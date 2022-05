Mit vegyünk a zuhanó piacokon? - díjmentes online előadás MA délután

Portfolio 2022. május 26. 12:37

Az idei év nemcsak a volatilitás, hanem a csökkenő trend éve is a részvénypiacokon, a technológiai és kiskereskedelmi nagyágyúk ugyanúgy szenvednek, mint a biotechnológia, a pénzügy vagy az autógyártók. A nagy menekülés közben is kell azonban áramolnia a tőkének valamerre és nem minden cent hagyja el a tőzsdéket, hiszen most is vannak olyan szektorok, ágazatok és egyedi papírok, amelyek képesek emelkedni. A technikai elemzés segítségével megnézzük, hogy melyek ezek és a következő hetekre és hónapokra milyen kilátásokkal rendelkeznek.