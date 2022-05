Nincs vége a magyar részvények és a forint vesszőfutásának a piac szerint

Portfolio 2022. május 25. 14:30

A szomszédban dúló háborúra hivatkozva mától veszélyhelyzetet vezetett be az Országgyűlés, amely az egyébként is nehéz gazdasági helyzetben a kormány részére rendeletek révén egyes szektorokat érintő szigorításokra ad lehetőséget. Ez mind a hazai fizetőeszköz, mind a részvények számára egy fokozodó kockázatú környezetet teremt. A befektetők nem is voltak restek, és megnyomták az eladás gombot. A technikai elemzés segítségével megvizsgáltuk, hogy mire utalnak ezek a piaci reakciók.