Rés a pajzson, rés a charton: mit jelentenek az ugrások az árfolyamban? - Díjmentes online előadás MA este

Egy-egy fontosabb hír, gyorsjelentés, kitörő botrány után, de gyakran különösebb indok nélkül is látunk olyat a tőzsdei grafikonokon, hogy az árfolyam sokkal magasabban nyit, mint a megelőző napi maximum, vagy sokkal alacsonyabban kezdi meg a kereskedést, mint a korábbi minimum. Az ezt követő, nap közbeni áralakulás nagyon fontos jeleket árulhat el nekünk arról, hogy mennyire erős vagy gyenge egy-egy részvény, vagy akár a teljes piac állapota. Nem mindegy az sem, hogy trendben, oldalazó mozgás során, milyen alakzatoknál és milyen forgalom mellett történik mindez. Előadásunk során megnézzük a rések típusait és jellemző következményeit, főként aktuális példákon keresztül.

A 45 perces webinárium első félórájában a technikai elemzés módszertanának vonatkozó részeit mutatjuk be, mindenki által érthető módon. Ennek során azt is megvizsgáljuk, hogy a kereslet és kínálat árulkodó jelei milyen formában bukkannak fel ezeknél a formációknál. Az utolsó percekben a kérdésekre is igyekszünk majd választ adni.

Tudásszint: Kezdő

Időpont: 2021. május 19., csütörtök, 18:30 - 19:15

Előadó: Faluvégi Balázs (1998-ban kezdte befektetés szakmai karrierjét. Elemzőként dolgozott egy alapkezelőnél, illetve befektetési szolgáltatónál. Volt alapkezelő és portfoliókezelő, vezetett tőzsdére vagyonkezelő vállalatot, és társ-alapítóként létrehozott egy wealthtech céget, amely több nemzetközi díjat is kapott. Az országban elsőként kapta meg a CMT Level 3 papírt, amely a technikai elemzés legmagasabb szintű szakmai oklevele az Egyesült Államokban.)

Klikk ide a jelentkezéshez!

Átültetnéd az elméletet a gyakorlatba? Érdekel a tőzsde, a kereskedés? Kezd el a gyakorlást! HF Markets demószámla letöltése itt. (X)

Címlapkép: Getty Images