, úgynevezett ETF-eken keresztül elérhetőek ügyfeleink számára). A kötvénypiacon a rövid lejárattal rendelkező fix, és az inflációhoz indexált változó kamatozású eszközök teljesíthetnek jól. A devizapiacon a hosszabb távú inflációs kilátások fennmaradása a dollár erősödését jelentené, így indokolt lehet a portfóliók felülsúlyozása dollárban.

Mennyire aktívak a prémiumbanki ügyfelek a lakossági állampapírok piacán? Melyik termék most a favorit?

Sz.S.: Az elmúlt időszakban a növekvő bizonytalanság és az emelkedő inflációs várakozások miatt megnőtt a lakossági állampapírok – elsősorban a 3 hónapos diszkont kincstárjegy és az inflációkövető Prémium Magyar Állampapír – népszerűsége ügyfeleink körében, de ezek továbbra is csak limitált részét teszik ki a portfólióinknak. Ezeken túl ügyfeleink figyelmébe ajánljuk még a Prémium Euró Magyar Állampapírt is, amelyet most emeltünk be a kínálatunkba.

Árupiacok – ezeken van még befektetési potenciál vagy már túl sokat emelkedett a piac?

Sz.S.: Jelenleg azt látjuk, hogy az olyan nyersanyagok, mint a gabona, a kőolaj vagy a földgáz – az ellátási nehézségek okozta szűkös kínálat és a folyamatosan növekvő kereslet miatt – még mindig emelkedő árpotenciállal rendelkeznek. Ráadásul az említett árucikkek exportjának helyreállása még a geopolitikai válság azonnali megszűnése esetén is elhúzódna, ezért nem számíthatunk az árak csökkenésére. Az árupiacokon érdekes még a lítium is, ez lehet az egyik legfontosabb árucikk az idei évben.

Említette, hogy a prémium üzletág idén is szeretné fenntartani két számjegyű növekedését. Mi a stratégiájuk?

A fő célunk az, hogy olyan ügyfeleket is megszólítsunk, akikhez eddig még nem jutottunk el. Ennek érdekében szeretnénk stratégiai jellegű együttműködéseket kialakítani független hazai pénzügyi szolgáltatókkal, örömünkre szolgál, hogy az első ilyen együttműködés részleteit várhatóan heteken belül bejelentjük. Annyit már elárulhatok erről, hogy egy hozzánk hasonlóan független, magyar tulajdonú közösségi pénzintézettel lépünk szövetségre, és e pénzintézet ügyfelei számára fogunk úgynevezett ESG – vagyis a környezeti, társadalmi, vállalatirányítási és közösségi célokat kiemelten szem előtt tartó cégek értékpapírjait tartalmazó – portfóliókat összeállítani és kezelni. Közös ügyfeleink így nemcsak a saját vagyonukat tudják majd megvédeni az inflációtól, de aktívan támogathatják is a mindannyiunk számára fontos célok elérését.

A cikk megjelenését az SPB Befektetési Zrt. támogatta.

Címlapkép és képek forrása: SPB