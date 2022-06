Hold: talán lesz még jobb beszálló a részvénypiacokon

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Hold Alapkezelő írását olvashatják:

"A változás: Az elmúlt hónaphoz képest talán annyi a változás, hogy az amerikai piacon részben manifesztálódott az az esés, amire készültünk, így az ottani shortjainkon csökkentettünk, és a magyar részvényekben is lett akkora árcsökkenés, hogy lehessen növelni. Ezek után is maradt az alacsony részvénykitettség, sok kötvény és abszolút hozamú alap felállás. Talán lesz még jobb beszálló.

Ami változatlan: Ami részvény van, azon belül továbbra is az értékalapú befektetések vannak többségében a portfóliónkban a növekedési részvényekkel szemben. Ezek az értékalapú befektetések viszont nemcsak ciklikus részvényeket tartalmaznak, továbbra is tartunk olcsónak gondolt részvényeket a gyógyszer vagy telekommunikációs szektorban is."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.