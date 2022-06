Raiffeisen: az ár-bér spirál veszélye fenyegeti a fejlett piacokat

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Raiffeisen Alapkezelő írását olvashatják:

"Májusban a részvénypiacok tovább folytatták az ereszkedést, a hónap első felében inkább a feltörekvő piacok szerepeltek gyengén, a második felében pedig elsősorban a NASDAQ gyenge teljesítménye volt szembeötlő. Az orosz-ukrán háború és a nyugati világ Oroszországot célzó szankciói, valamint ezeknek a gazdasági következményei másodlagossá váltak, és a világ nagy jegybankjainak várt kamatemelései, valamint ezek potenciális negatív gazdasági hatásai kerültek az előtérbe. Ugyanakkor a hónap vége felé a fellélegzés jelei látszottak, erősödő részvényindexekkel és csökkenő hozamokkal. A kelet-közép-európai részvénypiacok viszonylag jól szerepeltek, kivétel a BUX, ami a magyar kormány különutasságának befektetői megítélését mutatja a hónap végi jelentős eséssel. Hiába mutatták már meg többször, hogy készek a költségvetési lyukak betöméséhez a külföldi portfólióbefektetők és banktulajdonosok pénzét is felhasználni, a befektetők túlzottan optimistának bizonyultak.

Az amerikai és európai hozamok május elején érték el a lokális csúcsukat, ahonnan főleg az amerikai hozamok jelentősen visszaestek. Bár a tapering még nem indult el, és a várakozásunk továbbra is az, hogy a hozamok majd akkor fognak igazán emelkedni, amikor folyamatosan jelentős összegekkel fognak a jegybanki mérlegek csökkenni, a befektetők most inkább a jegybanki szigorítás negatív gazdasági hatásaira fókuszáltak, ami kevesebb kamatemelést és talán elmaradó taperinget is jelenthet. A jegybanki kommunikációban ez nem látszik, ráadásul az infláció réme itt van, amelyre valamit reagálni kell.

A magas inflációs számokhoz hozzájárul az energiaárak drágulása, amelyre ráerősített a dollár árfolyamának erősödése is, és ami beépül a termékek és szolgáltatások árába. Emellett a mukaerőpiac a fejlett világban inkább szűkös, ami így együtt az ár-bér spirál beindulásának veszélyét hordozza magában. A monetáris szigorítás, valamint a dráguló energia negatívan hat a gazdasági teljesítményre, ami pedig ügyes egyensúlyozást kíván a jegybankoktól a tekintetben, hogy az inflációs várakozásokat úgy próbálják letörni, hogy az a lehető legkisebb negatív gazdasági hatással járjon.

Ebben az inflációs környezetben továbbra is a reáleszközök tartását és a kötvényalapú befektetések alulsúlyozását javasoljuk egy jól diverzifikált portfólióban. A modellportfólióban a részvények és az alternatív eszközök (ezen belül az ingatlan és a nyersanyagok) súlya a meghatározó, az egyes súlyokat az előző hónaphoz képest változatlanul hagytuk. A kötvények között a már érdemi hozamot nyújtó hazai kötvények a meghatározók, a részvények között pedig az értékalapú részvénybefektetéseket preferáljuk, emiatt viszonylag magas a nagyobbrészt ilyen típusú részvényekből álló, emellett alacsonyabb árazású hazai, régiós és a fejlődő piacok súlya."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.