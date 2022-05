Hamburger vagy pelmenyi, avagy miért nem lesz így birodalom soha Oroszország?

Egyre látványosabbak a jelei annak, hogy Oroszország majdnem minden értelemben elveszíti a közel három hónapja elindított háborúját Ukrajna ellen. Ez hatalmas csapás a nagy medve birodalmi ambícióira és a Szovjetunió modern változatának visszaállítására. Bár Moszkva több stratégiai hibát is elkövetett a katonai lépések során, illetve a felkészülés és az utánpótlás vonalak biztosítása kapcsán, a legnagyobb baklövést nem is a harctéren tette meg, hanem a szívek megnyerésében. Ebben bizony nagyon rosszul áll Oroszország és az elmúlt hónapok tovább rontották a helyzetet, ami a geopolitikai küzdőtéren végzetesnek bizonyulhat.

Meghatározó nap volt hétfőn Oroszországban, még ha egy kicsit jelképes értelemben véve is.

A McDonald’s amely már több, mint két hónapja zárva tartja üzleteit a világ legnagyobb kiterjedésű országában, végleg megszünteti azokat és kivonul a háború miatt. A vállalaton nyilvánvalóan nagy volt a befektetői nyomás, hogy ezt a lépést hozza meg, főként etikai okok miatt, bár annak is lehetett szerepe, hogy ez az állapot havi szinten 50 millió dollárjába került az amerikai központú vállalatnak. Az elmúlt hetekben pedig nyilvánvalóan gőzerővel dolgoztak azon, hogy a teljes zárást minél gyorsabban meg is tudják valósítani. Ez még így is egy újabb bizonyíték arra, hogy ma már nemcsak a pénzügyi, hanem az ESG szempontok is szerepet játszanak a részvénypiacokon.

A McDonald’s és a KFC egy-egy bezárt üzlete egy moszkvai bevásárlóközpontban. (Konstantin Zavrazhin/Getty Images)

A gyorsétterem lánc döntései azonban még sokkal messzebb mutatnak, mint a saját stakeholdereinek kiszolgálása, hiszen ma már kevés fontosabb jelképe van a globalizációnak, mint a McDonald’s. A cég 120 országban van jelen, közel 40 000 egységgel, ahol napi szinten több, mint 70 millió ember fogyaszt el egy-egy hamburgert, vagy más gyorsételt. A Forbes kissé önkényes, de vállalható kimutatása szerint a nagy sárga M betű fémjelezte márka értéke önmagában meghaladja a 46 milliárd dollárt, amivel a 10. legértékesebb az egész világon.

Bár az étlapon vannak ugyan országonként és régiónként változások, sokkal inkább az azonosságok a feltűnőek. Ha Thaiföldön már unjuk a Khao Padot, Mexikóban a Quesadillast, Japánban a Rament, akkor ha betérünk a helyi Mekibe, pontosan tudjuk, hogy nagyjából ugyanazt a megbízhatóan unalmas, kissé műanyag, de laktató Big Mac-et tolhatjuk be az arcunkba, mint a világ bármely pontján.

Ez a hamburger pedig ikonikus nem csak a bulikázásból hazafelé tántorgó gimnazisták, hanem a remélhetőleg sokkal józanabb makro közgazdászok között is, akik a vásárlóerő paritást a mindenhol ugyanolyan ételen igyekeznek lemérni. A módszer ugyan nem teljesíti a tudományos alaposság minden kritériumát, de az ésszerűség keretei közé belefér, ahol a homogenitásnak igen nagy szerepe van. Egy igazi globális termékről van tehát szó, amelynek a francia verziója csak annyiban tér el az amerikaitól, hogy Le Big Mac-nek kell kiejteni, amint azt Vincent Vegától a Ponyvaregényben megtanulhattuk.

Bár a hamburger eredetét pontosan nem tudjuk, számos jel mutat arra, hogy tényleg észak-német területekről származik. Az egyik népszerű legenda szerint például eredetileg a Hamburg America Line hajótársaság transzatlanti járatain kezdték el felszolgálni, eleinte csak kolbász volt két kenyérszelet között, majd idővel az előbbit felváltotta a már jól ismert darált marhahús. Maga az ún. frikadelle, a serpenyőben sütött darált marhahús pedig Dániából érkezett, amely közvetlen közelségben van Hamburghoz, ezzel tovább erősítve a legendát. Akárhonnan is származik százmilliók egyik kedvenc eledele, ahhoz nem fér kétség, hogy a hamburgert Amerika tette naggyá, először a saját határain belül, majd később az egész világon.

A világsiker lehengerlő, és ma már legtermészetesebb dolog, hogy a fejlett világban, de még a feltörekvők között is alig karnyújtásnyira van a legközelebbi burgeres. Még az agglomerációban élve is nagyon könnyű dolgom van és elképesztő kínálatból válogathatok, ha erre az ételre vágyom, 10 km-es körzetben csak a Wolt alkalmazásban 65 különböző helyről rendelhetek hamburgert, illetve annak zavarbaejtően sok variációját.

Pelmenyi (Getty Images)

A pelmenyi is egy egészen kiváló étel, és bár nem annyira tipikusan gyorskaja, a kissé macerás előkészítés után már viszonylag gyorsan be lehet fejezni, ha egy-egy rendelés beérkezik az adott vendéglátó egység konyhájára. Az eredetileg Szibériából származó, ízig-vérig orosz, hússal töltött tészta közel sem tett akkora népszerűségre szert, mint a hamburger. Visszatérve a fenti, nem reprezentatív személyes mintavételemre: a Wolt applikációból ugyanazt a fotelt el sem hagyva, szintén 10 km-es körzeten belül mindössze hét olyan éttermet találtam, ahonnan pelmenyit rendelhetnék.

A Mashed számításai szerint csak a már sokat emlegetett McDonald’s eddigi történelme során 400 milliárd hamburgert adott el, eközben nemzetközi szinten is sikeres orosz étterem láncról, ahol pelmenyit és blinit tolnának emberek millióinak az orra alá, egyáltalán nem tudunk. Az eltérő ismertségre vagy inkább népszerűségre utal az is, hogy amíg a Google 780 millió találat dob fel a hamburgerre, addig a pelmenyi esetén ugyanez a szám alig haladja meg a 4 milliót.

Mégis mitől lett ennyire sikeres a hamburger és ennyire sikertelen a pelmenyi?

Hogyan tudta a McDonald’s, a Burger King és társaik így meghódítani a világot, miközben Moszkvából vagy Szentpétervárról sem volt erre esélye senkinek sem?

Miért tömi magába a fél világ az amerikai ételt, miközben az orosz csak egy szűk körű gourmet szegmensen belül tud korlátozottan népszerű lenni, pedig természetesen szó sincs semmiféle gasztronómiai felsőbbrendűségről?

Nyilvánvalóan az üzleti modellben, a menedzsment know-how-ban és a technológiában is van komoly előny a tengerentúl irányában. A legfontosabb tényező azonban nem ezekben keresendő.

A nagy titkot a soft power jelenti, és ennek hatása jócskán túlterjed holmi ételek kedveltségén. A fogalmat Joseph Nye dobta be a köztudatba, aki a Clinton és Obama kormányzatokban is hasznos szerepet töltött be, nem véletlenül.

Mit is jelent a soft power tulajdonképpen?

Olyan diplomáciai, kulturális, történelmi hatások egyvelege, amelyek révén egy nemzet, régió, kör óvatos meggyőzéssel, hosszú távú, laza kötődés és szimpátia keltés révén szerez befolyást egy másik országban.

Itt talán nem is a befolyásolás a kulcsszó, hiszen a célpontok számára valóban lehet előnyös a soft power által átnyomott hatások eredményei, és nem is egy könnyen irányítható tényezőről van szó. A terület abszolút mesterének számító Egyesült Államoknak a múlt század derekán évtizedekig tartott a saját soft power eszköztárát kiépíteni, de a keleti blokkban csak a nyolcvanas évek végétől tudott vele eredményeket felmutatni. Igaz, addigra nagyon is komolyakat.

Joseph Nye Larry Summers és Bill Clinton társaságában 2001-ben, a Harvard Egyetemen (Darren McCollester/Getty Images)

Néhány példa a soft power megnyilvánulására:

Diplomácia. Nagykövetségek, konzulok, kulturális attasék, akik folyamatosan tartják a kapcsolatot a helyi közösségekkel, szervezetekkel, gyakran segítséget vagy legalábbis szimpátiát kínálva nekik a problémáik kapcsán.

Nagykövetségek, konzulok, kulturális attasék, akik folyamatosan tartják a kapcsolatot a helyi közösségekkel, szervezetekkel, gyakran segítséget vagy legalábbis szimpátiát kínálva nekik a problémáik kapcsán. Társadalmi értékek megléte és azok kommunikálása. Ha egy ország képes azt autentikus módon felmutatni, hogy az ottani társadalmi berendezkedés működik, stabil és az emberek boldogokat, akkor az igényt kelt más, elesettebb nemzetek lakóiban, hogy hasonlóan gondolkodjanak és hasonló célokat kezdjenek el megvalósítani. Ehhez persze fontos, hogy ne az irigység domináljon, ezért segítő kezet kell nyújtani.

megléte és azok kommunikálása. Ha egy ország képes azt autentikus módon felmutatni, hogy az ottani társadalmi berendezkedés működik, stabil és az emberek boldogokat, akkor az igényt kelt más, elesettebb nemzetek lakóiban, hogy hasonlóan gondolkodjanak és hasonló célokat kezdjenek el megvalósítani. Ehhez persze fontos, hogy ne az irigység domináljon, ezért segítő kezet kell nyújtani. Nemzetközi szervezetek, alapítványok. Egy-egy valós társadalmi problémára reflektáló nem profitcélú csapat az adott országban valós, jogi, gazdasági, kulturálius segítséget nyújt a helyi közösségeknek, legyen szó szegénységről, elnyomásról, környezetvédelmi problémákról.

alapítványok. Egy-egy valós társadalmi problémára reflektáló nem profitcélú csapat az adott országban valós, jogi, gazdasági, kulturálius segítséget nyújt a helyi közösségeknek, legyen szó szegénységről, elnyomásról, környezetvédelmi problémákról. Kultúra. Itt elsősorban nem múzeumokra, színházakra és irodalomra kell gondolni, hanem a tömeg szórakoztatás korában a streaming szolgáltatókon keresztül érkező filmekre, TV-sorozatokra, és a közösségi médiában látható celebekre. A széles közönség számára ezek mennek át, és tudat alatt ezek építenek fel bennük egy világképet.

Itt elsősorban nem múzeumokra, színházakra és irodalomra kell gondolni, hanem a tömeg szórakoztatás korában a streaming szolgáltatókon keresztül érkező filmekre, TV-sorozatokra, és a közösségi médiában látható celebekre. A széles közönség számára ezek mennek át, és tudat alatt ezek építenek fel bennük egy világképet. …és igen, még az olyan elsőnek apróságnak tűnő tényezők is, mint gasztronómia, persze nem önállóan, hanem szerves egységben az ország által sugárzott életstílussal. Ha a mix elég jó, akkor a hamburgerhez számos pozitív érzés kapcsolódik majd, ha nem, akkor a pelmenyit szinte senki sem ismeri meg.

Oroszország egyébként sem állt túl jól soft power területén, és ezt sokkal komolyabb jelzések is megmutatták, mint a pelmenyizők száma a világon.

A háború elindítása azonban drasztikusan rombolta le a maradék szimpátiát sokak szemében Putyin országával szemben. Az orosz vezetés az utóbbi hónapokban brutális szintű hard power-t, vagyis valós erőt alkalmazott, és még csak nem is annak gazdasági, hanem katonai, kifejezetten erőszakos oldalát.

A bombázások, a tüzérségi támadások, a tankok és gyalogság bevonulása egy szuverén állam területére és pláne a civil lakosság ellen elkövetett borzalmas háborús bűnök a lehető legkegyetlenebb módon igyekeztek befolyást gyakorolni egy szomszédos államra. Mint látjuk ez nem járt sok eredménnyel, és talán a leginkább látványos kudarcot Oroszország ott szenvedte el, hogy hiába is próbált rájátszani az ukrán nép gyors behódolására, vagy legalábbis a magukat orosznak vallók szimpátiájára, és összejátszására, sőt: mindezzel csak tovább növelte az ellenállást.

Ám még csak arról sincs szó, hogy a hard power mostani alkalmazásának eredményei finoman szólva is korlátozottak, hanem egyenesen kontraproduktívnak bizonyultak.

Az a tény, hogy két, sokáig a függetlenséget a zászlaján hordozó Skandináv ország is a NATO karjaiba menekül az orosz agresszió láttán, a soft (és smart) power sikerének hatalmas bizonyítéka. Az Amerika vezette katonai szövetségbe önkéntesen vonul be Finnország és Svédország, a könnyed meggyőző erő és persze egy felfokozott geopolitikai helyzet hatására, vállalva a papíron nagyobb katonai fenyegetettséget, illetve az energia ellátás (igaz: marginális) hatásait.

Eközben Ukrajnában a nyugati országok, köztük főleg az Egyesült Államok hatalmas, a korábbinál is sokkal nagyobb befolyásra tesz szert a soft power révén, és ehhez egyetlen hivatásos amerikai vagy éppen német katona halálára sem volt szükség, csupán annyit kellett tenniük, hogy a már meglévő és megcsillogtatott előnyöket, ami a nyugati integráció hozhatna Ukrajna számára, megértéssel és gyors, gyakran akár csak szimbolikus jelentőségű anyagi, fegyveres segítséggel kellett megtámogatni.

Amikor Zelenszkijt nagy többséggel megválasztották keleti szomszédunk vezetőjenek, csak fogtam fejem, hogy mégis miféle naivitás egy humorista-színészt egy korrupcióval, szegénységgel küzdő ország vezetésével megbízni. Az ukrán elnök kommunikációs képességei révén azonban pontosan érzi a soft power erejét és a mostani nehéz helyzetet képes a fejlett országok felé egyes területeken előnnyé kovácsolni. Talán helyenként kissé túl agresszívan, de összességében hatékonyan él a nyugatról érkező részvéttel, ügyesen hatva az érzelmekre. Nagyon nehéz dolga azért nincs, hiszen a tények mellette állnak: országa valóban áldozata Moszkva gátlástalan és mint látjuk nem is túl átgondolt hatalmi politikájának.

Vlagyimir Zelenszkij Justin Trudeu társaságában adja át egy ügyes PR akció keretében a kitüntetést Ukrajna legcukibb aknakereső kutyájának, Patronnak (Alexey Furman/Getty Images)

Nem véletlen, hogy a hard power a Második Világháború óta szinte sehol sem járt sikerrel, és

még ha egy háborút vagy durva gazdasági nyomásgyakorlást első látásra meg is nyert egy adott agresszor, a hosszú távú hatások, pláne az ottani néplélek megnyerésében már ritkán sikerült bármi pozitív eredményt is elérni.

Ennek legutóbbi példája Afganisztán, ahol nemcsak a putyini politika elődjét vivő Szovjetunió mondott csődöt, de a soft powerben egyébként kimagasló teljesítményt felmutató, ám hard power szempontjából szintén csetlő-botló Egyesült Államok is. Még ennél is nagyobb bukta volt számukra, amit a hatvanas-hetvenes években Vietnámban műveltek, nemcsak a nemzetközi színtéren, hiszen a felesleges vérontás súlyos belpolitikai viharokat is kavart, és hosszú távú pszichológiai sebeket ejtett Amerikában.

Ám ha manapság ellátogatunk Vietnámba, akkor az ott látottak alapján egyáltalán nem tűnik úgy, hogy Amerika elveszítette a háborút.

Sajgonban a bárokban és éttermekben a hangszórókból nem is ritkán szól Bruce Springsteen, az egyik legnépszerűbb klubbot nemes egyszerűséggel Apocalypse Now-nak nevezték el Coppola filmje alapján, amely amerikai nézőpontból ábrázolja a vietnámi háborút, igaz jóval túlmutatva rajta és nem éppen hízelgően saját magukra nézve.

Panorámakép egy nevében kommunista, valójában az amerikai mintát követő ország gazdasági központjáról, Sajgonról (Getty Images)

A legnagyobb kultursokk azonban akkor ért, amikor Da Nangban az egyik túraszervezőnk “True American, True Texan” pólóban köszöntött minket, majd egy kis upsell révén további látnivalók lehetőségét villantotta fel nekünk. Vietnámban a háború okozta borzalmas pusztítás után egyetlen generáció alatt rájöttek, hogy nagyon szeretik a pénzt és a jólétet, ezért gőzerővel elkezdtek dolgozni rajta, hogy legyen is nekik, és bár az állampárt túl magasra nem enged senkit, egy bizonyos szint alatt jobban virágzik a piacgazdaság, mint a fejlett országokban. Ezt az amerikai jólét diktálta soft powernek köszönhetik.

Amit Moszkvából szintén nem látszanak megérteni, az az a tény, hogy a soft power-t nem lehet központosítva, egyfajta kézivezérléssel irányítani, és a trollfarmok is kevésnek bizonyulnak, hiszen

ez a fajta erő sokkal mélyebbről, a társadalom szövetéből jön, nem valamiféle autokrata vezető elméjéből pattan ki.

Még csak nem is arról van szó, hogy Csehovnak le kellene nyomnia Vonnegutot, vagy gyakrabban kellene szerepelnie a Bolsoj társulatának külföldön, hiszen a soft power gyakran egészen banális és apró mozzanatokban jelenik meg és fejti ki a hatását.

A brit hírszerzés toronymagasan legfontosabb kémjét az Osama Bin-laden nevével fémjelzett Al-Kaida terrorszervezet ellen ma már Aimen Deannek hívják, de korábbi, arab személyazonossággal hosszú éveken keresztül szállította az értékes információkat. Pár év megjelent, önéletrajzi jellegű könyvében leírja, hogy egy alapvetően konzervatív, vallásos, olykor-olykor egyenesen dzsihadista közegben egy Arab országban mi volt az első mozzanat, ami felkeltette a gyanúját, hogy amit tanítanak neki úton-útfélen, az miért lehet hamis.

Gyerekkorában ugyanis az egyik kedvenc meséje a Hupikék Törpikék volt, ami belga révén valahogyan átjutott az ottani cenzúra falán (ki tudja talán Hókuszpókban az ottani, radikálisabb kultúrában a saját antiszemitizmusuk sztereotípiáinak megvalósulását látták a cenzorok). Azonban Törpilla karaktere önállósága révén sokaknak szúrta a szemét, és az egyik tanára el is mondta neki, hogy mennyire nem vállalható képet mutat magáról a rajzfilm egyetlen feminin szereplője, majd arra utasította, hogy ne nézze többé a sorozatot.

Az akkor még kisiskolás Aimen azonban nem engedelmeskedett és titokban tovább nézte a Hupikék Törpikéket, mivel nem talált és nem is találhatott semmi kivetnivalót az apró szereplő viselkedésében. Innentől egy kicsit kevésbé hitt tanárainak és az őt körülvevő közegnek. Szó szerint és a szó átvitt értelmében is egy egészen kicsi, szinte nevetséges töredék, de mégis ez volt az első pont, ahol a későbbi kém számára megjelent az első repedés a hamis meggyőződések falán. Később mindez oda vezetett, hogy az információi révén alaposan sikerült visszaszorítani az Al-Kaidát. Persze az is fontos, hogy a soft powernek is megvannak a korlátai, főleg ha nincs elegendő idő, vagy kemény a talaj: az arab országok egy részében a mai napig nem elfogadhatóak a nyugati életstílus és kultúra egyes elemei, még akkor is ha az elmúlt évtizedekben volt némi lazulás a szabályokban.

A soft power tehát egy széleskörű, apró építőkockákból felépülő, autentikus, mély szövetekből érkező, nehezen irányítható hatás, amit ma már egyetlen globális vagy regionális birodalmi ambíciókkal rendelkező ország sem negligálhat.

Egy olyan korszakban, amikor hard power révén már nagyon nehéz, de még siker esetén is rendkívül költséges egy független országot legyőzni, a kellő soft power hiánya - ami Oroszországot már a háború előtt is jellemezte - kritikus lesz. Erre kiváló példa az utóbbi hónapok nemzetközi összefogása ellenük, vagy akár csak az olyan apróságok, mint Ukrajna elsöprő közönségsikere, a máskülönben általában unalmas Eurovíziós Dalfesztivál szimpátia szavazásán.

Miközben tehát a McDonald’s és a hozzá hasonló nyugati étteremláncok sorra hagyták el Oroszországot, az másik oldalról az fel sem merült, hogy egy orosz vezetésű hasonló céget távozásra szólítsanak fel például Angliában, mert hát ugye: nincs is mit bezárni. Talán csak a birodalmi ambíciókat lehetne, de azt lassan már Moszkvában is elfelejthetik.

A Kalush Orchestra, amely a jelen helyzetben könnyedén megnyerte az Eurovíziós Dalfesztivált Ukrajnának (Jens Büttner/picture alliance/dpa/Getty Images)

Címlapkép: Andrey Rudakov/Bloomberg/Getty Images