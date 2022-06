Újabb cég készül a magyar tőzsdére

Elsősorban a fintech ágazatból ismert Facekom Kft. már a tőzsdére lépésre készül, és könnyen a befektetők egyik célpontjává válhat, hiszen hatalmas növekedést produkál, miközben igen komoly nyereséget is képes felmutatni, ami viszonylag ritka együttállás a hasonló vállalatok esetén. A cég a digitális ügyélkiszolgálást segíti elő nagyvállalatok számára, és már a járvány előtt komoly banki ügyfeleket volt képes megszerezni, a legnagyobb sikert a COVID lezárások miatti gyors fejlesztési igények hozták el számukra.

A Facekom az elmúlt három évben több mint ötszörösére, 1,6 milliárd forintra növelte árbevételét, miközben adózott eredménye még ennél is nagyobb mértékben, több mint a nyolcszorosára, 717 millió forintra bővült. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy

a bankoknak, biztosítóknak, illetve a közmű szolgáltatóknak és más ágazatoknak hatalmas szüksége volt arra, hogy online azonosítsák az ügyfeleiket,

főként videós kapcsolat révén, de akár nem valós idejű megoldások révén. Ezek lehetővé teszik, hogy személyes jelenlét nélkül, de megbízható hitelesítés mellett intézhessék az ügyfelek ide tartozó ügyeiket.

A vállalat sajtóközleményéből kiderül: a céget 10 évvel ezelőtt alapította Bodnár Zsigmond, aki mellett a nemrég bevont, Equilor Alapkezelő által kezelt Central European Opportunity private equity alapot van jelen tulajdonosként. A társaságnak olyan banki ügyfelei vannak, mint az OTP, K&H, Unicredit, vagy Raiffeisen. A startup fázisból immáron inkább scale-up fázisba került cég alapítója elmondta:

a vállalat célja, hogy a hazai startupból középvállalattá válást követően nemzetközi színtérre, majd a növekedés következő fázisában a Budapesti Értéktőzsdére lépjen.

Ezek alapján a nyílt társasággá válás nem a közeljövőben következhet be, ami a technológiai szektorban korábbinál nyomottabb árfolyamok miatt mostanában amúgy is alacsonyabb árazásra adna lehetőséget. A Magyar Fintech Szövetség alapító tagjai között lévő Facekom nem az első cég, amelyik a gyors növekedésnek köszönhetően nagy sikereket ért el, és komolyabb forrásbevonást tervez a hazai fintech ágazatban. Nemrég a Seon csalásmegelőzési megoldást szolgáltató startup vont be 94 millió dollárnyi befektetést ismert nemzetközi kockázati tőke vállalatoktól, az ff.next UX/UI design cégben pedig néhány napja a hazai tőzsdén már jegyzett Gloster szerzett többségi részesedést.